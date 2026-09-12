Crimen y Justicia

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Mientras continuará detenida por el homicidio de su novio, la acusada comenzará un tratamiento farmacológico. Según planteó su defensa, en su adolescencia había sido tratada por un cuadro de salud mental

VICTORIA CANTERO
Victoria Cantero, la joven acusada de haber asesinado de una puñalada a su novio en Chaco
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Este viernes, Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada de haber asesinado a su novio Julián Álvarez Guardia en Chaco, fue trasladada al área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando para recibir asistencia psicológica. Previo a esto, la defensa había presentado un hábeas corpus para que pudiera tratar su salud mental.

Luego de que la jueza de garantías subrogante María Belén Chapresto hiciera lugar a la solicitud, se ordenó que fuera atendida con urgencia durante la mañana. Tras haber sido evaluada por los especialistas, se confirmó que Cantero presentaba síntomas compatibles con un cuadro de ansiedad.

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Por este motivo, se dispuso que la joven deberá ser medicada y recibir terapia psicoterapéutica, para poder tratar su cuadro. Aunque los profesionales señalaron que la paciente estaba “vigil, tranquila y orientada”, sin alteraciones sensoperceptivas ni ideas delirantes durante la entrevista, remarcaron que se encontraba angustiada y con llanto manifiesto, un cuadro que cedió tras la contención verbal.

De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, en el informe indicaron que la joven presentaba síntomas de ansiedad, entre ellos angustia, sensación de falta de aire, temblores, cefalea intensa, insomnio, disminución del apetito y episodios de vómitos.

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La joven recibirá atención psicológica en el Hospital Perrando de Resistencia
La joven recibirá atención psicológica en el Hospital Perrando de Resistencia

Ante esa situación, los especialistas prescribieron clonazepam, recomendaron el inicio de tratamiento psicoterapéutico y fijaron una consulta de seguimiento para el viernes 18 de septiembre, a las 09:30, con el equipo de admisión del Perrando.

De la misma manera, los especialistas señalaron que Cantero registraba antecedentes de atención en salud mental desde los 18 años. En ese período recibió divalproato de sodio, en una dosis de 250 miligramos diarios, y asistió a sesiones de terapia psicológica.

A pesar de su estado psicológico, la imputada permanecerá detenida con prisión preventiva en la comisaría Undécima, ubicada en el barrio Provincias Unidas. Actualmente, está acusada de homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su pareja, ocurrida el 2 de agosto en una vivienda del barrio 120 Viviendas CGT.

Los resultados de las pericias practicadas a las lesiones que presentaba Victoria Cantero el día del crimen

A casi un mes del homicidio de Julián Álvarez Guardia, la pericia médica practicada sobre Cantero estableció que presentaba lesiones traumáticas con una antigüedad estimada de entre 10 y 14 días, aunque no respondían al patrón habitual de heridas defensivas.

El examen fue realizado el 14 de agosto y determinó que la joven se encontraba en buen estado general de salud, sin signos de descompensación metabólica, neurológica o cardiorrespiratoria. Además, el documento dejó constancia de angustia y llanto espontáneo durante la evaluación.

Aunque la defensa sostiene desde el inicio de la causa que la imputada era víctima de violencia de género y que actuó para defenderse, los peritos indicaron que los diferentes tipos de lesiones que presentaba la acusada no tenían la distribución clásica de lesiones defensivas.

Chaco crimen detenida
Al momento de su detención, Cantero presentaba varias lesiones

Según pudo conocer Infobae, la pericia describió equimosis y excoriaciones en distintas zonas del cuerpo, entre ellas ambas rodillas, piernas, brazos y espalda. Los especialistas concluyeron que las marcas excoriativas fueron provocadas por el contacto con una superficie u objeto rugoso o irregular, mientras que los hematomas respondían a golpes contra una superficie u objeto duro y sin filo.

Asimismo, el estudio indicó que las lesiones no habían puesto en riesgo la vida de Cantero. En la revisión de la zona nasal, los médicos no detectaron deformaciones, movilidad anormal ni dolor, pese a que allegados a la acusada habían mencionado que presentaba sangrado en esa área el día del hecho.

Sin embargo, los abogados de Cantero consideraron que esa conclusión no descartaba una agresión previa. De acuerdo con su planteo, las lesiones traumáticas múltiples serían compatibles con la fecha del episodio investigado.

En línea con esto, indicaron que aguardan los resultados de una evaluación psicológica. Los letrados buscan determinar si la joven pudo haber actuado bajo un estado de conmoción emocional y sostienen que presenta posibles episodios de amnesia lacunar, con vacíos de memoria sobre momentos del 2 de agosto.

Entre esos recuerdos, según la defensa, la imputada no recuerda haber utilizado un cuchillo. No obstante, los representantes de la familia de Álvarez Guardia cuestionaron ese argumento y expresaron sus dudas sobre la falta de recuerdo del momento en que se produjo el ataque.

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