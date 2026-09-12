Política

La ola de migración interna que anticipa el Gobierno y el plan de una provincia que podría duplicar su población

Federico Sturzenegger comenzó a citar una tesis que plantea que los cambios macroeconómicos generarán movimientos poblacionales de gran magnitud. La atención en Vaca Muerta y las estimaciones reales que trabaja una administración provincial

Milei Sturzenegger Ministerio de Desregulación
Guardar

En febrero, en pleno conflicto por el cierre de Fate, un miembro del Gobierno que visita con frecuencia la Quinta de Olivos opinaba ante Infobae sobre las consecuencias del régimen macroeconómico que impulsa la administración de Javier Milei; en particular en lo relativo al empleo en los grandes conurbanos. “Todo forma parte de la transición de una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso, se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán otros”, afirmaba.

En el Gobierno no ocultan que las reglas del juego que han impuesto en la economía en los últimos años fueron tendientes a favorecer a ciertos rubros como los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la intermediación financiera, en detrimento de los polos industriales en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. El mes pasado, la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual y 2,7% interanual principalmente por la tracción de los sectores primarios; mientras que la actividad industrial tuvo desempeños negativos.

PUBLICIDAD

La dinámica económica del Gobierno fue abordada en un extenso artículo publicado este jueves en el Financial Times. Al ser consultado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pronosticó que de perpetuarse ciertas condiciones macroeconómicas, podrían producirse importantes oleadas migratorias internas para las próximas décadas.

En concreto, afirmó que cuatro millones de personas podrían abandonar el Gran Buenos Aires en las próximas tres décadas para radicarse mayormente en la Patagonia y en el Noroeste Argentino. La hipótesis del funcionario divide ese desplazamiento en dos corrientes: una hacia los distritos petroleros y gasíferos de la Patagonia, y otra hacia las provincias del norte donde se concentran los nuevos proyectos de cobre, litio y plata.

PUBLICIDAD

De dónde vienen esos números

En el entorno de Sturzenegger explicaron que la estimación se desprende de una tesis hecha por alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) titulada In the long run we are all in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.

A modo de síntesis, el texto plantea que si se consolidan la apertura económica, la desregulación y grandes inversiones en sectores exportadores como los mencionados anteriormente, Argentina podría experimentar una reversión parcial de la histórica concentración poblacional en el AMBA. El flujo migratorio partiría de las grandes áreas urbanas, en especial del Gran Buenos Aires, hacia provincias del interior con recursos naturales y nuevos proyectos productivos.

El modelo proyecta una reducción aproximada de 4,18 millones de habitantes del AMBA, o 23,9% de su población inicial, en ese contexto hipotético. No significa necesariamente que Buenos Aires quede despoblada, sino que perdería parte de su peso relativo dentro de la distribución territorial de la población argentina. En contraposición, marcan que hay provincias con posibilidades de duplicar su población, como Catamarca (237%) o Neuquén (180%).

Resultado del estudio que analiza las posibles variaciones migratorias para las próximas décadas. (UdeSA)
Resultado del estudio que analiza las posibles variaciones migratorias para las próximas décadas. (UdeSA)Resultado del estudio que analiza las posibles variaciones migratorias para las próximas décadas. (UdeSA)

¿El Gobierno está utilizando estimaciones o proyecciones como estas para realizar políticas públicas para favorecer esa eventual migración interna? Infobae consultó en diferentes despachos y en todos ellos la respuesta siempre fue negativa. “Es un proceso que eventualmente hará el mercado y que contará con la ejecución de las propias provincias, nosotros no tenemos nada que hacer”, afirmaron desde la Casa Rosada. En tanto, desde el Ministerio de Desregulación afirmaron que las estimaciones son utilizadas por Sturzenegger para sus discursos, pero que no es un insumo que se esté utilizando para definir algún tipo de medida o programa.

Diferente parece ser el caso de las administraciones subnacionales. Algunas advirtieron efectos concretos en los últimos años. Uno de los casos es la provincia de Neuquén. “Hoy están viniendo cerca de 30.000 y 35.000 personas al año”, destaca a Infobae el ministro provincial de Planificación, Innovación y Modernización, Ruben Etcheverry.

Los números que se evidencian en la provincia patagónica no son equiparables a la dinámica negativa de empleo que se está produciendo, por caso, en el Conurbano bonaerense. Tampoco estaría en condiciones de poder absorber los puestos de trabajo que se han perdido en el sector de los trabajadores registrados a nivel nacional. Los últimos números mensuales que elaboró la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) marcan que en mayo hubo 2.371 empresas menos que en abril y 70.217 menos trabajadores en el mes a nivel nacional.

Al margen de esta importante salvedad, desde la administración provincial que comanda Rolando Figueroa admiten que en los últimos años se ha ido incrementando notoriamente la llegada de personas que aplicó a empleos en el distrito o que pretende hacerlo.

