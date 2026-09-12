Guatemala

Guatemala celebra el Día del Guarda Recursos entre reformas laborales y una reducción del 67% en incendios forestales

La conmemoración del 11 de septiembre incluyó la presentación ante la Oficina Nacional de Servicio Civil de una reestructuración interna que busca consolidar mejores condiciones para el personal de campo en Guatemala

Varias personas y soldados armados posan junto a un monolito de piedra en un terreno rocoso y rodeado de vegetación
El CONAP de Guatemala conmemora el Día del Guarda Recursos con una propuesta para mejorar la estabilidad laboral y los salarios del personal de campo. (Conap Guatemala)
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El CONAP de Guatemala conmemora este 11 de septiembre el Día del Guarda Recursos con una reforma organizacional que busca dar estabilidad laboral y mejores salarios al personal de campo, mientras el país registró una reducción de 67% en la incidencia de incendios forestales frente a 2024.

La propuesta fue presentada la semana pasada ante la Oficina Nacional de Servicio Civil por la actual administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El objetivo es ordenar la estructura institucional y consolidar condiciones laborales para quienes vigilan los ecosistemas protegidos en distintas regiones del país.

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El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Igor Adolfo Estuardo de la Roca Cuéllar, explicó que el aumento de personal, la mejora del equipamiento y la ampliación de los medios de transporte forman parte de una política iniciada en 2024. La institución también trabaja con las autoridades competentes para sostener y ampliar su presupuesto.

La dotación de guarda recursos pasó de 447 personas al inicio de la gestión actual a alrededor de 1,100 efectivos distribuidos en el territorio nacional. El incremento casi triplicó la capacidad operativa que tenía la entidad y fue acompañado por la entrega de uniformes, equipos y mejores condiciones de movilización.

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De la Roca sostuvo que el fortalecimiento no se redujo a nuevas contrataciones: “No solo ha sido de incrementar el número, sino mejorar las condiciones en las cuales ellos realizan sus labores”.

Un grupo de quince personas posa de pie y sentadas en un camino de tierra dentro de un bosque denso
El CONAP de Guatemala conmemora el Día del Guarda Recursos con una propuesta para mejorar la estabilidad laboral y los salarios del personal de campo. (Conap Guatemala)

La estabilidad laboral para el personal de campo

Las mejoras incluyen el cumplimiento de un pago de reconocimiento que administraciones anteriores habían ofrecido en 2018 y que permanecía pendiente. El secretario ejecutivo indicó que ese compromiso ya fue saldado y que también se ajustaron los salarios del personal para responder a sus necesidades básicas.

“Honramos el compromiso de anteriores administraciones para un pago en reconocimiento a esta labor que había sido ofrecido desde el 2018”, afirmó De la Roca. La reforma planteada ante la Oficina Nacional de Servicio Civil apunta a que esos avances no dependan de decisiones transitorias, sino de una estructura con mayor estabilidad para el trabajo de campo.

Las tareas de los guarda recursos se desarrollan en territorios que pueden exigir caminatas prolongadas y permanencias en zonas sin cobertura de comunicaciones ni infraestructura adecuada. El personal debe desplazarse por áreas extensas para vigilar ecosistemas, prevenir actividades ilícitas y asistir en la protección de ríos y especies.

Guatemala cuenta con más de 300 áreas protegidas inscritas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que concentran alrededor de 52% de la cobertura forestal nacional. De acuerdo con el CONAP, esa red reúne una representación de los diversos ecosistemas del país y contribuye a los procesos de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El trabajo cotidiano también incluye el monitoreo de biodiversidad y la vinculación con las comunidades cercanas a las zonas resguardadas. Esa función busca fortalecer la conciencia ambiental entre las generaciones actuales y futuras, además de involucrar a la población en el cuidado de los recursos naturales.

Menos incendios y control de actividades ilegales

La mayor presencia institucional en las áreas protegidas coincidió con una reducción de las actividades ilícitas y de las usurpaciones de tierra, según la entidad. El secretario ejecutivo destacó especialmente la labor de los bomberos forestales durante el año.

La disminución de incendios forestales fue de 67% respecto de 2024, un resultado que el funcionario relacionó con el fortalecimiento del personal desplegado en el territorio. “Nuestro personal de campo, guarda recursos, bien equipado bajo las condiciones de trabajo adecuadas, puede rendir frutos positivos para la protección y resguardo de nuestro patrimonio natural”, expresó.

El reconocimiento por el Día del Guarda Recursos también incluyó un homenaje póstumo a los integrantes del CONAP y guarda recursos que fallecieron mientras cumplían sus funciones. De la Roca extendió su agradecimiento a las familias de quienes trabajan cada día en la protección de las áreas protegidas de Guatemala.

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