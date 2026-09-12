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11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

El entrenador xeneize quedó conforme luego del triunfo ante Central Córdoba y ya piensa en la Copa Sudamericana

El Vasco Arruabarrena da indicaciones en el partido entre Boca y Central Córdoba (Fotobaires)
El Vasco Arruabarrena da indicaciones en el partido entre Boca y Central Córdoba (Fotobaires)
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Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura y se asentó en los puestos de playoff mientras aguarda la revancha en San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena hizo un análisis del encuentro disputado en La Bombonera en su habitual conferencia de prensa.

“Primero, quiero felicitar a los jugadores. Los tres puntos son muy importantes por la Tabla Anual y por lo que significan ganarlos en La Bombonera. Hubo chicos que tuvieron un buen rendimiento y me demuestran que quieren estar. El equipo en general fue serio, nos pusimos en ventaja en los primeros minutos y mantuvimos el nivel ante un equipo que juega y que si los dejás te pueden complicar”, dijo el Vasco al comienzo.

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Acerca del recambio y la actuación de algunos suplentes, Arruabarrena destacó que es bueno poder tener “alternativas”. “Ellos saben desde un principio que necesito de todos. Me pone contento porque trabajan y por ahí no tienen los minutos que quieren. Hoy han aprovechado la oportunidad y me han demostrado que quieren estar”, expresó.

“Me hubiese gustado poder terminar 3-0 y se los he comentado. Será por el alma de defensor que tengo. Pero hemos hecho un partido serio, con muchos minutos de buen juego y sobre todo los chicos han tenido un buen rendimiento que me viene bien para el futuro”, continuó el entrenador de Boca. Además, acerca del primer gol de Enner Valencia en el club, remarcó: “Hizo 60, 70 minutos, lo hizo en buen nivel y convirtió. Lo saque justo cuando erró el gol, pero se lo ve cada vez mejor físicamente y va a ser una ayuda para nosotros”.

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Acerca del duelo en Brasil ante San Pablo, Arruabarrena indicó que sabe que será un partido duro y que irán con lo mejor que tiene a disposición: “Jugamos los primeros noventa minutos y ahora vamos a jugar en una cancha amplia y esperemos poder clasificar. La idea es como siempre ir a buscar ganar porque somos Boca. Tenemos que hacer nuestro fútbol y aprovechar los errores de ellos. Esperemos que los jugadores puedan disfrutar y poder darle una alegría a nuestra hinchada. Buscamos ser protagonistas en la Copa Sudamericana”.

“Tengo jugadores inteligentes, que tienen ganas y que quieren revertir la situación, venimos de un semestre complicado. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, necesito de todo el grupo. Este rendimiento nos viene bien, pero a partir de mañana tenemos que pensar en el martes”, concluyó.

La agenda de Boca en septiembre no tendrá respiro. El martes 15 jugará en el Morumbí ante San Pablo por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana y visitará el domingo 20 a San Lorenzo por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. Una semana después, jugará contra Racing los cuartos de final de la Copa Argentina, con sede a definir, y a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA tras el reclamo de Vélez por “alineación indebida”.

MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA

- La seguidilla de partidos: “Es lo que nos toca, sabía que si las cosas no iban bien íbamos a tener esa cantidad de partidos. Hay que buscar la calidad de los ejercicios y no la cantidad. El tema físico y mental. Estamos concentrando como en mi época, cada dos días. Es todo de la cabeza, hay que cuidar la alimentación porque son muchos partidos”.

- Lautaro Bianco: “Es una decisión futbolística. Lo queremos mucho a Lauti pero voy viendo el día a día y en la semana y tomo decisiones que a algunos no les vengan bien. En este caso no ha sido convocado pero está en la consideración. Es una decisión técnica y punto. Cuando lo vea necesario lo pondré”.

- Ángel Romero: “Es un profesional, no ha tenido muchos minutos, se ha roto el culo entrenando, ha tenido esos minutos y los ha aprovechado. No tenía dudas de que iba a estar y a responder. A nosotros nos da otra alternativa. Sabíamos que iba a andar porque hizo una gran pretemporada y está atento a los detalles.

- Lautaro Blanco: “Es un chico que tiene sus cualidades, es un profesional, siempre le consulto por su estado físico. Hay momentos que uno tiene el temor de ponerlo, pero la verdad que responde y cuando se le consultó antes de terminar él dijo que el estaba”.

- Álvaro Montero: “Tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano. Es colombiano, puede tardar un poquito más. Desgraciadamente falleció su abuela y tiene el vuelo de vuelta”.

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