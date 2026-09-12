Rechazaron el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en Salta: seguirá imputada como coautora de homicidio

La madre de Thiago continúa imputada como presunta coautora de homicidio agravado por el vínculo

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La muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que llegó sin signos vitales al Hospital Materno Infantil de Salta el 22 de junio, derivó en una investigación por homicidio que tiene como imputados a su madre, de 19 años y a la pareja, de 32 años. En ese marco, la Justicia de Salta rechazó este viernes el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de la joven.

La decisión fue tomada por el juez Ignacio Colombo durante una audiencia en la que se analizaron los argumentos de la defensa y la oposición planteada por el Ministerio Público Fiscal. El planteo de sobreseimiento, una resolución que habría implicado apartarla definitivamente de la causa penal, fue rechazado ya que no existe la certeza requerida para desvincularla.

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El expediente también tiene como imputado a un hombre de 32 años que era pareja de la joven al momento del hecho. Sobre él pesa una acusación como presunto autor de homicidio agravado por alevosía. Según la hipótesis fiscal, habría provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación.

Thiago Altamirano murió el 22 de junio tras ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Salta

La acusación, en representación del Ministerio Público Fiscal ejercida por el fiscal penal Daniel Espilocín, afirmó que existen pruebas suficientes recolectadas durante la investigación para que la imputación continúe en pie. La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas argumentó que todavía resta profundizar el análisis de las evidencias y determinar las responsabilidades de cada una de las personas acusadas.

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La decisión no define la responsabilidad penal de la joven: la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas que aún puedan ordenarse.

La hipótesis fiscal

La investigación comenzó el lunes 22 de junio, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde el niño llegó sin signos vitales.

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En un primer momento, los imputados habrían sostenido que el niño sufrió una caída de la cama. Esa explicación fue incorporada a la pesquisa como una de las primeras versiones sobre lo ocurrido en la vivienda del barrio Convivencia.

A partir de la intervención médica y de los estudios ordenados posteriormente, se inició la investigación judicial. La autopsia concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica provocada, un resultado que contradijo la versión inicial atribuida a los imputados. Los médicos que lo asistieron también indicaron que el cuadro clínico no era compatible con un accidente doméstico.

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Con esos elementos, la causa avanzó con la imputación de la madre y de su pareja. Al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte de Thiago mediante maniobras de asfixia y sofocación. En tanto, la madre fue imputada como presunta coautora a partir de una posible conducta omisiva: la Fiscalía busca determinar si conocía la situación de riesgo a la que estaban expuestos sus hijos y si no adoptó medidas para evitar el desenlace.

La publicación que había hecho la madre en redes meses antes de la muerte de Thiago

Vecinos y la propietaria del inquilinato donde vivía la familia aportaron testimonios sobre la presencia frecuente del hombre en el domicilio. También señalaron que los niños le tenían temor y que la madre se ausentaba, dejando a los menores bajo su cuidado. Esos elementos forman parte de la pesquisa que conduce la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

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El caso también puso bajo revisión las medidas de protección que habían sido dispuestas con anterioridad para Thiago y su hermano menor. Según los antecedentes conocidos, existía una denuncia realizada por el abuelo paterno y un acompañamiento de organismos de niñez debido a la situación de vulnerabilidad familiar.

Luego de la muerte de Thiago, su hermano quedó bajo una medida de resguardo. Tras casi dos meses, el niño fue restituido a la familia paterna, mientras los organismos de protección continúan con el seguimiento de su situación.

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