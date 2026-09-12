El Gobierno sufre reveses en el Congreso y las fisuras con sus aliados complican la agenda de Malvinas y el Presupuesto

Cámara de Diputados

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Las alianzas de La Libertad Avanza muestran fisuras en una semana clave en la que el oficialismo planea enviar al Congreso los proyectos para reforzar el reclamo soberano de Malvinas y el Presupuesto 2027.

En menos de 24 horas, el Gobierno de Javier Milei enfrentó dos derrotas parlamentarias que expusieron el debilitamiento de sus alianzas legislativas, justo cuando la Casa Rosada intentaba concentrar la agenda pública en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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En Diputados, la oposición recuperó el control de la agenda para avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y el alivio a familias endeudadas, mientras que en el Senado la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió dar de baja una sesión prevista para tratar un proyecto de biocombustibles de su propia autoría por falta de votos. La disputa entre las provincias hizo imposible que se pueda avanzar.

Un quórum de aliados

La Casa Rosada intentó hasta último momento frenar la sesión en la que se fijó fecha para dictaminar la prórroga de la emergencia en discapacidad —que Milei vetó, quiso derogar y judicializó— y los proyectos de alivio para deudores morosos.

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Sin embargo, diputados que responden a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) bajaron al recinto y garantizaron un quórum de 135 legisladores, muy por encima de los 129 necesarios.

Cristian Ritondo (PRO), Fernando de Andreis (PRO) y Pamela Verasay (UCR)

Los bloques libertarios evitaron mostrarse como obstructores pese al posicionamiento público del Presidente sobre ambos temas.

Acompañaron las mociones opositoras para poner un plazo a los dictámenes, entre ellas la impulsada por el diputado Juan Marino, de extracción peronista, por la Emergencia en Discapacidad. No solo eso: luego de votar en contra de la Emergencia el año pasado y de que el Presidente la vetara, cerrara la ANDIS e intentara sacarla del Presupuesto 2026, ahora aseguran que están preparando un nuevo proyecto con la finalidad de no extender la emergencia.

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En este punto, diputados de LLA se reunieron con Legal y Técnica y el Ministerio de Economía con el fin de hacer una nueva ley “que dé garantías de cumplimiento de pago y compensaciones pero sin emergencia”. El punto que no resuelve es la forma en la que se paga la deuda.

En lo que tiene que ver con morosidad, la situación fue similar. Sabiendo que perdía, el bloque de La Libertad Avanza dio un giro de 180 grados y terminó respaldando el debate de un proyecto que el propio Milei calificó como “un asunto entre privados”, en referencia al endeudamiento de las familias.

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En este caso también están trabajando en un proyecto propio pero que no resuelve el estado de situación de los más de 6 millones de personas con deudas, sino que plantea la obligatoriedad de brindar más información de parte de las entidades financieras tradicionales y no tradicionales. Es decir, el que tiene el problema lo seguirá teniendo y el Gobierno no va a hacer nada por regular las tasas, solo pedirá “que se informen bien”.

Sin embargo, esa vuelta en el aire que hicieron los libertarios que pasaron de negar cualquier tipo de crisis y de acción del gobierno a votar junto al kirchnerismo podría tener un costo.

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Legisladores de la Unión Cívica Radical, que conduce Pamela Verasay, y del PRO sostuvieron el argumento de no dar quórum en sesiones convocadas por el kirchnerismo, y se mostraron molestos con el accionar libertario.

Pamela Verasay, jefa del bloque UCR

Un Senado complejo

En paralelo, el Senado vivió su propio traspié. Bullrich dio de baja de manera intempestiva la sesión prevista para este jueves, en la que buscaba media sanción para la ley de biocombustibles, una iniciativa de su autoría que incorporaba propuestas de legisladores de Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán. El proyecto no contaba con el aval de los radicales ni con el acompañamiento garantizado de los senadores misioneros ni los santafesinos, a lo que se sumaron objeciones de libertarios.

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El punto de conflicto fue la negativa de la Secretaría de Energía a incluir una salvaguarda para pequeñas y medianas empresas que no están integradas en una cadena productiva y no dependen del cupo de biocombustibles para subsistir.

La caída de la sesión expuso las mismas tensiones que ya frenaron otras iniciativas en la Cámara alta, como la Zona Fría, el Súper RIGI, los cambios a la ley de Salud Mental, la reforma política y la denominada ley Hojarasca.

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Pese a las derrotas, el oficialismo consiguió dos avances en el Senado: los plenarios de comisiones dejaron dictaminados los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, esta última considerada la principal apuesta de Milei para reducir la inflación. Bullrich apunta a llevar ambas iniciativas al recinto la semana próxima.

Sin embargo, en las últimas horas creció la controversia respecto del destino de 13 toneladas de oro que salieron del Banco Central. El presidente del BCRA asegura que están en un banco en Suiza y que los balances 2023, 2024 y 2025 y los movimientos fueron auditados por la Auditoría General de la Nación.

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Sin embargo, el peronismo asegura tener información que señala que el oro está en el Banco de Inglaterra y no en Suiza. Además, la AGN emitió un comunicado señalando que lo que dijo Bausili no es cierto y que la auditoría 2025 no fue realizada.

Patricia Bullrich

El escenario contrasta con la etapa que siguió al triunfo libertario en las elecciones de medio término de octubre pasado, cuando el oficialismo logró sancionar la reforma laboral y modificaciones a la ley de Glaciares con relativa fluidez. La primera señal de cambio se dio con la ley de Propiedad Privada impulsada por Sturzenegger, en la que La Libertad Avanza debió resignar capítulos sustanciales, entre ellos las modificaciones a la ley de Tierras.

Malvinas y el Presupuesto 2027

La disputa parlamentaria se produjo apenas días después de que Milei apostara por la causa Malvinas para reposicionar la agenda pública, con el anuncio de un endurecimiento de sanciones a empresas por explotación petrolera en la Plataforma Continental Argentina. El Gobierno creó además un sistema de coordinación de política exterior bajo la órbita de la Cancillería, e incorporó a los funcionarios Pablo Quirno y Carlos Presti a la mesa política para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Congreso recibirá la semana próxima dos iniciativas que funcionarán como termómetro de la solidez de las alianzas oficialistas: el paquete de leyes vinculado a Malvinas y el Presupuesto 2027, cuyo texto el oficialismo aspira a presentar el 15 de septiembre.