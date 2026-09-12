Pidieron prisión perpetua para un hombre acusado de matar a su amigo para robarle 2 millones de pesos

Parte de las evidencias encontradas en la escena del crimen (Gentileza: La Capital)

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Un taxista de 51 años comenzó a ser juzgado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, acusado de planificar el asesinato de su amigo Daniel Quintilli para quedarse con 2 millones de pesos. Por esto, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Víctor Carmelo Godoy, a quien atribuye un homicidio criminis causa, además de defraudación y hurto agravado.

Según la acusación encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Godoy habría utilizado la confianza que tenía con Quintilli para tenderle una trampa. Días antes del crimen, la víctima había vendido una vivienda en la zona noroeste de Rosario.

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A cambio de la transacción, el hombre había recibido 2 millones de pesos y planeaba usar el dinero para comprar un vehículo. Asimismo, tenía planificado usar ese vehículo para empezar a trabajar como taxista.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, Godoy conocía a Quintilli desde hacía algunos meses. No obstante, había participado como intermediario en la venta de la propiedad y se había ofrecido a ayudarlo a conseguir un auto.

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El juicio oral y público comenzó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario

De hecho, la pareja de Quintilli declaró que el hombre había dejado una parte del dinero bajo custodia de Godoy porque temía gastarlo en el casino. Por esto, el acusado debía acompañarlo luego en la supuesta compra del vehículo.

Para la Fiscalía, esa relación previa fue central en el plan. Fue así que el viernes 17 de febrero de 2023, el acusado pasó a buscar a la víctima en un taxi cerca de las 17.30 horas, en las inmediaciones del complejo de cines Village.

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Por este motivo, la víctima creía que iba a concretar la operación por el auto. Esa noche, cerca de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja y le aseguró que la compra había salido bien. Le dijo que regresaría en colectivo y que podían salir a cenar al día siguiente. Fue la última comunicación que mantuvo con ella.

Después, las llamadas al teléfono de Quintilli comenzaron a derivar al contestador. Su pareja también se contactó con Godoy, quien le respondió que la víctima se había ido con el dinero en un bolso y que probablemente aparecería.

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No obstante, al día siguiente de que supuestamente se realizara la compra, los feriantes encontraron el cuerpo del hombre en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en la zona de Parque Oeste. Estaba tendido sobre una mancha de sangre y presentaba varias heridas de arma blanca, además de un corte en el cuello.

La zona en donde fue encontrado el cuerpo de la víctima

Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron un boleto de compraventa vinculado con la vivienda que había vendido pocos días antes. A pesar de esto, no estaban su documento de identidad, su teléfono celular ni los 2 millones de pesos que, de acuerdo con la causa, llevaba o había dejado en manos de Godoy.

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Por este motivo, la acusación sostuvo que la calificación de homicidio criminis causa implicaría que el asesinato habría tenido como finalidad asegurar el desapoderamiento del dinero y procurar la impunidad por otros delitos. Así, solicitaron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el hecho.

Durante la reconstrucción de los hechos, el fiscal destacó que, una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar para el dueño del taxi que conducía. No obstante, el chofer que lo reemplazó llevó el vehículo a una tapicería por cortes en la funda del asiento trasero.

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Al retirar el tapizado, el trabajador encontró manchas de sangre y realizó una denuncia. El auto fue secuestrado para su peritaje. Las pruebas con luminol detectaron numerosas manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de la reparación.

La Fiscalía también reconstruyó el recorrido del taxi. El vehículo había estado cerca del complejo Village alrededor de las 19:10 y luego se dirigió hacia el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21:25 y las 21:45. Ese período coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder los llamados de su pareja.

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Más tarde, el taxi se desplazó hacia Parque Oeste. A la 01:13 se detuvo durante unos tres minutos en la zona de Riobamba y Magallanes. Asimismo, personas que vivían en el parque declararon haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una cancha.