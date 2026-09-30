Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

El videoclip de la canción "Patient Zero" de Taylor Swift se filmó en una residencia ubicada en Beverly Hills. (Captura de video)

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El videoclip de “Patient Zero” de Taylor Swift se filmó en una mansión de Beverly Hills que se vendió por USD 46,95 millones en junio de 2026. La propiedad, situada en 410 Trousdale Place, aparece en las escenas protagonizadas por Swift, Dakota Johnson y Colin Farrell, estrenadas el 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards. La vivienda se identifica por su rotonda circular, los muros de hormigón, las superficies de vidrio retráctil y una piscina de borde infinito, de acuerdo con USA Today y Esquire.

La casa había pertenecido a James Jannard, fundador de Oakley, y forma parte de Trousdale Estates, una zona residencial de Beverly Hills. La operación de venta se cerró por USD 46,95 millones después de que el inmueble saliera al mercado con un valor inicial de USD 68 millones en 2024. Según The Real Deal, la última cotización antes del cierre se ubicaba cerca de USD 59,5 millones.

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La residencia fue diseñada por ID Group y reúne elementos de arquitectura brutalista e industrial. Su superficie comercializada alcanza los 18.344 pies cuadrados, unos 1.704 metros cuadrados, sobre un lote de 1,99 acres, equivalentes a cerca de 8.050 metros cuadrados. La construcción fue incorporada al relato audiovisual como la casa de los personajes interpretados por Johnson y Farrell, según People y la ficha de venta difundida por Redfin.

La propiedad perteneció al fundador de Oakley, James Jannard, y se vendió por 46,95 millones de dólares. (Captura de video)

¿Dónde está la mansión donde se filmó “Patient Zero” de Taylor Swift?

La propiedad se encuentra en 410 Trousdale Place, Beverly Hills, California, dentro del área conocida como Trousdale Estates. La zona se desarrolló a mediados del siglo XX sobre terrenos vinculados al antiguo Doheny Ranch y concentra viviendas con vistas hacia Los Ángeles y el océano Pacífico. Según Esquire, el lote de la actual residencia formó parte de esa extensión histórica antes de que Jannard adquiriera el predio.

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Los registros inmobiliarios consultados identifican el terreno con el número de parcela 4391-016-001. El portal del Tasador del Condado de Los Ángeles permite localizar información fiscal y parcelaria mediante ese código o con la dirección completa. De acuerdo con Compass, el predio tiene una extensión de 86.611 pies cuadrados, cerca de 8.045 metros cuadrados, y está clasificado bajo zonificación residencial BHR1.

Jannard compró la parcela en 2009 por USD 19,9 millones y encargó la construcción de la residencia a ID Group. Las fuentes consultadas no coinciden en la fecha final de obra: las fichas comerciales recientes indican 2014, mientras que algunas crónicas inmobiliarias sitúan la conclusión en 2016. Mansion Global informó que el proyecto tomó varios años y que fue concebido para el entonces propietario de Oakley.

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Taylor Swift afirmó que la vivienda funciona como una metáfora sobre la frialdad de una relación desgastada. (Captura de video)

¿Cuánto cuesta la casa de Beverly Hills que aparece en el videoclip?

La operación más reciente se concretó en junio de 2026 por USD 46,95 millones. El acuerdo representó una reducción frente a los USD 68 millones solicitados cuando la casa fue puesta en venta en junio de 2024. La propiedad se retiró del mercado en marzo de 2025 y reapareció meses después con un nuevo precio, según The Real Deal.

La ficha comercial de la última etapa de venta consignó un valor de USD 64,995 millones. La venta final quedó unos USD 18 millones por debajo de ese monto y cerca de USD 21 millones menos que la primera cotización pública. El intermediario de la parte vendedora fue Aaron Kirman, de Christie’s International Real Estate Southern California, de acuerdo con Compass y Homes.com.

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La identidad del comprador no fue divulgada en los reportes revisados. Mansion Global señaló, cuando informó la operación, que el adquirente no pudo ser identificado debido a que la escritura aún no figuraba registrada en ese momento. La cobertura posterior de The Real Deal tampoco publicó un nombre asociado con la compra.

