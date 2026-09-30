Crimen y Justicia

Varios accidentes de tránsito complicaron la mañana porteña: hubo heridos y cortes de calles

El SAME reportó colisiones entre autos, colectivos y motocicletas en distintos barrios porteños

Choque en Belgrano
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En el barrio porteño de Belgrano, se registró un choque entre un colectivo de la línea 42 y un automóvil particular, en avenida del Libertador y Echeverría. Por el hecho, dos hombres fueron asistidos.

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), uno de los involucrados, de 35 años y efectivo policial que circulaba de civil en un Peugeot 406, fue trasladado al Hospital Pirovano. El otro paciente, de 55 años, recibió atención en el lugar y no requirió derivación.

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Como consecuencia del incidente, el auto particular terminó completamente afectado en su lado izquierdo, donde se ubica el asiento del conductor. Por su parte, el colectivo culminó con su parte delantera destrozada. La mitad de la avenida del Libertador permanece cortada por el operativo, como también la calle Echeverría antes del cruce con dicha arteria.

Un colectivo urbano con la parte delantera destruida junto a un vehículo con la puerta y el parabrisas dañados en una vía pública.
Choque en Belgrano (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de esta mañana, se registraron otros tres choques entre autos y motos y una frenada brusca de un colectivo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los partes de emergencias difundidos por el SAME.

Uno de los siniestros ocurrió en la intersección de Berón de Astrada y avenida Varela, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. Un hecho de características similares tuvo lugar en avenida Callao, en el cruce con Viamonte y avenida Córdoba.

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También se informó una colisión entre un auto y una moto en avenida Perito Moreno y Del Barco Centenera. En tanto, un interno de la línea 103 realizó una frenada brusca a la altura de Rosario al 700, entre San José de Calasanz y Del Barco Centenera. De momento, los partes no detallaron si hubo personas heridas ni traslados a centros de salud.

A esos episodios se sumaron cuatro nuevos incidentes viales. En avenida Escalada y avenida 27 de Febrero chocaron un colectivo de la línea 101 y una motocicleta; en avenida Juan B. Justo al 800, a la altura de Santa Fe, se produjo otra colisión entre un colectivo y una moto, que dejó como saldo a un hombre de 23 años trasladado al Hospital Fernández. Además, una persona fue atropellada por un auto en Azcuénaga al 490, entre avenida Corrientes y Lavalle.

Choque múltiple en Almagro

En Almagro, se registró una colisión entre tres autos y que dejó a dos hombres con lesiones cervicales en Acuña de Figueroa al 850, entre Humahuaca y Guardia Vieja.

El hecho requirió la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió a los ocupantes involucrados en el choque. Tras una primera evaluación, el SAME trasladó a dos hombres con diagnóstico de latigazo cervical al Hospital Durand para recibir atención médica.

El SAME ayer participó de un total de 49 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, lo que da un promedio de uno cada 29 minutos. Y en los cuales asistieron a más de 95 personas.

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