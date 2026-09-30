Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez en vivo: retoman las audiencias con el músico internado y siete testigos pendientes

El cantante permanece en el Hospital Tornú y la Justicia ordenó evaluar si está en condiciones de afrontar el proceso. El lunes no pudo conectarse de manera remota y la jornada terminó sin declaraciones

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pity alvarez
El músico hace unas semanas en el tribunal juntoa dos de sus abogados (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en una jornada que vuelve a estar atravesada por la internación del músico en el Hospital Tornú y las dudas sobre sus condiciones de afrotar el debate.

Según pudo saber Infobae, este miércoles integrantes de la Fiscalía y del tribunal irían al hospital para intentar que Álvarez pueda conectarse de manera remota a la audiencia. El lunes ya se había buscado esa alternativa, pero no pudo concretarse y los siete testigos citados para esa jornada finalmente no declararon.

Antes de ingresar a Tribunales, Fabián Améndola, abogado que representa a una de las hijas de Díaz, se refirió al estado del acusado. “Nadie desconoce su estado de salud. Lo que tenemos que tener en cuenta es si comprende lo que sucede y, hasta ahora, todos los informes indican que sí”, sostuvo. Y aseguró que la amenaza que recibió Fernando Burlando, con quien integra la querella, no modificará su participación en el juicio: “Una amenaza no impide que él continúe. Va a venir”.

En las últimas horas, el Juzgado Civil N°4 convalidó la internación de Álvarez y ordenó ampliar la evaluación del Cuerpo Médico Forense para determinar si posee la “aptitud psico-física” necesaria para comprender la acusación, comunicarse con sus abogados y participar activamente del proceso.

Desde el comienzo del juicio, 27 testigos declararon ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Para este miércoles se espera retomar los testimonios propuestos por la defensa, entre ellos el de la madre de la hija del músico, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

14:41 hsHoy

Se reanuda la audiencia

14:31 hsHoy

La audicencia está demorada

En la sala ya se encuentran Fernando Burlando, Fabián Améndola y Alejandro Díaz, por la querella; el fiscal Sandro Abraldes y dos integrantes de su equipo, Nicolás Stivala y Sebastián Watcher; y Javier Baños, Alejandra Córdoba por parte del equipo de la defensa de “Pity” Álvarez.

La otra parte de la defensa, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, se encuentra en el Hospital Tornú. Según pudo saber Infobae, como el músico permanece en terapia intermedia y desde ese sector no puede conectarse, la idea es trasladarlo dentro del hospital a una sala que tenga conexión para que pueda participar de manera remota de la audiencia.

La alternativa ya había sido intentada el lunes, pero no pudo concretarse luego de que Álvarez sufriera una crisis cuando se preparaba su traslado dentro del hospital.

12:33 hsHoy

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Un artista se debe a su público y “Pity” Álvarez lo sabe. Desde que comenzó el juicio en su contra por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, sus fanáticos se fueron sumando de a poco a la puerta de los tribunales de la calle Paraguay al 1500. Al principio era una sola: Johana. “¡Fuerza, ‘Pity’!”, le gritaba cada vez que lo veía llegar. A la primera audiencia, la del 10 de agosto, llegó con un ejemplar de la revista Rolling Stone que tenía la última entrevista que había dado el músico.

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