La producción del material audiovisual contó con la dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki y el diseño de producción de Ethan Tobman. (Captura de video)

¿Cómo es la mansión de 410 Trousdale Place en Beverly Hills?

La casa fue diseñada alrededor de una rotonda vehicular circular de hormigón. Su estructura incorpora 96 columnas de concreto vertido, con las marcas de los encofrados expuestas. La disposición de ese patio de acceso y los corredores curvos aparece en el videoclip de “Patient Zero”, en especial en las escenas que muestran a Dakota Johnson dentro de la residencia, según Esquire.

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El interior combina grandes volúmenes de concreto, techos metálicos perforados y detalles de acero cepillado. La sala principal tiene una pared de vidrio de piso a techo que se retrae para conectar el ambiente interior con la piscina infinita y las vistas sobre Los Ángeles. Redfin describe ese espacio como el sector desde el cual se aprecian la ciudad y el horizonte del sur de California.

Entre los elementos citados en las publicaciones inmobiliarias figuran una motocicleta conceptual bajo una claraboya en el acceso, una barra revestida con paneles de aluminio, una bañera metálica y una chimenea con tubo de extracción visible. Mansion Global indicó que el uso de acero inoxidable, aluminio, granito y concreto responde al lenguaje arquitectónico elegido para el inmueble.

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La vivienda cuenta con cinco dormitorios y nueve baños según la ficha comercial difundida por Redfin. También incluye un cine privado, gimnasio, bodega, humidor, ascensor, cocina principal, cocina de chef y un apartamento de huéspedes. The Real Deal informó una cifra distinta de baños, 10, por lo que el dato presenta una diferencia entre las fuentes de mercado.

La superficie es otro punto con registros no uniformes. La medición utilizada para la comercialización y retomada por People es de 18.344 pies cuadrados. Los datos fiscales replicados por plataformas inmobiliarias indican 11.357 pies cuadrados. Esa diferencia puede responder a criterios distintos entre área publicitada, espacios interiores computables y registro tributario, según la información comparada en Redfin y Compass.

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El diseño arquitectónico estuvo a cargo de ID Group e integra un estilo brutalista con columnas de hormigón. (Google Maps)

¿Qué escenas de “Patient Zero” se grabaron en la residencia?

El video utiliza la casa como domicilio de los personajes de Johnson y Farrell. En varias tomas se observan el gran ventanal retráctil, la piscina de borde infinito, las paredes de concreto y la rotonda circular. Swift aparece en la historia como una expareja fallecida que intenta advertir al personaje de Johnson sobre la conducta del hombre interpretado por Farrell, de acuerdo con USA Today.

Tras el estreno, Swift explicó que buscó incorporar referencias a relatos de fantasmas, policiales y thrillers psicológicos. Sobre la selección del inmueble, afirmó que la vivienda era “una metáfora de la frialdad de una relación que se ha apagado y atrofiado”, según la declaración recogida por USA Today. People publicó la misma cita y la vinculó con la difusión posterior al lanzamiento.

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El videoclip fue dirigido por Taylor Swift. La web oficial de la artista acredita a Emmanuel Lubezki en la dirección de fotografía, Jil Hardin en la producción, Chancler Haynes en la edición y Ethan Tobman en el diseño de producción. Esos créditos ayudan a explicar la integración de la arquitectura de 410 Trousdale Place en una narración construida alrededor de espacios cerrados, estructuras de concreto y vistas urbanas, según The Official Website of Taylor Swift.

La venta de la residencia ocurrió antes del estreno público de “Patient Zero”, aunque los reportes disponibles no detallan la fecha exacta de filmación. La casa mantiene su identificación en las bases inmobiliarias y en los registros públicos del condado, mientras que su comprador continúa sin aparecer en las publicaciones revisadas. El video dejó documentados varios de los rasgos visuales de una propiedad que cambió de dueño por USD 46,95 millones, de acuerdo con The Real Deal y Los Angeles County Assessor.

La mansión se ubica en 410 Trousdale Place sobre terrenos históricos vinculados al antiguo Doheny Ranch. (Google Maps)