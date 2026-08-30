Sociedad

Tragedia en Córdoba: un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado en el ascensor de un edificio

Personal de Bomberos, el servicio de emergencias y la Policía Judicial trabajaron este domingo en el barrio General Paz tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 54 años, que estaba aprisionado por el mecanismo del elevador

El guardia de seguridad fue hallado sin signos vitales con parte de su cuerpo aprisionada por el mecanismo del ascensor, en un edificio de calle 25 de Mayo al 900
El guardia de seguridad fue hallado sin signos vitales con parte de su cuerpo aprisionada por el mecanismo del ascensor, en un edificio de calle 25 de Mayo al 900
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Un guardia de seguridad de aproximadamente 54 años murió este domingo en Córdoba tras quedar atrapado en el ascensor de un edificio donde prestaba servicio. El hallazgo conmocionó al personal que llegó al lugar: el hombre fue encontrado con parte de su cuerpo aprisionada por el mecanismo del elevador, sin signos vitales.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo al 900, en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Todo indica que el accidente se produjo durante la noche, pero fue recién en la mañana del domingo cuando otro guardia de seguridad que se encontraba en el edificio advirtió que su compañero no aparecía y dio aviso a las autoridades. Esa demora entre el momento del accidente y su descubrimiento es uno de los puntos que la investigación busca esclarecer.

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Cerca de las 7.40, personal de la Subdirección General de Bomberos fue comisionado al lugar tras recibir el llamado de emergencia por una persona atrapada en el interior del ascensor. Al arribar, los efectivos encontraron al trabajador aprisionado a la altura del primer piso, con parte de su cuerpo suspendida por el mecanismo del elevador.

Para poder acceder a la víctima, los bomberos realizaron la apertura de la puerta del ascensor desde el segundo piso, maniobra que permitió el ingreso al interior y la colocación de aparatología médica.

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El servicio de emergencias 107 también se hizo presente en el edificio. Los médicos que llegaron al lugar constataron el fallecimiento del guardia, sin que fuera posible hacer nada por su vida. La identidad del hombre no fue difundida de manera oficial.

La Policía Judicial intervino en el sitio y llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el accidente fatal. Por el momento, se desconoce la dinámica precisa del hecho: cómo quedó el hombre atrapado, en qué momento exacto ocurrió y si hubo alguna falla en el equipo son interrogantes que la investigación deberá responder.

Tragedia en un taller de Rosario: un mecánico murió aplastado por un colectivo que cayó encima suyo mientras lo arreglaba

Un mecánico murió luego de que se le cayera un colectivo encima en un taller de Rosario
El accidente en el taller de Ovidio Lagos al 7600 ocurrió cuando dos empleados trabajaban sobre el eje de una rueda del colectivo

Un obrero murió aplastado por un colectivo en un taller mecánico del barrio Puente Gallego, en la zona sudoeste de Rosario, tras el desprendimiento del gato hidráulico que sostenía al vehículo durante una reparación. Otro trabajador resultó con lesiones y fue derivado al hospital.

El hecho ocurrió hace una semana en un taller ubicado en Ovidio Lagos al 7600. Dos empleados realizaban tareas de reparación en el eje de una rueda de un colectivo cuando la herramienta que elevaba el vehículo cedió y el transporte cayó sobre ambos.

José Luis M. perdió la vida en el lugar producto del impacto, mientras que Mario P. fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) con traumatismo de cadera, piernas y tórax, según informó el medio rosarino La Capital.

Un tercer trabajador presente en el taller, Juan Carlos N., declaró ante la policía que el gato hidráulico se zafó porque no tenía colocados los tacos, los elementos de seguridad que debían impedir ese tipo de accidente. Su testimonio constituyó la primera hipótesis sobre las causas del siniestro, aunque los peritajes definitivos aún están pendientes.

La magnitud del impacto también afectó a otros compañeros y familiares que llegaron al lugar tras conocer lo ocurrido. Personal médico del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) debió atender a varias de esas personas en el sitio del accidente.

Efectivos policiales delimitaron el perímetro del taller para preservar la escena y permitir el trabajo de investigación, además del retiro del cuerpo de la víctima. Bomberos también intervinieron en el operativo. Por razones de jurisdicción, el caso quedó radicado en la Comisaría 21ª, de acuerdo con lo publicado por La Capital.

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