Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

El corto completo de "Sarmiento, el Maestro", hecho con IA por Infobae con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson. En septiembre de 1888, Domingo Faustino Sarmiento tiene 77 años, está sordo y enfermo en su casa de Asunción del Paraguay. Su hija Ana Faustina lo cuida. Y él sigue enseñando a leer a los jornaleros que trabajan en su casa, porque no supo hacer otra cosa en toda su vida

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Juan Leyrado y Carla Peterson le dan voz a Sarmiento y su hija en el nuevo corto de Infobae hecho con inteligencia artificial, que se estrenó este 11 de septiembre, Día del Maestro, en homenaje al prócer sanjuanino a 138 años de su muerte. El corto se llama “Sarmiento, el Maestro” y muestra al padre de la educación argentina a los 77 años, en su casa de Asunción del Paraguay, en los días finales de su vida.

La escena es mínima y poderosa: una sola tarde, una sola habitación, un padre y su hija. Sarmiento tiene 77 años, está sordo, le tiemblan las manos y tiene frío. Ana Faustina, su hija, lo cuida. Y él sigue corrigiendo cuadernos de los jornaleros que trabajan en su casa, enseñándoles a leer hasta el último día.

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Leyrado retoma al Sarmiento que ya conoce, pero 40 años más tarde

Leyrado ya había interpretado a Sarmiento en “El Libertador”, el corto anterior de la saga de Infobae, donde el personaje tenía 35 años y visitaba a San Martín en Francia. Ahora lo retoma cuatro décadas después, con todo lo que eso implica en términos actorales: la sordera, el cansancio acumulado, el peso de una vida entera de trabajo.

“La sordera, el cansancio, el final de algo, el trabajo. Es un hombre que ha trabajado mucho, que se ha forzado mucho, es un tipo que puso mucha pasión y mucha energía y mucha tenacidad en todo”, describió el actor al explicar cómo construyó vocalmente al Sarmiento de 77 años, diferenciándolo del de 35.

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Carla Peterson y Juan Leyrado en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Leyrado, esta no es una relación nueva con el personaje. Desde hace tres años interpreta a Sarmiento en el unipersonal teatral *Sarmiento, la clase*, en el Centro Cultural de la Cooperación, y ese trabajo lo llevó a adentrarse en la figura del prócer con una profundidad que lo sorprendió. “El ponerme a trabajar en Sarmiento me enseñó realmente cosas que no sabía de él. Y que me hace muy bien para reconocerlo como personaje, más allá de las diferencias que puedo tener con él”, contó.

Esa experiencia también lo llevó a reflexionar sobre la vigencia del legado educativo de Sarmiento en el presente. “Lo que estamos pasando y fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación pública”, dijo al conectar el corto con el contexto actual. Y agregó: “Si nos centramos solo en eso, que es una parte nada más de lo que podemos ver de Sarmiento, fue un argentino que trabajó por una Argentina que él pensaba y quería que sea de esa manera. En el caso de la educación, estoy totalmente de acuerdo”.

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Peterson construyó a Faustina como la hija que cuida y no le deja pasar una

Carla Peterson se suma por primera vez a la saga. Le da voz a Ana Faustina, la hija mayor de Sarmiento, un personaje que casi nadie conoce: nació en 1832 en Chile, cuando su padre tenía 21 años y estaba exiliado, fue criada por la familia de él y aprendió a escribir en gran parte a través de las cartas que Sarmiento le enviaba desde donde estuviera. Enviudó de Augusto Belin y eligió vivir al lado de su padre hasta el final.

La actriz reconoció que llegó al proyecto con más preguntas que respuestas. “Fue transitar un terreno muy desconocido para mí. Generalmente los actores estamos acostumbrados a doblar sobre la imagen, a poner la voz sobre la imagen, y acá fue al revés. Entonces ahora que lo veo entiendo de qué se trata el trabajo, pero cuando lo hice, lo hice con más preguntas que respuestas”, explicó.

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Juan Leyrado y Carla Peterson actuando en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre Faustina, Peterson admitió que no sabía casi nada de ella antes de sumarse al proyecto. “Fuimos construyendo estos diálogos con Juan, sin saber cómo se iban a completar, cómo se iban a mover”, contó. El trabajo fue, en ese sentido, un proceso de descubrimiento compartido con Leyrado, con quien la une una larga relación artística y personal. “Siempre trabajar con Juan es una alegría, y de ese encuentro siempre salen cosas interesantes, además de anécdotas divertidas”, dijo.

