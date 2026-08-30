Mario Pergolini y Leandro Petersen compartieron miradas sobre innovación y marcas globales ante 1.500 personas en Salta

Milagros Hadad y Leandro Petersen conversan sobre el escenario durante la Cumbre NOA 2026.

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Leandro Petersen y Mario Pergolini fueron protagonistas de Cumbre NOA 2026 en Salta, una jornada organizada e impulsada por Daniela Yapura que reunió a unas 1.500 personas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Con la moderación de Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, Petersen repasó el proceso de expansión global de la Selección Argentina y presentó TAI, su nueva etapa profesional vinculada al desarrollo y proyección de marcas.

La primera edición del encuentro convocó a referentes de diferentes industrias para conversar sobre innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y las transformaciones que están modificando la manera de pensar y desarrollar proyectos.

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Entre los protagonistas estuvieron Leandro Petersen y Mario Pergolini, quienes, desde trayectorias muy diferentes, compartieron una mirada sobre un desafío común: la necesidad de anticiparse a los cambios, cuestionar los modelos establecidos y detectar oportunidades antes de que resulten evidentes. Ese fue uno de los ejes que atravesó la jornada: la importancia de anticiparse al futuro para construir proyectos con capacidad de crecer en escenarios cada vez más dinámicos.

Petersen, ex director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue uno de los responsables de la estrategia que acompañó la expansión comercial e internacional de la Selección Argentina. Pergolini, por su parte, desarrolló una carrera atravesada por la transformación de los medios, la tecnología, la comunicación y la búsqueda permanente de nuevos formatos.

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Milagros Hadad y Leandro Petersen conversan sobre el escenario durante una presentación de la Cumbre NOA 2026.

El encuentro entre ambos permitió cruzar esas dos experiencias para pensar qué significa innovar en un escenario en el que las industrias cambian a una velocidad cada vez mayor. La conversación mostró, además, cómo dos recorridos profesionales muy distintos pueden encontrar puntos de contacto alrededor de una misma idea: para construir algo relevante en el largo plazo hace falta animarse a mirar más allá de lo evidente.

“Con Mario venimos de mundos y recorridos diferentes, pero encontré un punto en común que me quedó dando vueltas: para construir algo grande, primero hay que animarse a verlo cuando todavía no es evidente para los demás. Hay que pensar distinto, incomodarse con lo establecido, anticipar cambios y entender que reinventarse no significa dejar atrás lo que uno es, sino animarse a imaginar lo que puede venir”, señaló Petersen.

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La experiencia de Petersen durante sus nueve años al frente del área Comercial y de Marketing de AFA fue uno de los casos que atravesaron su participación en Cumbre NOA.

Cuando comenzó ese proceso, la institución contaba con tres sponsors. A lo largo de esos años llegó a superar los 120 acuerdos comerciales, mientras la marca Selección Argentina extendió su presencia hacia mercados como China, India, Medio Oriente y Estados Unidos.

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Milagros Hadad y Leandro Petersen exponen sobre activaciones de marketing durante la Cumbre NOA ante los asistentes al evento.

La transformación permitió analizar durante el encuentro cómo una marca argentina puede proyectarse internacionalmente y competir en algunos de los principales mercados del mundo. Para Petersen, el crecimiento no fue solamente consecuencia de los resultados deportivos. Detrás de la expansión hubo una estrategia comercial de largo plazo, la búsqueda de nuevos mercados y una visión sobre el potencial internacional que podía alcanzar la Selección Argentina.

“Los grandes resultados muchas veces empiezan a construirse mucho antes de que los demás puedan verlos. Una marca global no se construye solamente a partir del éxito: necesita una visión, una estrategia y la capacidad de sostenerlas incluso cuando todavía no existen resultados que las validen”, afirmó.

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TAI, la nueva etapa de Leandro Petersen

Esa experiencia acumulada durante casi una década en AFA es también el punto de partida de la nueva etapa profesional de Petersen con TAI, su proyecto enfocado en la construcción y expansión de marcas y en la generación de oportunidades vinculadas con el deporte, el entretenimiento y la cultura.

El proyecto representa para Petersen la posibilidad de trasladar parte de los aprendizajes obtenidos durante la internacionalización de la marca Selección Argentina hacia nuevos desafíos y otras industrias.

