Sociedad

Caos en Santa Fe: un patrullero perdió el control, se incrustó en la guardia de un hospital y hubo cuatro heridos

El vehículo derribó el enrejado que daba al Hospital Cullen mientras intentaba ceder el paso a una ambulancia en código rojo. Entre los afectados hay tres civiles y el agente que manejaba la camioneta

Lo operaron, recibía el alta en silla de ruedas y un patrullero lo atropelló adentro del hospital
El episodio en el hospital José María Cullen ocurrió mientras la Policía de Santa Fe intervenía en una pelea entre cuidacoches en la avenida Freyre.
Guardar

Un patrullero de la Policía de Santa Fe perdió el control y terminó atravesando el portón de acceso a la guardia del hospital José María Cullen este martes al mediodía. El episodio dejó cuatro personas heridas y obligó a las autoridades del nosocomio a implementar un esquema alternativo de ingreso mientras se realizan las pericias correspondientes. El hecho ocurrió sobre la avenida Freyre de la ciudad de Santa Fe, en circunstancias que todavía se investigan.

Todo comenzó, según los primeros datos conocidos, durante la atención de una pelea entre cuidacoches que trabajan en las inmediaciones del hospital. Personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar con varios efectivos y uno de los patrulleros quedó detenido sobre el sector destinado al ingreso de ambulancias. En ese momento, una ambulancia llegaba al hospital en código rojo y el vehículo policial obstruía la maniobra. “Le tocaban bocina los propios compañeros”, relató un testigo ante las cámaras de Aire de Santa Fe.

PUBLICIDAD

La situación derivó en un intento de mover el móvil que terminó. Según el mismo testigo, que afirmó haber presenciado toda la secuencia, el conductor del patrullero se negó a ceder el volante y aseguró que podía moverlo por sus propios medios. El vehículo comenzó a avanzar, subió al cantero central y, lejos de detenerse, impactó contra el enrejado de acceso y la rampa de ingreso a la guardia. “Nunca soltó el acelerador”, aseguró el testigo, quien describió la escena como “de película”. Esa versión no fue confirmada por las autoridades.

El impacto derribó parte de la estructura de ingreso y el vehículo policial terminó dentro del sector de admisión, donde había pacientes y acompañantes aguardando atención. La escena generó momentos de conmoción y el personal del propio hospital debió desplegarse para asistir a los heridos. De acuerdo con la información policial, cuatro personas fueron asistidas como consecuencia del choque: tres civiles y el efectivo que conducía el móvil.

PUBLICIDAD

Lo operaron, recibía el alta en silla de ruedas y un patrullero lo atropelló adentro del hospital
Las autoridades del hospital Cullen informaron que los pacientes heridos se encontraban estables y que las causas del siniestro en Santa Fe siguen bajo investigación.

Entre los heridos, uno de los casos concentró especial atención. Se trata de un joven de 20 años que acababa de recibir el alta médica tras una cirugía de pierna con colocación de un clavo intramedular y que se encontraba en silla de ruedas en el sector de la guardia, esperando que lo fueran a buscar. El impacto del patrullero lo alcanzó y debió reingresar al hospital para ser evaluado por su servicio de cabecera. Su acompañante, de 21 años, también registró traumatismos en las piernas y quedó en observación.

A ellos se sumó una mujer de 57 años que, al ver el vehículo avanzar, se arrojó al suelo para evitar ser embestida; fue revisada y no presentó lesiones de gravedad, por lo que decidió regresar a su localidad de origen. El conductor del patrullero sufrió contusiones leves propias del impacto y quedó bajo revisión médica. Además, un cuidacoches que se encontraba detenido dentro del móvil al momento del choque resultó ileso.

La subdirectora del hospital José María Cullen, Amanda Zárate, brindó precisiones sobre el estado de salud de los involucrados. “Producto del accidente tenemos tres pacientes que se encuentran al momento en la guardia del hospital, se encuentran estables, sin ninguna herida de gravedad hasta el momento y siendo controlados por el equipo de salud”, sostuvo en El Litoral. Sobre el joven que había recibido el alta, agregó: “Sí, uno de los pacientes había sido dado de alta, pero se encuentra estable y siendo evaluado por el equipo de la guardia y por el servicio de cabecera que lo venía atendiendo”.

