Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”

Las autoridades identificaron a las cinco víctimas de la masacre registrada en el sector de Las Cañas, Sulaco, Yoro. (Foto: Cortesía HCH)

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El número de víctimas de la muerte múltiple registrada en Las Cañas, Sulaco, Yoro, aumentó a cinco después de que las autoridades localizaran otros dos cuerpos a aproximadamente dos kilómetros de la vivienda donde inicialmente fueron encontrados tres cadáveres, en un caso que ahora es investigado como una masacre.

La actualización fue confirmada por las autoridades del Ministerio Público, que identificaron a las cinco personas fallecidas como Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años; Pedro Antonio Cruz Garay, de 55; Itzel Emiliana Márquez Escobar, de 2 años; José Cruz Márquez Escobar, de 46; y José Antonio Escobar Medina, de 57 años.

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El hallazgo amplía la información conocida inicialmente sobre el caso, luego de que la Policía y los equipos de investigación confirmaran que no eran tres, sino cinco las personas asesinadas en hechos ocurridos en distintos puntos del sector de Las Cañas.

Entre las víctimas se encuentra Itzel Emiliana Márquez Escobar, una niña de apenas 2 años. Su muerte convierte el caso en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en esta zona de Yoro.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tres de las víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda, mientras que los otros dos cuerpos fueron localizados posteriormente a una distancia aproximada de dos kilómetros.

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La ubicación de los cadáveres será uno de los elementos que deberán ser reconstruidos por los investigadores para establecer cómo ocurrió el ataque, si las cinco víctimas fueron asesinadas durante un mismo episodio y qué relación existía entre las personas encontradas en ambos puntos.

Equipos del Ministerio Público y Medicina Forense realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron indicios en las escenas. (FOTO: Proceso HN)

El Ministerio Público informó que equipos fiscales, junto con personal de la Dirección General de Medicina Forense y autoridades policiales, realizaron el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios en las escenas.

Las diligencias buscan obtener evidencias que permitan establecer la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que cuatro de las cinco víctimas llevan el apellido Escobar, por lo que las autoridades deberán establecer si existe un vínculo familiar entre ellas.

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Entre los fallecidos figuran Itzel Emiliana Márquez Escobar, José Cruz Márquez Escobar y José Antonio Escobar Medina, además de Pedro Antonio Cruz Garay, quien también fue identificado como parte de las víctimas.

La posible relación familiar será una de las líneas que deberán ser verificadas mediante las investigaciones correspondientes. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué parentesco existía entre las personas asesinadas.

También será necesario determinar qué relación tenía Reynaldo David Deras Gutiérrez, originario de La Lima, Cortés, con las demás víctimas y por qué se encontraba en el sector de Las Cañas.

Según la Policía, 15 presuntos integrantes del “Cártel del Diablo” han sido capturados y permanecen recluidos en diferentes cárceles del país. (FOTO: La Tribuna)

Mientras avanza la investigación, el comisionado Wilber Mayes informó que las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación del denominado “Cártel del Diablo”, una estructura criminal a la que se le atribuyen otros hechos violentos registrados en Sulaco.

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Según explicó Mayes, los agentes desplazados en la zona han comenzado a recabar declaraciones de habitantes, algunos de los cuales habrían señalado a presuntos integrantes de esa organización como los responsables del ataque.

La Policía, sin embargo, deberá confirmar esta hipótesis mediante pruebas, testimonios y demás elementos de investigación, por lo que la señalización de la estructura criminal debe entenderse por ahora como una línea investigativa y no como una responsabilidad judicialmente establecida.

El caso vuelve a poner bajo atención la situación de seguridad en Sulaco, Yoro, un municipio donde las autoridades han reportado operaciones y capturas relacionadas con esta estructura criminal.

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De acuerdo con el comisionado Mayes, las autoridades han logrado capturar a 15 presuntos integrantes del “Cártel del Diablo”, quienes permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios del país.

Las capturas forman parte de las acciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad para intentar desarticular a la organización señalada de operar en la zona y vinculada preliminarmente con distintos hechos violentos.

El nuevo crimen ocurre dos días después del asesinato de una pareja en Sulaco, sobre cuyos cuerpos fue dejada una manta con un mensaje alusivo al “Cártel del Diablo”. (Foto: Redes sociales)

La investigación de esta nueva masacre deberá determinar si existe una conexión directa entre los cinco asesinatos y esta estructura criminal, así como establecer cuál habría sido el móvil del ataque.

Por ahora, las autoridades no han informado de manera concluyente qué motivó el crimen ni si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

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La masacre ocurre además apenas dos días después de otro doble homicidio registrado en Sulaco, un hecho que también fue relacionado preliminarmente con el denominado “Cártel del Diablo”.

El miércoles 9 de septiembre, una pareja fue asesinada y sobre sus cuerpos fue colocada una manta con un mensaje que hacía referencia a esa estructura criminal. Una de las víctimas fue identificada como Cecilia Flores.

La sucesión de ambos episodios violentos ha incrementado la preocupación en una zona que permanece bajo presión de estructuras criminales, mientras las autoridades buscan establecer quiénes están detrás de los ataques.

La Policía ha señalado en ocasiones anteriores al denominado “Cártel del Diablo” como una estructura que opera en el sector, mientras desarrolla investigaciones y operaciones para capturar a sus integrantes.

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