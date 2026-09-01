El puente del narco Colombia-Puerto Rico cae en República Dominicana: 18 meses de prisión preventiva para sus integrantes

Operación LOGTCA en La Altagracia abre un expediente como caso complejo y deja una pregunta sobre el alcance real de la red (Foto cortesía DNCD)

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La justicia de República Dominicana dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico acusada de recibir cocaína procedente de Colombia y coordinar su traslado hacia Puerto Rico.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, en el marco de la Operación LOGTCA, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en la provincia de La Altagracia.

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Los imputados son Francisco Daniel G. S., alias el Gato o el Felino; Wendy C. S., alias el Suave o el Alcalde; Francisco P., conocido como Fernelis; Joselo P.; Modesto Amado C. C., alias Usao o Kiko; Yeremy José P. P., alias Yeri, e Irwing Felipe R. R., identificado como el Gordo, el Cerdo o Keche.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga

La jueza titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, Francis Y. Reyes Diloné, resolvió que los elementos presentados por la fiscalía vinculaban a los acusados con los hechos investigados.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga y ordenó que los siete imputados permanecieran detenidos mientras avanzaba el proceso penal. La magistrada dispuso que cumplieran la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, ubicado en La Altagracia.

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República Dominicana impone 18 meses de prisión preventiva a siete acusados en la Operación LOGTCA en La Altagracia (Foto cortesía DNCD)

Además, declaró el expediente como caso complejo. Esa decisión concedió al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

La declaración de complejidad permitirá a los fiscales procesar las pruebas físicas, electrónicas y documentales recolectadas durante las pesquisas. Entre los elementos bajo análisis figuran embarcaciones, dispositivos de posicionamiento global, armas y sustancias controladas, según informó la Procuraduría Antidrogas.

La investigación atribuye a la red el traslado de 9 mil kilos de cocaína

De acuerdo con la acusación preliminar, la organización tenía como función la búsqueda y recepción de cargamentos de narcóticos enviados desde Colombia y otros puntos de Sudamérica.

La fiscalía sostuvo que el grupo reclutaba a personas con experiencia en navegación marítima y pesca para ejecutar las operaciones. Las costas del este dominicano habrían sido utilizadas como punto de apoyo para la llegada, almacenamiento y posterior envío de la droga.

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Según el reporte oficial, la estructura también brindaba soporte logístico a otras organizaciones criminales y a cabecillas del narcotráfico con operaciones en esa región del país.

Siete hombres dominicanos permanecen de espaldas frente a una pared con las manos esposadas tras su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público atribuyó a la red el tráfico de aproximadamente 9 mil kilos de cocaína hacia Puerto Rico, así como la movilización de USD 160 millones vinculados con esas actividades ilícitas. Esas cifras forman parte de la investigación y deberán ser sustentadas durante el proceso judicial.

La Operación LOGTCA incluyó 14 allanamientos en La Altagracia

La operación fue encabezada por la Procuraduría Especializada Antidrogas y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Las autoridades realizaron los procedimientos el 6 de agosto en distintas zonas de La Altagracia.

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Durante esa jornada fueron arrestadas 11 personas, según el comunicado difundido por las autoridades. El reporte remitido este martes identificó a siete imputados contra quienes se dictó prisión preventiva, sin precisar la situación procesal de los otros detenidos.

Las autoridades informaron que, además de las embarcaciones y equipos de navegación, durante los allanamientos ocuparon armas y sustancias controladas. La investigación busca determinar la dimensión de la red, sus vínculos con otras organizaciones y el destino de los recursos económicos que habría movilizado.