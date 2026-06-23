Crimen y Justicia

Conmoción en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

La primera explicación apuntó a una caída de la cama, pero los médicos detectaron lesiones que despertaron sospechas. Los abuelos paternos aseguran haber realizado denuncias previas por presuntos maltratos y reclaman la guarda de su hermano de 10 meses

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Thiago Altamirano bebé muerto Salta
Thiago Altamirano tenía 2 años

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años, ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Salta es investigada por la Justicia provincial. Por el caso fueron detenidos la madre del menor y su pareja, mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirán determinar las causas del fallecimiento.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el niño fue llevado por su madre al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

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De acuerdo con medios locales, todo comenzó alrededor de las 21.30 del lunes, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación del menor. La primera explicación brindada por los adultos fue que el niño se había caído de una cama de manera accidental. Sin embargo, esa versión comenzó a ser puesta en duda cuando los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Ante el reporte de lo sucedido, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del niño y del hombre con quien mantenía una relación de pareja.

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Hospital Papa Francisco Salta
En un primer momento, el niño fue llevado al hospital Papa Francisco pero debido a su grave estado lo derivaron al Materno Infantil

Además, dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de pericias en la vivienda donde residía el menor y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.

Según publicó El Tribuno, cuando la Policía llegó al domicilio encontró al pequeño en un delicado estado de salud. Tras ser trasladado al hospital Papa Francisco recibió las primeras atenciones y luego fue derivado de urgencia al Materno Infantil con código rojo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció pocos minutos después de ingresar al centro asistencial.

El caso generó conmoción en el barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña. De acuerdo con El Tribuno, algunos vecinos aseguraron que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda y señalaron al padrastro del menor como una persona violenta.

La investigación también podría avanzar sobre posibles antecedentes vinculados al entorno familiar del niño. Según relató Marta, la abuela paterna de Thiago, la familia había realizado al menos cinco denuncias previas por presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo que involucraban al menor y a su hermano de 10 meses.

Thiago Altamirano - Bebé Salta
Tras conocerse el caso, comenzó a circular una publicación realizada por la madre del niño hace unos meses. "Gracias por existir", les decía a Thiago y a su otro hijo

En declaraciones a Radio Salta reproducidas por medios locales, la mujer aseguró que hacía aproximadamente tres meses que no podían ver al niño porque la madre habría impedido el contacto con la familia paterna. También sostuvo que existían presentaciones judiciales previas impulsadas por el padre del menor y reclamó que se investigue qué respuesta tuvieron esos planteos.

“Lo que no queríamos que pase, pasó anoche”, afirmó la abuela, quien además pidió que el hermano menor de Thiago quede bajo la guarda de la familia paterna. Según indicó, el bebé de 10 meses ya se encuentra bajo resguardo estatal mientras se define su situación.

Los dichos de la familia forman parte de las líneas que ahora deberán ser corroboradas por los investigadores. En ese marco, la fiscalía ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas la recolección de testimonios, las pericias forenses y el análisis de eventuales antecedentes vinculados al grupo familiar.

Policía de Salta
Cuando la Policía llegó al domicilio encontró al pequeño en un delicado estado de salud y, de inmediato, lo trasladaron al hospital Papa Francisco

Mientras la investigación avanza, en las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales una publicación realizada por la madre del niño el pasado 11 de abril. En el mensaje, la joven expresaba públicamente el cariño que sentía por Thiago y su otro hijo.

“Gracias por existir, por ser ese sostén, no sé qué sería de mí sin ustedes. Con solo verlos me alegran la vida. Por ustedes seguí, sigo y seguiré. Solo por ustedes vivo. Los amo mis niños, amor de la mamá”, escribió entonces en una publicación acompañada por un corazón rojo.

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