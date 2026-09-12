Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

El conductor homenajeó a las personalidades que lo guiaron en su carrera

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En el Día del Maestro, Mario Pergolini dedicó un reconocimiento a los docentes de la Argentina y a las personas que, fuera de la escuela, lo orientaron durante sus primeros años en los medios. El conductor ubicó a esas figuras en un lugar central de su formación y remarcó que la tarea de enseñar requiere respaldo de las familias, de la sociedad y de quienes ocupan espacios de exposición pública.

Durante una conversación compartida con Agustín Rada y Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Eltrece), Pergolini abrió el tema con un aplauso para los maestros del país. Incluyó en ese saludo a quienes dejaron una marca positiva y también a aquellos que, aun con limitaciones, formaron parte del paso de los alumnos por las aulas. A partir de allí, planteó una preocupación por el escenario actual de la educación y por las condiciones en las que los docentes deben desarrollar su trabajo.

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El conductor mencionó las pruebas PISA, la evaluación internacional que mide el desempeño de estudiantes en áreas como lectura, matemática y ciencias, como parte de la discusión sobre las dificultades del sistema educativo. Sin profundizar en resultados específicos, señaló que el debate sobre la enseñanza se vuelve más complejo en un contexto atravesado por herramientas tecnológicas de acceso inmediato.

Pergolini advirtió que chicos y adolescentes cuentan con recursos que, según su mirada, pueden usarse para eludir el esfuerzo que implica estudiar. En ese marco, sostuvo que la función del docente enfrenta exigencias adicionales y que la escuela no puede quedar sola frente a ese desafío. “Hay que ayudar a los maestros a que puedan hacer su labor bien”, afirmó.

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Mario Pergolini homenajeó en el Día del Maestro a los docentes de la Argentina y a quienes guiaron su formación en los medios

Su reflexión también apuntó al clima que generan los discursos públicos. Para el conductor, si las figuras políticas recurren a insultos o si predominan expresiones vulgares y mensajes simplificados, la enseñanza encuentra un obstáculo mayor. El planteo no se limitó al rol de quienes están frente a un curso, sino que extendió la responsabilidad a los adultos a cargo de la crianza.

“Todos nos deberíamos ocupar de por lo menos nuestros hijos”, expresó Pergolini. En ese sentido, propuso que las familias acompañen los procesos de aprendizaje y trabajen para que la formación escolar tenga sentido. Su mensaje cerró con una convocatoria a asumir ese compromiso de manera colectiva en todo el país.

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Lalo Mir, referente de la radio argentina, integró la lista de maestros que Pergolini destacó por su generosidad profesional

La conversación luego se trasladó a los recuerdos personales de cada integrante de la mesa. Rada contó que una docente de literatura fue decisiva para que se animara a mostrar por primera vez una habilidad que con el tiempo se convirtió en parte de su trabajo. El actor y mago recordó a Elena Di Sarli, quien le propuso presentar un número de magia en el acto de fin de año de su colegio.

Rada explicó que inicialmente se resistió a la idea, pero la insistencia de la profesora fue determinante. “Me animé y ahí empecé a trabajar de mago mucho”, relató. Además de enviar un saludo a la familia de Di Sarli, vinculó aquel momento escolar con el inicio de un recorrido profesional que mantuvo ligado al ilusionismo y al escenario.

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Juan Alberto Badía fue una de las figuras que Mario Pergolini recordó como guía en sus primeros años dentro de los medios

Botto, por su parte, eligió un recuerdo de la primaria. Nombró a Rosita, su maestra de cuarto grado, como la docente que conserva con mayor ternura. La conductora bromeó con que pudo haber sido una alumna conflictiva en esa etapa, aunque destacó que la maestra la acompañó durante el año y resumió su evocación con un agradecimiento: “Gracias, Rosita”.

Al llegar su turno, Pergolini diferenció los recuerdos de su educación formal de los aprendizajes que obtuvo en el ejercicio de su profesión. Dijo que no conserva tantas referencias de maestros o profesores de la escuela, pero sí identifica a varios comunicadores como auténticos guías de oficio.

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Entre ellos mencionó a Badía, Lalo, Dolina y Castelo. Para el conductor, el valor de esas figuras no residía únicamente en la admiración que despertaban por sus carreras, sino en su disposición a transmitir conocimientos a quienes comenzaban. “Te explicaban por qué hacían las cosas”, describió sobre esa forma de enseñar.

Pergolini sostuvo que esos referentes no reservaban para sí los secretos del trabajo en radio y televisión. Por el contrario, recordó que le explicaban cómo habían construido sus trayectorias y le ofrecían herramientas para comprender el funcionamiento de los medios. También asoció ese acompañamiento con la ayuda que recibió Rada de su profesora para superar la vergüenza de presentarse ante el público.

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Con esas menciones, el conductor amplió el homenaje más allá de las aulas. En su mirada, un maestro puede ser quien comparte experiencia, responde dudas y acompaña a otro en un momento de formación. Por eso incluyó a sus referentes profesionales en el saludo por el Día del Maestro y destacó la generosidad que, según relató, tuvieron con él al comienzo de su carrera.