Respecto de las circunstancias del siniestro, la subdirectora fue cautelosa. “Por supuesto que eso va a ser materia de investigación, pero bueno, mientras ingresaba una ambulancia con un código rojo, había un patrullero que se encontraba obstaculizando el paso y cuando se decide mover ese móvil, bueno, ocurre el accidente. Todo lo demás está siendo investigado”, señaló.

Temas Relacionados

Santa FeAccidente de tránsitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insólito: una mujer manejaba una moto con una lata de cerveza en la mano y llevaba a una menor sin casco

El video se registró en la ciudad de Catamarca y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aseguraron que están trabajando para identificar a la conductora. El antecedente reciente que se registró en la misma localidad

Insólito: una mujer manejaba una moto con una lata de cerveza en la mano y llevaba a una menor sin casco

Locura en Santa Fe: pasó un semáforo en rojo, arrastró siete metros a un inspector de tránsito y se escapó

Ocurrió en la localidad de Pérez durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 33. Finalmente, tras una persecución, el hombre fue detenido y dio negativo en el test de alcoholemia

Locura en Santa Fe: pasó un semáforo en rojo, arrastró siete metros a un inspector de tránsito y se escapó

La trama detrás del crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente que fue degollada por un compañero del colegio

Ocurrió en Corrientes. El principal sospechoso tiene 16 años y está acusado de homicidio. Las macabras hipótesis que evalúa la Justicia

La trama detrás del crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente que fue degollada por un compañero del colegio

Brutal accidente en Entre Ríos: una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

El utilitario pertenecía al área de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá y trasladaba pacientes a Paraná cuando colisionó de frente con el vehículo de gran porte que venía de Santa Fe. También hay tres heridos de gravedad

Brutal accidente en Entre Ríos: una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

Aeropuertos Argentina incorporó pantallas a las 35 terminales del país que permiten la compra de publicidad programática

La integración a la plataforma de Beeyond Media pone el inventario de las terminales aéreas al alcance de marcas locales, regionales e internacionales, con posibilidad de activar mensajes vinculados a información de vuelos en tiempo real

Aeropuertos Argentina incorporó pantallas a las 35 terminales del país que permiten la compra de publicidad programática

DEPORTES

Se oficializó la llegada de Germán Pezzella a un gigante de Sudamérica: el histórico antecedente que alcanzó el campeón del mundo

Se oficializó la llegada de Germán Pezzella a un gigante de Sudamérica: el histórico antecedente que alcanzó el campeón del mundo

Las primeras imágenes de Lionel Messi tras anunciar su retiro en la selección argentina: cuándo volverá a jugar el Inter Miami

Tras la fallida experiencia con Jorge Sampaoli, Talleres hizo oficial la llegada de su nuevo director técnico

El vestido y las joyas de USD 400.000 de Aryna Sabalenka en el US Open que desataron la polémica: “Amo ser audaz”

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la oferta que puso en pausa sobre el cierre del mercado de pases

TELESHOW

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”

La polémica declaración de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México que generó críticas: “Si lo querés superar, podés”

La hija de Miguel Zavaleta se despidió con un posteo desgarrador: “Mi peor pesadilla se materializó”

INFOBAE AMÉRICA

Emprendimientos privados buscan espacio en Cuba frente a la escasez y las restricciones

Emprendimientos privados buscan espacio en Cuba frente a la escasez y las restricciones

Embajada de Japón apoya la construcción de una unidad renal en el oriente salvadoreño

Las personas mayores de 50 años intervienen en ocho de cada diez compras de vivienda en El Salvador

Dinamarca muestra interés por participar en el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia

Exigen $11,000 para liberar a atleta nicaragüense desaparecido hace 11 días en Costa Rica