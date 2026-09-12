Circulaba en moto a más de 110 kilómetros por hora, mató a un nene y se fugó: ahora podría ir hasta 25 años preso

Gonzalo Siquier tenía 7 años

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Gonzalo tenía siete años cuando su vida terminó de manera repentina. Era 22 de enero de 2025, estaba en plenas vacaciones de verano y esa noche había salido a comer con su familia a Puerto Madero. De regreso, mientras cruzaba la avenida Intendente Hernán Giralt por la senda peatonal, una moto que circulaba a más del triple de la velocidad permitida lo atropelló y lo mató. El conductor, que advirtió la tragedia, se fugó. Pero tras una intensa investigación, lograron detenerlo y el próximo 2 de noviembre será juzgado en un juicio oral por homicidio simple con dolo eventual. Se enfrenta a una pena de 8 a 25 años de prisión.

El acusado es Mauro Ezequiel Silva, de 34 años, que formaba parte de un grupo de motoqueros llamado “Los Diablos”. El grupo había organizado un encuentro para aficionados la noche del episodio. Era en Puerto Madero, donde Silva llegó con una Kawasaki de alta gama con un caño de escape que llamó la atención de los presentes. En un afán por lucirla frente a sus compañeros, encendió la moto en plena reunión e invitó a un motociclista a dar una vuelta. Salieron cerca de medianoche y en dirección a Retiro.

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A esa misma hora, Gonzalo y su familia volvían de cenar en unos puestos de la Costanera y caminaban hacia la parada del colectivo para regresar a su casa, en Lanús. El nene iba de la mano de su madrina y su hermana y estaba acompañado por su mamá, su padrastro, sus hermanos y otros familiares.

La tragedia los encontró poco después, cuando llegaron a la avenida Intendente Hernán Giralt e intentaron cruzarla por la senda peatonal aprovechando que el semáforo estaba en rojo para los vehículos. Mientras comenzaban el cruce, la familia recuerda haber visto pasar una moto a una velocidad altísima de la mano de en frente. Incluso llegaron a hacer un comentario al respecto. Pero a los segundos, la luz del mismo vehículo los encandiló: había doblado en U a más de 100 kilómetros por hora y ahora iba en dirección hacia ellos.

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El niño fue embestido por la moto del acusado que iba a más de 110 kilómetros por hora

Gonzalo todavía estaba cruzando por la senda cuando la moto lo embistió y lo tiró contra el asfalto. El motoquero advirtió el choque, pero siguió su marcha y escapó sin detenerse para asistirlo. El golpe para el nene de 7 años había sido mortal.

Según los testimonios incorporados a la causa, después del choque, la familia quedó desesperada. Una pareja que estaba en el lugar se ofreció a trasladar a Gonzalo junto a su mamá hasta el Hospital Argerich y un patrullero los acompañó con la sirena encendida. El chico todavía estaba con vida cuando llegó al hospital, pero murió poco después pese a los intentos de los médicos por reanimarlo.

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La investigación para dar con el autor del crimen comenzó esa misma madrugada. Para eso, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona y reconstruyeron el recorrido que había realizado el vehículo antes y después del impacto. Así, establecieron que la moto había circulado a gran velocidad por la avenida Giralt, cruzado un semáforo en rojo y realizado una maniobra en “U” para regresar en sentido contrario.

La pericia de Ingeniería Vial fue todavía más precisa: los especialistas calcularon que la moto había recorrido 53,20 metros en apenas 1,72 segundos. La velocidad estimada fue de 111,35 kilómetros por hora, cuando en ese tramo la máxima permitida era de 40. Es decir, circulaba a casi tres veces la velocidad autorizada.

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Gonzalo y su familia el día del hecho en Puerto Madero

Al material de las cámaras se sumaron las declaraciones de testigos. Uno de ellos, participante del encuentro de motoqueros, contó que conocía a Silva como “Mau” y que formaba parte de “Los Diablos”. También aportó información sobre el acompañante que iba con él aquella noche, por lo que los investigadores cruzaron esos datos con fotos y publicaciones tanto de las redes sociales de integrantes del grupo, como con las imágenes de la moto captadas por los dispositivos de seguridad.

Después analizaron los registros de telefonía: el celular atribuido a Silva había impactado en una antena de Puerto Madero en el momento del atropello y aproximadamente cinco minutos después en otra ubicada en San Cristóbal. Ese desplazamiento coincidía con el recorrido que mostraban las cámaras y con la hipótesis de fuga.

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Con todos esos elementos, los investigadores llegaron hasta una vivienda de Villa Ballester. Allí encontraron la Kawasaki negra que había sido utilizada aquella noche y la secuestraron. Silva fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El único acusado del hecho irá a juicio en noviembre

La Fiscalía consideró que lo ocurrido no podía ser encuadrado simplemente como una imprudencia al volante. En su requerimiento de elevación a juicio sostuvo que Silva circulaba a una velocidad extremadamente peligrosa y que, al hacerlo, asumió el riesgo de provocar un resultado mortal.

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Tras un año y medio de investigación, y con incesantes reclamos de la familia de Gonzalo que pide Justicia desde entonces, la causa finalmente fue elevada a juicio oral, donde el acusado deberá responder por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.

Desde la querella, representada por la abogada Adriana Biera, entienden que el hecho no puede ser leído simplemente como un accidente de tránsito. “Estamos hablando de una persona que circulaba en una moto de alta cilindrada, a una velocidad extremadamente elevada, en una zona urbana, y que terminó atropellando a un nene de siete años”, aseguran desde la acusación.

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En este sentido, reclaman que se tenga en cuenta que el motoquero “después del impacto no se detuvo, no volvió y no asistió a Gonzalo”.

“La familia de Gonzalo esperó muchísimo para llegar a este momento. Ningún juicio puede reparar la pérdida de un hijo, eso es imposible. Pero sí puede dar una respuesta. En noviembre vamos a estar ahí, acompañando a la familia, produciendo la prueba que corresponda y pidiendo justicia por Gonzalo”, señalan desde su entorno.

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