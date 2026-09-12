La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

“¿Cuándo se casan?”, preguntó Mario Pergolini, y la actriz dio detalles sobre cuál es la situación con Facundo Cedeira y le mandó un contundente mensaje

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Laura Esquivel contó que espera una propuesta de casamiento de Facundo Cedeira, su pareja desde hace nueve años, aunque aclaró que una boda no es una condición para formalizar el vínculo. La actriz habló de su relación durante su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini.

La conversación surgió cuando el conductor le preguntó cuándo planeaban casarse. Esquivel respondió que la decisión no dependía de ella: “Cuando el señor se disponga a proponerme matrimonio. Todavía no sucedió, en nueve años”.

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Ante la respuesta de la invitada, Pergolini aprovechó el aire para dirigirle un mensaje a Facundo Cedeira, identificado como simpatizante de Boca Juniors. El conductor incluso imaginó una escena ligada a los colores del club para que el músico le propusiera matrimonio a Esquivel.

“Facu, amigo xeneize, vamos. Se me acerca la chica, vestido con azul y amarillo, ahí en el barro. Podría ser un día de partido, total ya conoce la cancha. Ahí se arrodilla y le pide”, planteó Pergolini.

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Laura Esquivel reveló por qué todavía no se casó con su pareja, tras nueve años de relación

La actriz recogió el guante y le habló de forma directa a su pareja: “Mirá hasta dónde tengo que venir, Facu, para que me propongas casamiento”.

Más allá de la broma en el estudio, Esquivel precisó que no considera indispensable pasar por el Registro Civil. Su interés está puesto en reunir a sus afectos para celebrar el tiempo compartido con Cedeira.

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“No me importa casarme. El tema es que me pasa algo que a los diez años quiero hacer un festejo de unión. Me imagino la fiesta al aire libre, con la gente más cercana”, explicó la actriz.

La pareja está próxima a cumplir una década de relación, según contó Esquivel. En ese contexto, la posibilidad de una celebración aparece como el plan que la intérprete proyecta para marcar el aniversario.

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Durante la entrevista, Esquivel también reconstruyó el comienzo de la relación. Según relató, ambos coincidieron en un bar cuando ella aguardaba una mesa junto a sus amigas y Cedeira se retiraba del lugar.

“Nos conocimos en un bar. Yo estaba con mis amigas esperando en una mesa. Él se estaba por ir y nosotras estábamos esperando que nos dieran una mesa. Él saluda, me ve a mí y nos deja la mesa”, recordó.

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El contacto no terminó ahí. La actriz contó que, después de ese encuentro, él encontró una publicación suya en redes sociales y se animó a escribirle. “Él se fue avergonzado y después se ve que me reconoció. Subí una foto con mis amigas y me escribió por Instagram. Era simpático, lindo, generoso, me dio una cosita y, a los dos días de que empezamos a hablar, fuimos al mismo bar”, relató Esquivel sobre el inicio de la historia con Cedeira.

Laura Esquivel y Facundo Cedeira en París

En otra parte de la entrevista, Laura Esquivel se refirió a una decisión que tomó al comienzo de su carrera: la posibilidad de instalarse en Europa para desarrollar allí nuevos proyectos. El conductor le preguntó por qué no había permanecido en el continente pese al momento profesional que atravesaba.

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La actriz explicó que recibió la propuesta cuando tenía 18 años y trabajaba con una representante en el exterior. Sin embargo, entendió que todavía había asuntos personales que quería transitar cerca de su entorno familiar.

“Buena pregunta. Por muchas cosas ahora que lo digo en la distancia. Hay mucho para hablar de eso, pero voy a tratar de ser acotada. Yo tenía creo que dieciocho cuando ya medio que me propusieron, yo tenía una mánager allá. Me propuso como irme a vivir allá y, bueno, que capaz iban a seguir surgiendo cosas. Que me estaba yendo bien”, contó.

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Esquivel señaló que, al mismo tiempo, había realizado una audición para el musical Los locos Addams, que se presentó en el Teatro Ópera. La convocatoria y su deseo de permanecer cerca de sus seres queridos terminaron por inclinar la balanza.

La actriz señaló que Los locos Addams en el Teatro Ópera influyó en su decisión de seguir en la Argentina y retomar su carrera después de Patito Feo

“Yo en ese momento había audicionado para un musical que fue Los locos Addams, acá en el Ópera. Y estaba como pensando, digo, me voy, pero sentía que tenía muchas cosas para resolver de mi vida como ser humano. Digo, trabajé muy de chica, todo eso. Quería seguir estando cerca de mi familia. Entonces, medio que, bueno, y quedé en Los locos Addams y eso hizo que me termine quedando y después seguir trabajando acá y haciendo cosas. Pero muy feliz de la decisión”, sostuvo.

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Ante la consulta de Pergolini sobre si lamentaba haber descartado aquella oportunidad, la intérprete rechazó esa idea y destacó lo que significó el musical en una etapa posterior a su paso por Patito Feo.

“No, no, no. Estoy muy feliz de la decisión. Aparte, me encantó porque siento que Los locos Addams fue un proyecto que me dio la posibilidad de volver a ser yo como artista, sacando un poco de lado el personaje, ¿viste? De Patito y todo lo que conocían de mí”, afirmó.

Pergolini observó que ese trabajo implicó una vuelta desde un lugar más adulto. Esquivel coincidió y describió las exigencias que enfrentó en el escenario: “Volví desde otro lado, con otra exigencia. Había que cantar, eran muy difíciles las canciones también. Y feliz de... Yo amo mi país, amo vivir acá y no lo cambiaría por nada, ¿viste?”.