La trama detrás del crimen Cecilia Lazcano, la adolescente que fue degollada por un compañero del colegio

La víctima fue engañada y asesinada durante la madrugada del 16 de julio

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La causa que investiga el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años que fue asesinada en la ciudad correntina de Alvear sumó nuevos detalles. Si bien en un principio se creyó que se había tratado de un suicidio, con el correr de los días comenzó a tomar fuerza la hipótesis de un homicidio. Hoy, el caso tiene dos imputados, uno de ellos compañero de colegio de la víctima, y la Justicia investiga la presunta intervención de un tercero.

Según pudo saber Infobae, la secuencia de terror ocurrió el pasado 16 de julio, horas después del triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial. Aquella madrugada, una vecina del barrio estaba durmiendo cuando escuchó varios golpes en la puerta de su casa.

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Cuando se acercó y preguntó, no tuvo respuestas. Los golpes, sin embargo, continuaron. Cuando miró por la mirilla, observó lo que describió como “un bulto” en el suelo. La mujer indicó que al principio no quiso abrir porque “tenía miedo”. Luego lo hizo. Y así alcanzó a ver a una chica que parecía estar golpeada. En ese momento no logró precisar qué le había ocurrido.

Minutos después llegó la policía a la zona. Una vez en la escena, los agentes le preguntaron a la joven quién la había atacado, pero no pudo responder por la gravedad de su herida. Así, le consultaron directamente si había sido su novio o algún familiar. La víctima solo llegó a negarlo a través de gestos: no podía hablar producto del corte profundo que presentaba en su cuello.

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La antigua estación de tren de Alvear, Corrientes, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia Lezcano

Cecilia fue trasladada a un hospital local y luego derivada a un centro de salud de Santo Tomé por la complejdad de su caso. Ese mismo jueves 16 de julio, falleció durante su traslado a Corrientes.

Según pudo saber este medio, la autopsia reveló que la causa de muerte fue “lesiones vasculares y viscerales del cuello producidas por un elemento con filo”. En un primer momento, se creyó que se había tratado de un suicidio debido a los cortes que la joven tenía en las muñecas. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores fue la ferocidad del corte que presentaba en el cuello.

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En este contexto, el fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, ordenó las primeras averiguaciones. Los efectivos se hicieron presentes en la vivienda de M., donde Cecilia se había ido a dormir la noche previa al hecho. Una vez allí, la amiga de la joven relató que la adolescente se había quedado en su casa la noche del 15 de julio, pero que alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente “se fue porque quedó en encontrarse con un chico”.

Con este nuevo dato los agentes se apersonaron en el domicilio de J. G., un joven de 16 años que iba al mismo colegio que Cecilia. “Yo no estuve con ella, no la vi”, fue la respuesta del adolescente al ser consultado sobre si en las últimas horas había estado con la víctima.

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Al revisar el celular del menor, los agentes descubrieron que había borrado las conversaciones con Cecilia, con quien aparentemente habría tenido una relación. “Mi novia es celosa”, fue la explicación de J. Luego, confesó que había acordado juntarse con la joven en la vieja estación de trenes de Alvear, un lugar muy concurrido por los adolescentes de la zona.

Al inspeccionar la zona, encontraron una campera negra que estaba manchada con sangre, dos llaves y varios fragmentos de vidrio. A su vez, en una de las habitaciones de la construcción abandonada hallaron en el piso una importante mancha de sangre.

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La pala que habría sido utilizada en el ataque

El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para identificarlo a él como el agresor y reconstruir parte del recorrido de Cecilia. Pasadas las 3 de la mañana, la joven fue captada saliendo de la casa de su amiga. Minutos después, se la observa caminando acompañada de J. G., quien vestía un buzo gris y tenía una pala en su mano derecha. Esa fue la última imagen de Cecilia, antes de ser brutalmente atacada en la estación de tren.

Si bien aún se desconoce el motivo por el cual ambos se juntaron allí, los investigadores sospechan que J.G. la habría llevado engañada hasta el lugar.

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Días más tarde, uno de los tíos de la víctima se presentó ante la Policía y entregó la pala voluntariamente. El hombre la había hallado en las inmediaciones del lugar donde se produjo la agresión, pero no le había dado importancia ya que desconocía que se trataba del arma homicida. Por otro lado, el 25 de julio los efectivos hallaron el celular de la víctima a unos 200 metros de la estación.

Los chats que complicaron al menor

El análisis del celular de J.G. también arrojó resultados que complicaron aún más su situación. Los investigadores hallaron chats entre el joven y su novia, identificada como N. L., que daban cuenta que el ataque había sido previamente planeado por la pareja. “Mañana es el día que me dijiste que harías eso, ¿no?“, le preguntó la joven a su novio el 14 de julio, dos días antes del ataque. “Si mi amor hermoso, ya está todo preparado y listo”, fue su respuesta.

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Tres capturas de mensajes de texto integran la prueba en el caso contra un adolescente acusado de homicidio en la provincia de Corrientes.

“Bebé hermoso, no tienes por qué tenerme miedo corazón, yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti bebé de papi”, dice otro de los mensajes que J. le envió a N.

“Si lo hice”, fue el primer chat que le mandó el adolescente a su novia tras cometer el ataque. Y continuó: “Se me fue todo de las manos. No se como pero ella está viva. Por favor, necesito su ayuda mi amor”.

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“La hija de re mil está viva. Con un bruto corte en la garganta”, manifestó J. “Por eso se cortan todas las partes”, fue la respuesta de su pareja.

La detención del sospechoso

Con todos estos elementos, el 2 de agosto el fiscal ordenó la detención del menor debido a que entendía que existía riesgo de fuga y entorpecimiento. Durante el procedimiento, se secuestraron cuadernos, cartas, anotaciones y demás elementos de interés para la causa.

Fuentes judiciales detallaron que las cartas no tenían contenido de índole sexual, sino que era místico e incluso había pasajes bíblicos. “Te voy a comer el corazón para que latas en mí”, decía uno de los escritos.

Durante los primeros días, el joven que está imputado por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, en calidad de autor material, permaneció alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta, hasta que el 11 de agosto, ordenaron su institucionalización provisoria por un año en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes, donde cuenta con acompañamiento psicológico, psiquiátrico, educativo y familiar.

El viernes pasado, la Justicia correntina imputó a N. como coautora de homicidio agravado por alevosía. La adolescente de 17 años, novia del principal apuntado, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que la querella había solicitado su detención en un instituto para menores. Su celular también fue secuestrado y se encuentra bajo análisis para esclarecer el hecho y su presunta participación.

Las hipótesis

En estos momentos, las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis que manejan es que J. y Cecilia mantenían una relación, por lo que N. le habría ordenado a su novio que debía matarla. Mientras que otra de las líneas de investigación apunta a la presunta participación de un tercero.

Durante la conversación entre la pareja, aparece el nombre de M. La sospecha es que N. podría haber funcionado como nexo entre J. y ese tercero. En uno de los intercambios posteriores al ataque, cuando el joven descubrió que Cecilia había sobrevivido, escribió: “M. me va a querer ahorcar” y luego agregó que era mejor contarle a él porque “mueve un dedo y arregla todo”.

Para los investigadores, estas frases sugieren que J. atribuía a M. capacidad para intervenir frente a lo ocurrido. Sin embargo, el sospechoso aún no fue identificado y hasta el momento, tampoco lograron probar su participación en el plan criminal.