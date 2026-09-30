Las imágenes de las “mini vacaciones” en Malasia de los pilotos de la Fórmula 1 antes del Gran Premio: la carrera de kartings que corrieron

La carrera de karting entre pilotos de la Fórmula 1 antes de correr en Malasia

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A pocos días de volver a subirse a sus monoplazas en el circuito de Sepang, seis pilotos de la Fórmula 1 aprovecharon su llegada a Malasia para jugar al golf y competir en una carrera de karting en Langkawi. Oscar Piastri, George Russell, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman y Carlos Sainz formaron parte de la salida recreativa antes del Gran Premio de Bahréin, que este fin de semana se celebrará en territorio malasio.

Las imágenes de la jornada circularon en redes sociales y mostraron a los corredores lejos de los boxes, los simuladores y las reuniones técnicas. El plan incluyó golf y una actividad que, aun fuera del calendario oficial, los devolvió a una de las disciplinas que suele marcar el inicio de la trayectoria de los pilotos: los karts.

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Un partido de ajedrez en medio de la playa

La escala en Langkawi, un archipiélago situado en el noroeste de Malasia, sirvió como una pausa entre el traslado de los equipos y el comienzo del trabajo en pista. La Fórmula 1 disputará del 2 al 4 de octubre el Gran Premio de Baréin en el circuito internacional de Sepang, sede que recibirá otra vez a la categoría tras varios años sin actividad oficial.

El grupo estuvo integrado por Piastri, de McLaren; Russell, de Mercedes; Albon y Sainz, ambos de Williams; Bearman, de Haas; y Bortoleto, de Audi. Las publicaciones que registraron el encuentro los ubicaron en un campo de golf y en una pista de karting, donde participaron de una carrera informal antes de continuar con la preparación para la competencia.

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La presencia de pilotos de distintas escuderías llamó la atención porque reunió a adversarios directos durante los fines de semana de carrera. Fuera del trazado, los seis coincidieron en una actividad distendida, sin la estructura habitual de la Fórmula 1, que contempla obligaciones con los equipos, patrocinadores, ingenieros y medios de comunicación.

De acuerdo con el medio malasio Says, las escenas surgieron luego de que varios competidores adelantaran su arribo al país. El sitio indicó que los pilotos aprovecharon parte de su tiempo libre antes de dirigirse a Sepang, donde comenzarán las prácticas y las actividades oficiales del Gran Premio.

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Las imágenes también dejaron ver la cercanía entre varios integrantes de la parrilla. Albon, Russell, Bearman y Sainz ya habían aparecido juntos durante el viaje hacia Malasia. El piloto de Mercedes publicó una foto a bordo de un avión privado junto con ellos y escribió: “Malaysia bound”, en referencia al destino del grupo.

Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, también formó parte del viaje inicial a Malasia. El británico apareció en la fotografía difundida por Russell junto con Albon, Sainz y Bearman. Sin embargo, no fue incluido en las imágenes ni en el reporte de la jornada de golf y karting en Langkawi.

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Piastri, Russell, Albon, Sainz, Bearman y Bortoleto, listos para una competencia de karts

La diferencia resulta relevante por el alcance que tuvieron las publicaciones en redes sociales: si bien Norris viajó con varios de los protagonistas de la salida, los registros disponibles sobre la carrera de karts señalan a Piastri, Russell, Albon, Bortoleto, Bearman y Sainz como los participantes.

Para los pilotos, el karting representa además una conexión directa con sus primeros años de formación. La mayoría construyó su camino hacia las categorías internacionales desde competencias de kart, antes de llegar a la Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y, finalmente, la máxima categoría del automovilismo.

El Gran Premio de este fin de semana se disputará en Malasia, aunque conservará la denominación de Gran Premio de Bahréin. La prueba fue trasladada a Sepang debido al aplazamiento de la fecha originalmente prevista en Sakhir por la situación de seguridad en Medio Oriente.

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Kimi Antonelli disfruto el tiempo libre en un parque acuático

La Fórmula 1 regresará así al circuito internacional de Sepang por primera vez desde 2017. El escenario malasio, inaugurado en 1999, fue sede habitual del Gran Premio de Malasia hasta que salió del calendario. Su retorno implicará un desafío para buena parte de la actual parrilla, que no cuenta con experiencia previa en el trazado a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.

Valtterri Bottas y su otra pasión: el ciclismo

Kimi Antonelli también mostró parte de su estadía en Malasia antes de la carrera. El piloto de Mercedes visitó el parque acuático SplashMania WaterPark, en Gamuda Cove, y publicó un video de la jornada en sus redes sociales con un mensaje que aludió a las actividades previas al fin de semana. Valtteri Bottas, en tanto, compartió imágenes de un paseo en bicicleta por caminos rodeados de plantaciones de palmeras, mientras se adaptaba al clima local.

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Max Verstappen practicó sepak takraw

Max Verstappen eligió una actividad vinculada a una de las tradiciones deportivas del país. El neerlandés participó junto a Daniel Ricciardo de una exhibición de sepak takraw, disciplina popular en el sudeste asiático que combina elementos del fútbol y el vóley y se juega con una pelota que los participantes golpean principalmente con los pies.

Las mini vacaciones de los pilotos antes del GP de Bahréin en Malasia:

Pilotos de la Fórmula 1 compitieron en karting antes del Gp de Malasia