República Dominicana

El puente del narco Colombia-Puerto Rico cae en República Dominicana: 18 meses de prisión preventiva para sus integrantes

La Justicia ordenó que cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en La Altagracia, por riesgo de fuga

Operación LOGTCA en La Altagracia abre un expediente como caso complejo y deja una pregunta sobre el alcance real de la red (Foto cortesía DNCD)
Operación LOGTCA en La Altagracia abre un expediente como caso complejo y deja una pregunta sobre el alcance real de la red (Foto cortesía DNCD)
Guardar

La justicia de República Dominicana dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico acusada de recibir cocaína procedente de Colombia y coordinar su traslado hacia Puerto Rico.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, en el marco de la Operación LOGTCA, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en la provincia de La Altagracia.

PUBLICIDAD

Los imputados son Francisco Daniel G. S., alias el Gato o el Felino; Wendy C. S., alias el Suave o el Alcalde; Francisco P., conocido como Fernelis; Joselo P.; Modesto Amado C. C., alias Usao o Kiko; Yeremy José P. P., alias Yeri, e Irwing Felipe R. R., identificado como el Gordo, el Cerdo o Keche.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga

La jueza titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, Francis Y. Reyes Diloné, resolvió que los elementos presentados por la fiscalía vinculaban a los acusados con los hechos investigados.

El tribunal consideró que había riesgo de fuga y ordenó que los siete imputados permanecieran detenidos mientras avanzaba el proceso penal. La magistrada dispuso que cumplieran la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, ubicado en La Altagracia.

PUBLICIDAD

República Dominicana impone 18 meses de prisión preventiva a siete acusados en la Operación LOGTCA en La Altagracia (Foto cortesía DNCD)
República Dominicana impone 18 meses de prisión preventiva a siete acusados en la Operación LOGTCA en La Altagracia (Foto cortesía DNCD)

Además, declaró el expediente como caso complejo. Esa decisión concedió al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.

La declaración de complejidad permitirá a los fiscales procesar las pruebas físicas, electrónicas y documentales recolectadas durante las pesquisas. Entre los elementos bajo análisis figuran embarcaciones, dispositivos de posicionamiento global, armas y sustancias controladas, según informó la Procuraduría Antidrogas.

La investigación atribuye a la red el traslado de 9 mil kilos de cocaína

De acuerdo con la acusación preliminar, la organización tenía como función la búsqueda y recepción de cargamentos de narcóticos enviados desde Colombia y otros puntos de Sudamérica.

La fiscalía sostuvo que el grupo reclutaba a personas con experiencia en navegación marítima y pesca para ejecutar las operaciones. Las costas del este dominicano habrían sido utilizadas como punto de apoyo para la llegada, almacenamiento y posterior envío de la droga.

Según el reporte oficial, la estructura también brindaba soporte logístico a otras organizaciones criminales y a cabecillas del narcotráfico con operaciones en esa región del país.

Siete personas paradas en fila de espaldas a un muro gris con las manos esposadas por detrás.
Siete hombres dominicanos permanecen de espaldas frente a una pared con las manos esposadas tras su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público atribuyó a la red el tráfico de aproximadamente 9 mil kilos de cocaína hacia Puerto Rico, así como la movilización de USD 160 millones vinculados con esas actividades ilícitas. Esas cifras forman parte de la investigación y deberán ser sustentadas durante el proceso judicial.

La Operación LOGTCA incluyó 14 allanamientos en La Altagracia

La operación fue encabezada por la Procuraduría Especializada Antidrogas y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Las autoridades realizaron los procedimientos el 6 de agosto en distintas zonas de La Altagracia.

Durante esa jornada fueron arrestadas 11 personas, según el comunicado difundido por las autoridades. El reporte remitido este martes identificó a siete imputados contra quienes se dictó prisión preventiva, sin precisar la situación procesal de los otros detenidos.

Las autoridades informaron que, además de las embarcaciones y equipos de navegación, durante los allanamientos ocuparon armas y sustancias controladas. La investigación busca determinar la dimensión de la red, sus vínculos con otras organizaciones y el destino de los recursos económicos que habría movilizado.

Temas Relacionados

NarcotráficoTráfico de drogasLucha antidrogasRepública Dominicanared de narcotráficoprisión preventiva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana entrega 800 becas tecnológicas a jóvenes vulnerables de escuelas públicas

Los beneficiarios accederán a cursos de inteligencia artificial, desarrollo de software, ciberseguridad y redes, como parte de un programa que busca ampliar las oportunidades de capacitación para alumnos de Santo Domingo Norte

República Dominicana entrega 800 becas tecnológicas a jóvenes vulnerables de escuelas públicas

Menos tiempo en el tráfico: Gobierno dominicano ampliará la red de transporte masivo a 73 kilómetros antes de 2028

La administración de Luis Abinader presentó en Santo Domingo un plan que integra Metro, teleféricos, monorriel y corredores de autobuses, con la meta de sumar 38 kilómetros a la infraestructura actual

Menos tiempo en el tráfico: Gobierno dominicano ampliará la red de transporte masivo a 73 kilómetros antes de 2028

La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología anticipa aguaceros con tormentas eléctricas en varias provincias, con riesgo de inundaciones urbanas y complicaciones en calles y carreteras, según los modelos oficiales difundidos

La vaguada ligada a Dolly provoca aguaceros y tormentas eléctricas en República Dominicana este martes

La fuga de un niño destapó una red de explotación infantil y permitió el rescate de 13 menores en República Dominicana

Lo que prometía ser un refugio de fe resultó ser una pesadilla. Un valiente niño de 12 años logró romper su cautiverio en una supuesta fundación de Haina y acudió a las autoridades, logrando destapar una presunta red de explotación infantil y trata de personas

La fuga de un niño destapó una red de explotación infantil y permitió el rescate de 13 menores en República Dominicana

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

La mesa reunió a directores de centros materno-infantiles, sociedades especializadas y al representante de la OPS para acordar acciones, revisar fallas y reforzar protocolos en la atención de embarazadas y recién nacidos

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

TECNO

Estos son los juegos de Xbox Game Pass para comenzar septiembre de 2026

Estos son los juegos de Xbox Game Pass para comenzar septiembre de 2026

Samsung enfrenta multa millonaria en Reino Unido por infringir marcas de Swatch

Amazon es señalado de alterar el sistema de anuncios en EEUU y afectar a millones de vendedores

Qué hace realmente la inteligencia artificial cuando responde, según diversos estudios

Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

ENTRETENIMIENTO

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

El mensaje de Lupita Nyong’o a seis años de la muerte de Chadwick Boseman: “Aférrate a quienes amas”

Taylor Swift dona 50 mil dólares a una madre de que fue gravemente herida en un accidente

Arrestan a un hombre de 77 años en una escuela tras pelear con un niño por cartas de Pokémon

MUNDO

El OIEA confirmó que el régimen Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

El OIEA confirmó que el régimen Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El precio del petróleo superó los USD 90 y Wall Street cerró con pérdidas ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán