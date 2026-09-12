El espinoso camino del PJ hacia la unidad: los focos de conflicto en el interior que complican el armado nacional

El peronismo afronta distintas batallas internas en el interior del país

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En las últimas semanas el peronismo, en sus distintas vertientes, empezó a transitar la etapa preelectoral con la certeza de que todos deben contribuir para una causa común. Aún en sus diferencias, desde Axel Kicillof hasta Sergio Massa, pasando por los intendentes de la provincia de Buenos Aires y los principales dirigentes del interior, entendieron que sin la unidad del espacio político, la elección será imposible de ganar.

En la superestructura las señales son más o menos parecidas. Cada cual atiende su juego y lleva adelante su estrategia de desplazamiento, pero todos buscan sumar por algún costado y generar la idea de que la construcción electoral necesita de una convergencia política heterogénea.

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El viaje de Kicillof a La Pampa y Misiones en las últimas dos semanas, donde se encontró con ambos gobernadores; la reunión de La Liga de Intendentes con Massa y Ricardo Quintela; los encuentros de Sergio Uñac en el conurbano y el interior; y el abroquelamiento de las diferentes extracciones justicialistas en la Cámara de Diputados para emplazar el tratamiento de los proyectos de morosidad, construyeron una foto que reduce la especulación. Todos caminan para el mismo lado.

Sin embargo, en distintas provincias existen focos de conflicto que amenazan la edificación de la unidad a nivel país. Porque más allá de lo que suceda en las vertientes nacionales, el PJ necesita que la fuerza política se ordene en el interior para poder darle un sostén sólido al esquema federal. Además, muchas de las provincias van a tener elecciones desdobladas y el peronismo hará esfuerzos para construir, a través del voto, una ola de cambio en base a triunfos.

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La foto de Verna y Di Nápoli que revolucionó al PJ de La Pampa

Esta semana el principal foco de conflicto estuvo en La Pampa, donde se reflotó la tensión que existe entre el gobernador, Sergio Ziliotto, y el ex mandatario y cacique histórico del peronismo pampeano, Carlos Verna. Todo fue por una foto que subió Verna a sus redes sociales en la que aparece con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, quien tiempo atrás desafió la autoridad de Ziliotto en el PJ, cuando intentó abrirle una interna para despojarlo de la presidencia. En la actualidad es uno de los precandidatos más firmes para la gobernación.

El movimiento de Verna fue interpretado como una chicana para el actual gobernador, que tiene como objetivo contener a todos los sectores y ser garante de la unidad del espacio de cara a las elecciones del 2027. El problema que aparece a futuro es que Di Nápoli ya avisó que no está dispuesto a competir en una interna dentro del PJ porque entiende que no están dadas las garantías, y promocionó, detrás de bambalinas, la construcción de un nuevo partido llamado Fuerza Pampa, lo que lo habilitaría a competir por afuera de la estructura central del Justicialismo.

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Otro foco de tensión está abierto en Jujuy, donde esta semana la senadora Carolina Moisés recibió la noticia de que la lista rival, comandada por Rubén Rivarola, un histórico dirigente del peronismo provincial, fue dada de baja por el juez federal Esteban Hansen, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenara realizar una verificación concreta de los requisitos básicos para competir.

Moisés se quedó con la conducción del partido que, en lo formal estará a cargo de Carlos de Aparici, al mando de la presidencia. Pero el liderazgo político será de la senadora nacional, que tiene aspiraciones de competir por la gobernación el año que viene. Del otro lado del mostrador quedaron, además de Rivarola, otros dirigentes de larga trayectoria como Guillermo Jenefes, Eduardo Fellner y Guillermo Snopek. En ese sector también se posicionó la representante de La Cámpora, Leila Chaher.

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La senadora jujeña Carolina Moisés quedó al frente de la conducción del PJ de su provincia (Luciano Ingaramo /Comunicación Institucional Senado)

La unidad del peronismo jujeño parece, a priori, un objetivo difícil de cumplir. La intervención respaldada por Cristina Kirchner, la falta de acuerdo entre las partes para lograr una lista de unidad y la ausencia de competencia interna, dejaron demasiados cabos sueltos. Hay desconfianza, enojos y rencores. Y no hay nadie que los pueda subsanar con una lapicera en la mano.

En el PJ de Jujuy no hay ningún liderazgo que tenga supremacía por sobre el resto. Por eso la única forma de unificar una propuesta es que todos bajen las armas, admitan sus limitaciones, pisoteen sus egos y se propongan reconstruir la representatividad del peronismo en la provincia. El desafío es enorme. Tal vez, demasiado grande.

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En Salta el peronismo también está partido y con un conflicto latente. El gobernador Gustavo Sáenz se quedó con el control del PJ luego de un período de intervención y una elección que nunca llegó porque el sector opuesto, encabezado por el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, había hecho un reclamo ante CNE, que al momento de la decisión de la justicia federal no había emitido su fallo. El nuevo presidente es Julio Argentino San Millán, que llegó al poder después de la intervención de José Luis Gambetta, un hombre cercano a Sáenz.

En el sector del peronismo salteño que lidera Urtubey creen que Sáenz tiene como principal objetivo ser el candidato a vicepresidente de Javier Milei. En caso contrario, puede evaluar la posibilidad de una candidatura a gobernador en acuerdo con el gobierno nacional. En todos los escenarios, creen que el mandatario terminará haciendo un acuerdo con la Casa Rosada.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó el control del PJ de su provincia en los últimos meses

Una parte del PJ, donde se concentran varios intendentes, está dentro de la estructura política de Sáenz. Otro sector se mantiene alejado de la gobernación y a la espera de los movimientos políticos del año electoral. En cualquier caso, la posibilidad de un acuerdo de unidad es bastante baja. La conflictividad, en cambio, va en crecimiento.

En Mendoza la situación también está muy tensa. El peronismo está totalmente partido. De un lado quedó la conducción del PJ, a cargo del diputado de Emir Félix, y una gran cantidad de intendentes, que a fines de agosto se quedaron con el control de la Junta Electoral del partido, un órgano clave para el armado electoral del año que viene.

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En el último congreso partidario hubo una convergencia de sectores. Confluyeron los hermanos Félix (uno al frente del partido y otro que es el actual intendente de San Rafael); Fernando Ubieta, que gobierna La Paz; Matías Stevanato, jefe comunal de Maipú y uno de los nombres que suena para competir el año que viene por la gobernación; y los intendentes de Tunuyán, Emir Andraos, y de Malargüe, Celso Jaque.

Del otro lado se posicionó La Cámpora, con el liderazgo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Edgardo González (Lavalle). Más allá de lo ocurrido en el congreso partidario, existe una línea divisoria en el peronismo de la provincia que, hasta ahora, no puede borrarse.

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El presidente del PJ de Mendoza, Emir Félix, diputado nacional que forma parte del esquema del PJ Federal

El conflicto entre los dos sectores se acrecentó en mayo de este año cuando el Tribunal de Disciplina del PJ decidió sancionar e inhabilitar para competir por cargos públicos a diez dirigentes del kirchnerismo que en las elecciones 2025 jugaron por afuera del partido. Esa decisión, que en el mundo K entendieron con claridad que venía avalada por Félix, generó un quiebre en la convivencia del espacio político.

Mendoza está entre los cinco distritos electorales de mayor peso. Para el peronismo es muy importante lograr un ordenamiento del esquema político. Si bien falta para las elecciones provinciales, que serán desdobladas, el escenario que está dibujado en la actualidad da una señal inequívoca: la unidad será muy difícil de lograr.

Los enfrentamientos en el interior le suman más páginas a la novela de la reorganización peronista de este tiempo. Claro está que entre los capítulos principales de ese libro virtual está la extensa y destructiva interna del PJ Bonaerense. El final de la historia empezará a conocerse cuando lleguen las elecciones nacionales y las especulaciones sobre las candidaturas lleguen a su fin.