"Qué suerte la mía": el emotivo saludo de amor de la China Ansa a Diego Mendoza por su cumpleaños

Junto a sus hijos, la conductora celebró un nuevo año de vida de su pareja, junto a un posteo repleto de imágenes de sus días juntos

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La China Ansa celebró el cumpleaños de Diego Mendoza con una declaración de amor y un repaso de su vida familiar. La conductora compartió un carrete de fotos y videos de la pareja, desde los primeros tiempos de la relación hasta los paseos con sus hijos, y le dedicó un extenso mensaje en redes sociales.

“Yo creí que estaba eligiendo al mejor para mí… y con el tiempo entendí que también estaba eligiendo al mejor para mis hijos. Qué suerte la mía”, escribió Ansa para abrir la publicación dirigida a Mendoza, padre de India y Rafi.

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La conductora continuó con una enumeración de los rasgos que valora de su pareja. “Te admiro tanto… tu fuerza, tenacidad, la manera de enfrentar la vida y de nunca bajar los brazos”, expresó. Luego puso el foco en el vínculo de Mendoza con sus hijos y en los proyectos que comparten como familia.

“Pero, sobre todo, te admiro por cómo amás. Cómo amás a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros sueños. Por cómo te comprometés con lo que queremos construir y por cómo todos los días buscás la manera de hacer nuestra vida un poquito mejor”, señaló la periodista.

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Junto a imágenes con Diego Mendoza y sus pequeños hijos, la conductora celebró el día especial de su compañero de vida

El posteo reunió imágenes de distintas etapas de la relación. En el recorrido aparecieron postales de salidas de a dos, viajes, momentos con India y Rafi y escenas de la rutina familiar. También sumó videos que retrataron el presente de la pareja junto a sus hijos.

Ansa cerró su mensaje con una frase sobre el futuro que imagina junto a Mendoza. “En tus ojos veo nuestra vida realizarse. Y no hay nada más lindo que eso”, escribió. Después, le deseó un feliz cumpleaños a su “compañero, cómplice y amor” y agregó: “Que la vida siga encontrando lo mejor para nosotros. Te amo @mendoza.diego92”.

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La historia entre la conductora y el exfutbolista comenzó en 2020, durante la pandemia. Mendoza vivía en Ibiza cuando un amigo en común los puso en contacto. En ese período, ambos sostuvieron conversaciones por mensajes y videollamadas hasta que pudieron verse en persona.

Tiempo después, la pareja recordó aquella primera etapa y contó que hablaban de todos los temas, incluso de las relaciones que cada uno tenía en ese momento. El vínculo avanzó y, en 2023, Mendoza le propuso casamiento a Ansa durante el cumpleaños de ella, en el patio de su casa. India todavía era bebé.

La familia también ocupó un lugar central en el último cumpleaños de la periodista. A mediados de septiembre, la China celebró un nuevo año de vida en el jardín de su casa junto a Mendoza, sus dos hijos y su madre. Hubo torta, velitas, juegos e inflables en una reunión íntima.

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“Feliiiiiiiiiiiiiz cumple a miiiii! Los amo, soy la mina más afortunada del mundo. Tengo todo lo que alguna vez pedí entre mis deseos”, escribió entonces la figura de Telefe al compartir las fotos de esa jornada.

Junto a India, Diego Mendoza posa para la cámara, en un momento que fue capturado por la China Ansa para celebrar el cumpleaños de su pareja

En junio, India cumplió 3 años y viajó con su familia a San Martín de los Andes. La niña pidió jugar en la nieve con su hermano Rafi y sus padres, un deseo que marcó el destino de la escapada. Las abuelas de los chicos también formaron parte del viaje.

Mientras comparte esos momentos en sus redes, Ansa atraviesa una etapa de actividad laboral. La periodista integra la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que conduce Wanda Nara. Días antes del estreno, contó que tuvo diferencias con Elizabeth La Negra Vernaci durante una grabación del ciclo.

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“Arrancamos mal, terminamos bien”, dijo sobre ese intercambio. La conductora explicó que ambas tenían miradas distintas ante una consigna, aunque el episodio terminó en buenos términos.

En medio de ese presente profesional, el saludo de cumpleaños para su pareja volvió a mostrar la importancia de la vida familiar para la periodista. El álbum digital reunió recuerdos del inicio de la pareja, viajes compartidos y escenas de la crianza de India y Rafi.