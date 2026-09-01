“Estamos destrozados. Necesitamos trabajar”: un comerciante de 82 años sufrió su cuarto robo en tres años en Mar del Plata

Un comerciante de 82 años sufrió un robo millonario en Mar del Plata durante la madrugada del domingo frente al Hospital Regional

Guardar

Un robo millonario afectó a un comerciante de 82 años en Mar del Plata durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió frente al Hospital Regional, cuando entre cuatro y cinco ladrones forzaron varios sistemas de protección y escaparon con mercadería, equipos tecnológicos y el DVR de las cámaras. La víctima, dueño de una cadena de indumentaria con cinco locales en la ciudad, sufrió su cuarto asalto en tres años, pese a invertir reiteradamente en medidas de seguridad.

El local, conocido como Ganga, tenía seis cortinas metálicas, rejas, vidrios antivandálicos, alarmas monitoreadas y refuerzos en puertas y ventanas. Los delincuentes se llevaron prendas valuadas en cinco millones de pesos, computadoras y dinero en efectivo. Aunque la alarma activó la respuesta policial y la llegada del hijo del comerciante, los ladrones ya habían escapado. La familia reforzó la seguridad tras varios intentos previos de robo. Incluso alquiló y cerró con rejas los locales linderos para impedir accesos alternativos.

PUBLICIDAD

Eliseo López, comerciante robado, lo resumió con amargura: “Nosotros invertimos mucho en seguridad. No se puede creer”. Y agregó: “Directamente, si no me protegen, me tengo que proteger solo.”

Inseguridad persistente y reclamo vecinal

En diálogo con Infobae en Vivo, López remarcó que el apoyo vecinal no basta sin presencia estatal. “No alcanza la policía, es evidente que no alcanza, algo van a tener que hacer”, afirmó. La reacción policial fue rápida, pero no suficiente para evitar el robo. El comerciante lamentó la ausencia de cámaras públicas en la zona y la falta de respuestas de las autoridades locales y provinciales.

PUBLICIDAD

El sentimiento de fatiga es generalizado entre los habitantes y comerciantes de la ciudad. López lo expresó sin rodeos: “Estamos agotados con esto de que tenemos que escondernos. Nosotros damos todas las facilidades, invertimos en seguridad, más no se puede.” En el último tiempo, los vecinos confeccionaron un mapa del delito con 971 hechos denunciados, aunque reconocen que muchos otros robos no se reportan. La autodefensa se refleja en la organización de alarmas comunitarias y marchas barriales.

Entre cuatro y cinco ladrones forzaron las medidas de seguridad del local Ganga y escaparon con mercadería, computadoras, dinero y el DVR de las cámaras (Captura de video)

Frente a la adversidad, López admitió el impacto emocional del robo: “Estamos destrozados”. Sin embargo, la necesidad de sostener el trabajo lo impulsó a reabrir el local al día siguiente. “Necesitamos trabajar. No sobra el trabajo, pero seguimos apostando porque en algún momento va a cambiar”.

PUBLICIDAD

Golpe económico y decisión de seguir

La cadena Ganga mantiene su política de ofrecer créditos a seis meses sin interés para facilitar la compra de ropa en un contexto adverso. López explicó: “Damos crédito solo con DNI. Es increíble, pero sabemos que la gente del barrio cumple”. Los créditos rondan entre cuarenta y cincuenta mil pesos, con devolución en seis cuotas sin recargo.

El vínculo con la comunidad es un pilar del comercio. “La gente es consecuente con nosotros. Somos gente de barrio, apostamos en los barrios porque el trato diario es distinto”, afirmó López. Subraya la importancia del negocio familiar y del empleo local, especialmente en tiempos difíciles.

PUBLICIDAD

López también reclamó acciones concretas al intendente y al ministro de Seguridad. “No quiero politizar, pero que por favor solucionen esto porque Mar del Plata se está volviendo imposible, pero igual es nuestro lugar”, advirtió. La ausencia de respuestas oficiales profundiza la sensación de desprotección.

Resiliencia y adaptación en tiempos difíciles

A pesar de cuatro robos en tres años, López no piensa en abandonar la actividad. Resalta su fortaleza personal: “No sé cómo saco tanta fortaleza, pero tengo la suerte de estar bien de salud y mentalmente. Le vamos a seguir pegando para adelante”. La familia apuesta a la innovación y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo. “Cambiaron los hábitos de venta. Nos acoplamos a eso y seguimos adelante”, concluyó.

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.