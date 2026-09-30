Sociedad

Una emblemática librería denunció que buscan expropiarla para construir la Línea F de subte: qué dice el Gobierno porteño

Zivals, que funciona hace 55 años en Corrientes y Callao, cuestionó el proyecto que pone en riesgo su futuro. “Ni la ciudad ni la obra necesitan que se demuela el edificio”, aseguraron

Fachada de un edificio en esquina con el letrero Zivals y vehículos borrosos por el movimiento en la calle
La fachada del comercio Zivals exhibe su cartelera exterior mientras varios vehículos transitan en primer plano.
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La histórica disquería y librería Zivals advirtió que su continuidad en la esquina de Corrientes y Callao está en riesgo por el proyecto de la futura Línea F de subte, que contempla la expropiación del inmueble donde funciona desde hace 55 años. La empresa difundió una serie de placas en redes sociales para pedir apoyo y visibilizar su situación: “Nos quieren expropiar. Es la primera vez que salimos a decirlo en público después de estudiar el proyecto a fondo”.

“Van a borrar 55 años de historia porteña para construir una estación de subte. Ni la ciudad ni la obra necesitan que se demuela el edificio”, denunciaron. Además, indicaron que existen “mejores opciones más económicas y más lógicas, sin necesidad de destruir el patrimonio cultural de la ciudad”.

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Un cartel digital con la ilustración de un megáfono rojo y el texto Van a borrar 55 años de historia porteña, acompañado de un texto en pantalla
La denuncia del local en sus redes sociales

El local, ubicado en la esquina sudeste de avenida Corrientes y Callao, informó que figura entre las propiedades alcanzadas por el plan de obras de la nueva línea. La iniciativa prevé construir estaciones, accesos y vestíbulos para conectar Barracas con Palermo, aunque la expropiación todavía requiere la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su publicación, Zivals llamó a compartir el mensaje, acercarse al comercio y acompañar el reclamo. La preocupación central es que una eventual obra implique el cierre o un traslado que interrumpa su actividad cultural y comercial.

La respuesta del gobierno porteño

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró a Infobae que la futura estación de la Línea F en Corrientes y Callao fue proyectada con la intención de preservar la continuidad de Zivals en esa esquina.

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“La ubicación de la estación de la Línea F en Corrientes y Callao responde a criterios técnicos orientados a ofrecer un mejor servicio de transporte: accesos próximos a la estación, recorridos más cortos para los usuarios, accesibilidad para personas con movilidad reducida y una integración con el entorno que no resigna veredas ni caminabilidad. La idea es que la línea no tenga escaleras ni entradas sobre las veredas para que no le quiten espacio público”, explicó. El proyecto todavía debe ser tratado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el ministro también indicó que una eventual relocalización de la estación hacia la calle Tucumán, como propuso Zivals, demandaría la construcción de un pasillo de unos 200 metros para enlazar con la Línea B. Sin embargo, aclaró: “Todo se puede estudiar”.

Linea F - subte
La ínea F conectará el norte de la Ciudad de Buenos Aires con el sur

La Ciudad sostiene que, de acuerdo al Código de Planeamiento, “en esa parcela se contempla la posibilidad de construcción en altura y podría ser una alternativa para financiar el costo de las expropiaciones e instalar la librería encima de la estación”.

“En ese marco se compartieron con sus responsables los lineamientos del proyecto y se puso a su disposición la discusión de alternativas de diseño para que la disquería pueda continuar funcionando en el edificio una vez construida la estación. El Ejecutivo reconoce el lugar que ocupa Zivals en la vida cultural de la Ciudad y busca que la llegada del subte conviva con esa identidad”, concluyó Bereciartua a este medio.

De momento, la expropiación deberá debatirse en la Legislatura porteña. Dicho proceso contemplará instancias de participación y audiencias públicas.

Un punto cultural de referencia

Zivals nació en 1971 como una disquería familiar en un pequeño local de la avenida Callao y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los espacios culturales vinculados a la música y a los libros en la Ciudad de Buenos Aires. El emprendimiento se instaló en una zona atravesada por teatros, librerías, cines y la circulación cotidiana de la avenida Corrientes, hasta expandirse y ocupar la esquina de Callao y Corrientes, donde continúa funcionando.

El origen del negocio estuvo ligado a una propuesta familiar orientada a la venta de discos. La idea fue impulsada por el tío de Fernando Laviz, actual responsable del comercio, durante la década de 1970. Desde ese comienzo, el local creció junto con las transformaciones del mercado musical y con los cambios en las formas de escuchar, comprar y coleccionar música.

Pared con un mural en blanco y negro que muestra a un hombre con gafas que fuma un cigarrillo y el texto manuscrito No bombardeen Buenos Aires
El célebre mural a Charly García, que se ubica en la terraza de la célebre disquería y librería porteña

A lo largo de más de cinco décadas, Zivals atravesó el reemplazo del vinilo por el casete, la expansión del CD, el avance de las plataformas digitales y el posterior regreso de los discos de vinilo. En ese proceso, amplió su oferta y dejó de ser únicamente una disquería: incorporó una librería y consolidó un catálogo que reúne música, libros y ediciones de distintas áreas culturales.

La empresa también sumó el sello Aqua Records, dedicado a la producción y edición de música argentina. El catálogo actual de Zivals reúne cerca de 50.000 títulos entre discos y libros, mientras que su estructura de trabajo cuenta con alrededor de 35 empleados.

La esquina de Corrientes y Callao también fue escenario de iniciativas culturales. En 2026, como parte de la conmemoración por los 55 años del comercio, el artista Martín Ron realizó en la terraza del edificio un mural inspirado en la tapa de Clics Modernos, el álbum que Charly García publicó en 1983. La obra trasladó a Buenos Aires una imagen asociada a Nueva York y reforzó el vínculo de Zivals con la música local. Una relación, una canción, que parece estar lejos de su nota final.

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