Un informe gubernamental interno al que accedió Infobae analiza este caso: “El proceso puede verse acelerado por las crecientes asimetrías territoriales y por el deterioro de las condiciones sociales, laborales y productivas en otras regiones, particularmente en grandes aglomerados urbanos como el conurbano bonaerense, donde la pérdida de empleo formal, el cierre de establecimientos, la retracción industrial y el debilitamiento del comercio y los servicios reducen las oportunidades de inserción y pueden actuar como factores de expulsión”.

Etcheverry cuenta que están confeccionados diferentes programas a modo de poder anticipar los flujos migratorios hacia Neuquén, principalmente a través de la Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).

En esas oficinas realizaron una hipótesis de migración impactada por el efecto atractor de Vaca Muerta que muestra diferentes escenarios de crecimiento poblacional desde los más de 710.000 habitantes que fueron registrados en el Censo 2022:

  • Bajo un escenario de proyección moderada, la población alcanzaría 1.179.762 habitantes en 2050.
  • Por el contrario, en un escenario que incluye además el componente migratorio proveniente del Conurbano Bonaerense, la población alcanzaría el millón de habitantes hacia 2030 y los dos millones hacia 2050.

Sobre estas posibles dinámicas ya se están empezando a pensar potenciales zonas de presión demográfica donde se necesitará generar infraestructura de manera preventiva. Un caso de desborde puede verse en Añelo, uno de los pueblos en donde más se ha visto el cambio de los últimos años respecto de Vaca Muerta. Tres meses atrás, el intendente Fernando Banderet pidió que no vayan más familias a instalarse al lugar por saturación en las escuelas y el sistema de salud.

Estimación de población en Neuquén para el 2030 y 2050
Estimación de población en Neuquén para el 2030 y 2050 (Gobernación de la Provincia de Neuquén)

En esa línea, la provincia está evaluando la posibilidad de poder crear un Fondo Federal de Infraestructura y Sustentabilidad Territorial de Vaca Muerta, convenios plurianuales Nación–Provincia, cupos específicos en fondos nacionales existentes y mecanismos de retorno territorial de la recaudación nacional incremental generada por la actividad energética. También crearán un Observatorio de la Dinámica Poblacional y Migratoria.

“De acá a 20 años pueden pasar muchas cosas. Esto es muy dinámico. Puede pasar algo con Vaca Muerta o vuelve un gobierno progresista que hace que la gente del Conurbano no se vaya. Es difícil hablar de proyecciones descabelladas. Se utilizan escenarios y sobre estos tenemos hipótesis que adoptamos y que suponemos qué puede pasar”, afirman en la Provincia.

Temas Relacionados

Federico SturzeneggerVaca MuertaNeuquénMigraciónJavier Milei

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

Una auditoría concluyó que hubo debilidades de diseño e implementación en la fiscalización sanitaria. El 21,7% de los establecimientos farmacéuticos habilitados no habían sido controlados desde hacía más de cinco años. Las dos máximas funcionarias responsables de las áreas de control fueron procesadas

Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

La reunión del Papa y la CGT en la Argentina ya está definida: los detalles del encuentro y la previa en el Vaticano

Será el lunes 9 de noviembre en el campus de la UCA. Este sábado los dirigentes cegetistas Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo lo verán en la Santa Sede y le anticiparán las problemáticas de los trabajadores locales

La reunión del Papa y la CGT en la Argentina ya está definida: los detalles del encuentro y la previa en el Vaticano

El Gobierno sufre reveses en el Congreso y las fisuras con sus aliados complican la agenda de Malvinas y el Presupuesto

En menos de 24 horas, la oposición avanzó en Diputados con la emergencia en discapacidad y el alivio a deudores, mientras que en el Senado se cayó una sesión por biocombustibles ante la falta de consensos. Esta semana buscará apoyo para leyes de alto impacto político en un clima electoral anticipado

El Gobierno sufre reveses en el Congreso y las fisuras con sus aliados complican la agenda de Malvinas y el Presupuesto

El espinoso camino del PJ hacia la unidad: los focos de conflicto en el interior que complican el armado nacional

El peronismo afronta el último cuatrimestre del año decidido a articular un esquema de unidad electoral. Sin embargo, las internas en las provincias amenazan el tan ansiado objetivo

El espinoso camino del PJ hacia la unidad: los focos de conflicto en el interior que complican el armado nacional

La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas

Días antes de enviar al Congreso el proyecto con el que busca reforzar el reclamo de soberanía sobre el territorio usurpado, el Presidente optó por postergar su visita a Reino Unido

La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas

DEPORTES

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

TELESHOW

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala celebra el Día del Guarda Recursos entre reformas laborales y una reducción del 67% en incendios forestales

Guatemala celebra el Día del Guarda Recursos entre reformas laborales y una reducción del 67% en incendios forestales

Asamblea Legislativa de Costa Rica activa protocolo contra diputado Fernando Obaldía por denuncias de acoso sexual

Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”

Guatemala: Motocicleta policial se incendió durante una intervención contra manifestantes en el kilómetro 19 de Villa Nueva

Autoridades costarricenses desmantelan laboratorio de marihuana en San José y detienen a cinco personas