Vuelve el frío al AMBA: qué día bajará la temperatura esta semana

La primera semana de la primavera meteorológica llega a la Ciudad de Buenos Aires con mínimas que descenderán hasta los 9 °C y vientos del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera semana de septiembre comenzará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con temperaturas por debajo de los valores normales para el inicio de la primavera meteorológica y sin registros de lluvia previstos para los primeros días del mes. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), traza un panorama térmico que oscila entre mínimas de 9 °C y máximas que no superarán los 21 °C durante toda la semana, con vientos que varían según la jornada y condiciones que van de parcialmente nubladas a algo nubladas.

El lunes, último día de agosto, marca el cierre del mes con una máxima de 19 °C y una mínima de 11 °C. El cielo se presentará entre despejado y algo nublado a lo largo del día, con vientos del sector este que rondan los 7 a 12 km/h en todos los turnos. La probabilidad de precipitaciones es nula: 0% tanto a la mañana, como a la tarde y a la noche.

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El martes 1 de septiembre, primer día de la primavera meteorológica, traerá consigo un descenso térmico. La máxima será de 18 °C y la mínima caerá a los 9 °C, con un cielo que combinará sol y nubes durante la jornada.

Los vientos soplarán del norte en los turnos diurnos, con velocidades de entre 13 y 22 km/h a la tarde, y se moderarán hacia la noche con valores de 13 a 22 km/h. Las chances de lluvia se mantendrá en 0% durante todo el día.

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El SMN emitió el 30 de agosto un pronóstico sin probabilidad de lluvia para los primeros días de septiembre en Buenos Aires, con temperaturas máximas que no superarán los 21 °C durante toda la semana

Para el miércoles, la temperatura máxima subirá a los 21 °C con una mínima de 10 °C. El cielo alternará entre parcialmente nublado y algo nublado, con vientos del norte que alcanzan entre 13 y 22 km/h a la tarde y se mantienen similares durante la noche. La probabilidad de precipitaciones permanece en 0% en todos los turnos.

El jueves presentará una máxima de 20 °C y una mínima de 13 °C, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Los vientos soplarán del norte a la mañana, con velocidades de 7 a 12 km/h, y se mantendrán en ese rango durante la tarde y la noche. Sin lluvias previstas: 0 a 10% de probabilidad a la mañana y 0% el resto del día.

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El viernes cerrará la semana con la máxima más baja del período: 17 °C, y una mínima de 11 °C. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y la tarde, con vientos del norte a la mañana —entre 7 y 12 km/h— y del sur durante la noche, con valores de 0 a 2 km/h. La probabilidad de lluvia es de 0% en todos los turnos.

Respecto a las alertas meteorológicas, el mapa emitido por el SMN para este lunes muestra que la mayor parte del territorio argentino no registra alertas activas. La Patagonia y el centro del país aparecen en verde, lo que indica ausencia de alertas. Sectores del norte y del oeste del país presentan alertas por tormentas de nivel amarillo y naranja, aunque CABA y el área metropolitana no figuran bajo ningún tipo de alerta para ese día.

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El mapa de alertas del SMN muestra que el área metropolitana de Buenos Aires no registra alertas activas para el lunes 31, mientras que el norte y el oeste del país presentan niveles amarillo y naranja

Desde una perspectiva más amplia, el modelo europeo ECMWF proyecta para la primera semana de septiembre anomalías térmicas negativas de entre -2 °C y -3 °C sobre el norte y noreste del país, con déficits de precipitaciones de entre 10 mm y 30 mm en el centro y norte de Argentina, según informó Meteored.

Esa señal de frío y sequedad relativa que describe el modelo europeo es consistente con el pronóstico puntual del SMN para Buenos Aires: una semana sin lluvias y con temperaturas que no alcanzan los valores típicos del arranque primaveral.

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El medio especializado Meteored precisó que las proyecciones mensuales para septiembre mantienen una señal más húmeda sobre el norte y el este del país, lo que indica que este arranque seco podría no extenderse al resto del mes. El riesgo de heladas tardías en zonas sensibles de la región Pampeana seguirá siendo un factor a monitorear durante los primeros días del mes, de acuerdo con ese mismo medio.