La reflexión de Peterson sobre el legado de Sarmiento fue directa. “Sarmiento fundó las bases de la educación moderna. Hizo cosas que requieren mucha valentía y mucha osadía”, dijo, y conectó eso con el presente: “Cuando vemos hoy los problemas que seguimos teniendo, creo que nos está faltando esa mirada profunda y generosa para todos, no solamente para los que pueden”. Y fue más lejos: “Me duele ver que el legado tan importante que nos dejó no lo tenemos que recordar solamente el 11 de septiembre”.

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Las voces mandan: la IA se construyó sobre la actuación, no al revés

El método de producción del corto invierte el orden habitual. Las voces se grabaron primero, en los estudios de Infobae. Todo lo visual se construyó después, sobre esa actuación. Los tiempos, las pausas y la carga emocional los definen los actores; la inteligencia artificial se adapta a ellos.

Leyrado valoró especialmente esa decisión. “Me conmovió mucho el hecho de que él primero quería hacer la voz y después poner la imagen. Yo creo que eso es un acierto y no solamente un acierto, sino es una de las formas de lo que se puede encarar para nosotros los artistas en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial”, señaló. Y resumió su postura sobre la convivencia entre actores y tecnología: “La inteligencia artificial ya está puesta, ya llegó. No es que va a venir. Con lo cual nosotros no tenemos que dar la espalda y encontrar a ver qué le podemos dar y qué nos puede dar”.

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Opy Morales y el equipo de realización junto a Juan Leyrado y Carla Peterson en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae y responsable de la idea y la dirección general del corto, sintetizó el resultado desde adentro: “Con Juan ya habíamos hecho al Sarmiento de 35 años que le pregunta todo a San Martín. Acá está el de 77, que ya no pregunta, contesta. Y Carla construyó a Faustina como lo que fue: la hija que lo cuidó hasta el final y que no le dejaba pasar una. Lo que ellos grabaron es el corto entero; todo lo demás se hizo para acompañar eso”.

El dato que Sarmiento llevaba consigo: 77 de cada 100 argentinos no sabían leer

El corto está anclado en un hecho histórico verificado que le da su mayor fuerza dramática. En 1869, siendo presidente, Sarmiento impulsó el primer censo nacional y pidió que se incorporara una pregunta que en aquel momento resultaba incómoda: ¿sabe leer y escribir? La respuesta fue contundente: cerca del 77% de los argentinos contestó que no sabía.

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Ese dato, que Sarmiento guardaba en su casa de Asunción, atraviesa el corto como una obsesión. La escena en que los encuestados bajan los ojos, aprietan las manos y dicen que no saben leer ni escribir es uno de los momentos más conmovedores de la producción y cobra una inquietante actualidad.

La historia de Sarmiento tiene además otra marca que el corto no esquiva: su hijo adoptivo Dominguito murió en 1866 en la batalla de Curupaytí, en Paraguay, el mismo país donde el prócer pasaría sus últimos días. Sarmiento escribió su vida durante veinte años y la publicó en 1886, dos años antes de morir.

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Juan Leyrado, Carla Peterson y Marcelo Camaño junto al equipo de realización en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morales: “Que Sarmiento deje de ser una estatua y vuelva a ser un hombre”

“Infobae es un medio, y un medio existe para contar. Lo que la inteligencia artificial nos dio es la posibilidad de contar cosas que antes no podíamos: la alternativa a estos cortos no era una producción enorme, era que no se hicieran”, explicó Morales. “Queremos que un chico de quince años que no se sentaría a ver un documental sobre Sarmiento se quede diez minutos mirando a un hombre de 77 años que corrige cuadernos, y salga sabiendo quién fue. Ese es el objetivo”, añadió.

“Sarmiento, el Maestro” es el tercer corto de la saga de docuficciones históricas de Infobae producidas con inteligencia artificial, después de “25 de Mayo de 1810″ y “El Libertador”. El guion es de Marcelo Camaño, conocido por títulos como “Resistiré”, “Montecristo” y “Vidas robadas”, y el asesoramiento histórico es de Adrián Pignatelli. La realización estuvo a cargo de Alejo García Sosa y Alexander Wittmann con el equipo de Visuales IA de Infobae, que investiga, escribe con guionistas profesionales, valida con asesoramiento histórico y graba con actores en sus propios estudios.

El corto está disponible en el canal de YouTube de Infobae y en su sitio web, donde también pueden verse los dos cortometrajes anteriores de la saga.