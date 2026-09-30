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Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

El comunicado oficial del Mater Dei actualizó el estado de la conductora, internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand 08/08/2026
El sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la evolución de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre.
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El sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, continúa bajo observación y recibe el acompañamiento de su familia mientras los médicos controlan su evolución clínica y definen los próximos pasos asistenciales.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría.

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Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño.

De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", expresa el documento firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei.

La decisión de sostener los controles respondió al antecedente inmediato de una salida médica seguida por una nueva descompensación. Los especialistas procuran consolidar la recuperación respiratoria antes de modificar el esquema de cuidados. En las jornadas previas, la conductora recibió kinesiología, permaneció acompañada y siguió sus programas de televisión desde la habitación del centro médico junto a su entorno familiar.

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El último parte difundido por el Mater Dei había sido el lunes 28 de septiembre. A través de este se informó que Legrand evolucionaba favorablemente y finalizó el tratamiento antibiótico. El texto señaló además que estaba acompañada por sus seres queridos y agradecía “el cariño y respeto dispensado”.

El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand
El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand

Ese mismo documento anticipó un nuevo informe para este miércoles, salvo que surgiera alguna modificación en el cuadro. La expectativa se concentra en las definiciones del equipo médico, que mantiene el seguimiento de la conductora luego de dos internaciones vinculadas con afecciones respiratorias durante septiembre. Cada comunicado oficial resulta relevante por la atención que genera su evolución.

La primera internación de septiembre ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Legrand ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica. Después de varios días, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio de avenida del Libertador. El viernes siguiente, una descompensación respiratoria motivó el regreso al Mater Dei.

Mirtha Legrand 11-4-2026

Desde entonces, la institución informó una evolución favorable, aunque decidió prolongar la internación para completar la recuperación y reducir el riesgo de una recaída. El viernes 25, un parte indicó que la conductora estaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentaba su actividad física con el equipo de kinesiología. La medida respondió a criterios médicos asistenciales.

Durante la actual internación, Mirtha Legrand recibió las visitas de Marcela Tinayre, su hija, y de sus nietos Juana Viale y Nacho Viale. Ámbar de Benedictis, bisnieta de la conductora, también pasó por el sanatorio ubicado sobre la calle San Martín de Tours. Los familiares acompañaron a la animadora en distintos horarios durante estos días de atención médica.

La ausencia de Legrand también tuvo impacto en la pantalla de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha salió al aire el 29 de agosto. Desde entonces, Juana asumió la conducción del ciclo de los sábados y de los almuerzos dominicales. La programación mantuvo espacios mientras continúa la recuperación de su abuela.

El sábado 27 de septiembre, Juana Viale habló sobre la salud de su abuela durante la apertura de su programa. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó ante las cámaras de televisión.

El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand
El director médico Enrique Echagüe firmó el comunicado del centro privado sobre el estado de la paciente, el lunes pasado

En otra intervención al aire, Juana contó que Legrand seguía las emisiones desde la clínica y bromeó con la atención que su abuela presta a cada detalle. “Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?”, dijo antes de enviar otro saludo. El parte médico de este miércoles dio a conocer cómo evoluciona el cuadro clínico de Chiquita, a la espera del alta médica.

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