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El vestido y las joyas de USD 400.000 de Aryna Sabalenka en el US Open que desataron la polémica: “Amo ser audaz”

La tenista bielorrusa emprendió la defensa del título en el Grand Slam, aunque el foco estuvo puesto en su imagen

Aryna Sabalenka es la actual campeona del US Open y la próxima rival de la tenista colombiana María Camila Osorio - crédito Reuters
Las joyas de Sabalenka - crédito Reuters
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Aryna Sabalenka recibió críticas por su indumentaria en el US Open 2026 y, además, presentó su conjunto de joyería más costoso de la temporada, valuado en más de 295.000 libras esterlinas (unos 400.000 dólares). La número uno del ranking mundial de la WTA combinó polémica y ostentación en los días previos a la defensa de su título en Flushing Meadows.

La controversia se originó el martes pasado, cuando la tenista bielorrusa disputó su partido de dobles mixto junto a Novak Djokovic con un vestido de malla negra que dejaba a la vista, por completo, una ropa interior deportiva y un short de color naranja eléctrico debajo.

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La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve una pelota durante un encuentro de dobles mixtos en el US Open, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve una pelota durante un encuentro de dobles mixtos en el US Open, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)

Durante la jornada de medios del viernes en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, Sabalenka respondió de forma directa a los cuestionamientos. “¿A quién le importa lo que piense la gente? A mí me encanta”, afirmó la tenista de 28 años en declaraciones recogidas por Daily Mail.

La jugadora explicó que cada uno de sus atuendos para los torneos de Grand Slam de este año fue diseñado por la marca que la viste en referencia a un deporte vinculado con el país anfitrión. “Este año fue particularmente especial, porque los temas siempre estuvieron conectados con distintos deportes”, detalló. “Para el Abierto de Australia fue surf, para Roland Garros, ballet, para Wimbledon, críquet. Ahora es básquet y estamos en Nueva York. ¿No es la combinación perfecta?”, agregó.

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Sabalenka amplió su defensa del diseño y aseguró que valora, sobre todo, la originalidad de sus looks. “Amo básicamente todo de mi atuendo. Amo que sea diferente. Amo que sea audaz”, sostuvo. Sobre las críticas, restó importancia al debate: “Escuché que probablemente no les gustó… para mí es gracioso”. La tenista también apuntó contra un patrón que, según ella, se repite con cada colección de la marca deportiva: “Entonces, ¿a quién le importa la gente? Lo único que importa para mí es que a mí me gusta”.

Más allá del vestido, Sabalenka también dio de qué hablar por su elección de accesorios al ingresar a la cancha para el inicio del certamen. La tenista lució un conjunto de collar, pulsera y aretes fabricado por la joyería neoyorquina Material Good, con la que mantiene una colaboración desde comienzos de año y con la que ya presentó piezas en Melbourne, París y Londres.

Sabalenka le ganó a Camila Osorio (REUTERS/Mike Segar)
Sabalenka le ganó a Camila Osorio (REUTERS/Mike Segar)

El conjunto, el más caro de los que estrenó en 2026, está engarzado en oro de 18 quilates y suma más de 127 quilates en total entre zafiros, turmalinas, granates, circones, espinelas, crisoberilos y tanzanitas. Según la descripción oficial de la marca, citada por Daily Mail, “los elementos de diseño se inspiraron en el espíritu colorido y la energía inconfundible de Nueva York”. La firma confirmó al medio británico que la coincidencia entre el total de quilates y el número de tenistas del cuadro femenino —128— es solo casualidad.

La pieza sucede al conjunto que Sabalenka usó en Wimbledon, valuado en 185.000 libras (un poco más de 250.000 dólares) y compuesto por tonos verdes en referencia al césped del torneo británico, con un collar de 41 diamantes color marrón y 10 esmeraldas talladas en forma de corazón. En Roland Garros, la jugadora ya había generado polémica al usar joyas por 76.000 libras (algo más de USD 100.000) durante una conferencia de prensa que acortó como parte de una protesta de 20 de las principales figuras del circuito por el reparto de premios.

En su primer partido individual del torneo, Sabalenka enfrentó a la colombiana Camila Osorio en el estadio Arthur Ashe. La bielorrusa quebró el saque de su rival en el arranque del encuentro y se puso 3-1 arriba en poco más de 15 minutos, para cerrar el primer set por 6-2. La tenista llega al certamen neoyorquino con la intención de completar el tricampeonato consecutivo, tras un cierre de temporada de verano que calificó como “difícil”.

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