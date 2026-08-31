Crimen y Justicia

Detuvieron en Palermo a un abogado penalista sospechado de integrar una banda narco de Rosario

Fue apresado en el barrio de Palermo. Sospechan que integra la organización liderada por Francisco Riquelme. Participó en varios casos mediáticos

Martín Castillo - detuvieron ahí en palermo a un abogado penalista sindicado de integrar banda narco rosarina
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Martín Castillo fue aprehendido en la mañana de este lunes tras un seguimiento policial hecho desde Uriarte al 1500 hasta Scalabrini Ortiz al 2400. Será llevado a audiencia imputativa el próximo viernes como presunto miembro de la organización liderada por el recluso Francisco Riquelme

Un abogado penalista fue detenido en la mañana de este lunes en el barrio de Palermo por estar sospechado de integrar la organización liderada por el recluso Francisco Riquelme, condenado en Rosario como jefe de la célula que opera para Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste de la ciudad. Se presume que el rol de Castillo consistió en oficiar de nexo en las comunicaciones de distintos eslabones de la estructura.

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Castillo fue aprehendido en Scalabrini Ortiz al 2400 tras un corto seguimiento que hicieron los agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, la Side y la Policía Federal desde que salió de un domicilio ubicado en Uriarte al 1500.

El abogado se movía constantemente en autos solicitados a través de aplicaciones. Así lo pudieron constatar los policías durante las tareas de vigilancia que hicieron cerca de su casa desde el pasado viernes. Este lunes, al momento del arresto, los uniformados secuestraron un iPhone y un celular marca Samsung, que eran considerados de vital relevancia en la investigación.

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En el legajo se pudo determinar que Castillo no se limitó a ser defensor particular de algunos miembros de la estructura delictiva, sino que directamente formó parte de la asociación ilícita bajo investigación. Entre sus antecedentes, además, figura haber sido abogado de uno de los acusados en el caso Loan entre otros casos mediáticos.

La solicitud de la detención fue hecha por las fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio, de las unidades de Violencias Altamente Lesivas y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, respectivamente. Esto porque su rol consistió en oficiar de nexo en las comunicaciones entre personas vinculadas a la organización, mediante la triangulación de llamadas y el traslado de mensajes entre “Fran” Riquelme, su hermano Jonatan Riquelme, su hijo Ezequiel Riquelme y otras personas investigadas.

Ezequiel Riquelme, hijo de Francisco, fue detenido el pasado 7 de agosto en los Condominios del Alto, frente al Alto Rosario Shopping. A él y al penalista los llevarán juntos a audiencia imputativa el próximo viernes en el Centro de Justicia Penal. Ezequiel, como presunto organizador, mientras que Castillo, como posible integrante, irán a la audiencia.

El hijo del recluso alojado en Marcos Paz, que fue visto el año pasado ocupando el punto de mayor poder de la barra brava de Rosario Central tras el asesinato del jefe del para avalanchas, Andrés “Pillín” Bracamonte, en noviembre de 2024, empezó a tener actividad como presunto organizador de la banda respecto del manejo “de la calle”, del dinero de la estructura y en la intermediación con terceros.

Ezequiel quedó captado por las cámaras a comienzos de 2025 mientras estaba parado en el para avalanchas del Gigante de Arroyito -estadio de Rosario Central- junto con Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban Alvarado, condenado también a perpetua, y con Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava luego del homicidio de Bracamonte.

Parte de la banda de Riquelme fue juzgada este año. En mayo pasado, Francisco y otros once delincuentes recibieron la pena de prisión perpetua por asociación ilícita, homicidios, balaceras y extorsiones entre 2021 y 2023 en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros, territorio de la zona noroeste de la ciudad donde operan hace años.

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