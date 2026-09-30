Juicio a “Pity” Álvarez en vivo: retoman las audiencias con el músico internado y siete testigos pendientes

El músico hace unas semanas en el tribunal juntoa dos de sus abogados (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en una jornada que vuelve a estar atravesada por la internación del músico en el Hospital Tornú y las dudas sobre sus condiciones de afrotar el debate.

Según pudo saber Infobae, este miércoles integrantes de la Fiscalía y del tribunal irían al hospital para intentar que Álvarez pueda conectarse de manera remota a la audiencia. El lunes ya se había buscado esa alternativa, pero no pudo concretarse y los siete testigos citados para esa jornada finalmente no declararon.

Antes de ingresar a Tribunales, Fabián Améndola, abogado que representa a una de las hijas de Díaz, se refirió al estado del acusado. “Nadie desconoce su estado de salud. Lo que tenemos que tener en cuenta es si comprende lo que sucede y, hasta ahora, todos los informes indican que sí”, sostuvo. Y aseguró que la amenaza que recibió Fernando Burlando, con quien integra la querella, no modificará su participación en el juicio: “Una amenaza no impide que él continúe. Va a venir”.

En las últimas horas, el Juzgado Civil N°4 convalidó la internación de Álvarez y ordenó ampliar la evaluación del Cuerpo Médico Forense para determinar si posee la “aptitud psico-física” necesaria para comprender la acusación, comunicarse con sus abogados y participar activamente del proceso.

Desde el comienzo del juicio, 27 testigos declararon ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Para este miércoles se espera retomar los testimonios propuestos por la defensa, entre ellos el de la madre de la hija del músico, cuya identidad se mantiene bajo reserva.