Crimen y Justicia

Horror en La Matanza: dos delincuentes asesinaron a un vecino para robarle el auto

El violento episodio ocurrió este lunes en el barrio Villa Dorrego, González Catán. La víctima, identificada como Daniel Callecusi, era oriundo de Bolivia y tenía 35 años

La Matanza: delincuentes asesinaron a un vecino para robarle el auto
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Luego del sangriento ataque que sufrió este martes un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva, el partido bonaerense de La Matanza vuelve a ser noticia por un nuevo —y trágico— episodio de inseguridad. Este lunes, un vecino fue asesinado a tiros en la localidad de González Catán por dos delincuentes que le robaron su auto a plena luz del día y huyeron.

En el marco de la investigación, fuentes policiales confirmaron a Infobae que en las últimas horas ya hubo allanamientos para dar con los sospechosos, que quedaron filmados por cámaras de seguridad y son intensamente buscados por la Policía Bonaerense.

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El trágico ataque ocurrió en el cruce de las calles Achupallas y Tuyú, en el barrio Villa Dorrego, donde la víctima, identificada como Daniel Callecusi, de 35 años, se había detenido a bordo de su Renault Duster color negro.

La Matanza: delincuentes asesinaron a un vecino para robarle el auto
Los delincuentes aprovecharon el momento en que la víctima descendió de su auto.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, los delincuentes, que caminaban por la mano de enfrente de forma sospechosa, aprovecharon el momento en que Callecusi descendió del vehículo y se dirigió a pie hacia un domicilio.

Sigilosos, los ladrones encararon hacia el auto y se dispusieron a arrancarlo. Sin embargo, Callecusi, de nacionalidad boliviana, se percató de lo que estaba ocurriendo y corrió a toda velocidad para evitar el robo.

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La Matanza: delincuentes asesinaron a un vecino para robarle el auto
Daniel Callecusi se resistió al robo y uno de los delincuentes le dio un disparo en la cabeza.

En plena resistencia, Callecusi comenzó a forcejear con uno de los asaltantes, que no titubeó, extrajo el arma de fuego que tenía entre sus ropas y le dio un disparo en la cabeza.

Con la víctima tendida sobre un montículo de tierra, los asaltantes le dieron marcha al vehículo y huyeron del lugar.

La Matanza: delincuentes asesinaron a un vecino para robarle el auto
Con Callecusi malherido, los asaltantes arrancaron el vehículo y se dieron a la fuga.

Al encontrar a Callecusi tendido sobre el camino de tierra, un vecino lo trasladó de urgencia a una UPA (Unidades de Pronta Atención) cercana. Una vez allí, los médicos de turno decretaron su fallecimiento.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios matancera, que ya ordenó una serie de medidas orientadas a dar con los sospechosos. En ese sentido, fuentes del caso precisaron a este medio que durante la madrugada de este miércoles personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llevó a cabo allanamientos en distintos puntos del distrito.

Hasta este miércoles a la mañana no se había podido hallar a los asesinos.

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