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La apuesta vuelve sobre una de las ideas que atravesó su participación en Salta: pensar las marcas desde su origen con una perspectiva global, en lugar de esperar a alcanzar determinada escala para comenzar a mirar hacia otros mercados.

Leandro Petersen habla durante su intervención en la Cumbre NOA 2026 en un escenario con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese sentido, la experiencia de AFA funciona como antecedente de una estrategia que Petersen busca proyectar ahora desde TAI: desarrollar marcas capaces de crecer internacionalmente, generar alianzas y encontrar oportunidades en la intersección entre diferentes industrias.

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El cruce con Mario Pergolini

El intercambio con Mario Pergolini sumó otra perspectiva a esa discusión.

Desde el mundo de los medios, Pergolini atravesó diferentes etapas de transformación tecnológica y cambios profundos en los hábitos de las audiencias. Su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de formatos y plataformas en momentos en los que los modelos tradicionales de comunicación comenzaban a ser cuestionados.

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Petersen llegó a esa conversación desde otro recorrido, pero con una experiencia atravesada también por la necesidad de imaginar escenarios futuros: proyectar internacionalmente una marca argentina y desarrollar mercados que todavía tenían un enorme potencial de crecimiento.

El punto de encuentro estuvo en la capacidad de anticiparse. Más que intentar predecir exactamente qué ocurrirá, el intercambio puso el foco en la importancia de estar dispuesto a cuestionar aquello que funciona en el presente para construir lo que puede resultar relevante en el futuro.

Milagros Hadad, moderadora del encuentro

La jornada contó además con Milagros Hadad, directora de Infobae Studio, como moderadora del encuentro.

El cartel promociona la Cumbre NOA "Visión de altura, futuro tecnológico" que tendrá lugar el 29 de agosto en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta con Leandro Petersen y Mario Pergolini.

La conversación permitió profundizar sobre las tendencias que están transformando los negocios, el impacto de la innovación y el desafío de desarrollar desde la Argentina marcas con capacidad de competir internacionalmente.

En el caso de Petersen, uno de los ejes fue precisamente la experiencia de la Selección Argentina y los aprendizajes obtenidos durante su proceso de internacionalización, además de los nuevos desafíos que enfrenta a partir del lanzamiento de TAI.

Así, la conversación fue desde el caso concreto de AFA hacia una discusión más amplia: qué necesitan hoy las empresas y los emprendedores argentinos para pensar sus proyectos más allá del mercado local.

Daniela Yapura y una Cumbre NOA con 1.500 personas

La primera edición de Cumbre NOA 2026 fue organizada e impulsada por Daniela Yapura, quien llevó adelante una convocatoria pensada para acercar al norte argentino conversaciones, experiencias y herramientas vinculadas con los cambios que están atravesando a las empresas y los negocios.

La respuesta del público marcó la dimensión del encuentro: unas 1.500 personas participaron de la jornada y colmaron el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la ciudad de Salta.

La propuesta reunió a empresarios, emprendedores, profesionales y referentes de distintas actividades alrededor de temas como innovación, tecnología, inteligencia artificial, comunicación, marketing y nuevos modelos de negocios.

Uno de los rasgos de la Cumbre fue justamente el cruce entre protagonistas provenientes de universos diferentes. La conversación entre Petersen y Pergolini reflejó esa búsqueda: encontrar puntos en común entre la transformación de los medios y la construcción internacional de una marca deportiva.

Pensar desde Argentina hacia el mundo

El caso de la Selección Argentina sirvió además para plantear una discusión que excede al fútbol: la posibilidad de crear desde el país proyectos y marcas capaces de competir globalmente.

Para Petersen, pensar de esa manera supone asumir desde el comienzo que el mercado potencial puede ir mucho más allá de las fronteras argentinas. Es una visión que ahora busca trasladar a TAI y que conectó con el concepto que atravesó su intercambio con Pergolini: muchas de las grandes transformaciones comienzan antes de que sus resultados sean visibles.

“Desde Argentina podemos construir proyectos que jueguen en las grandes ligas. Para hacerlo, primero tenemos que animarnos a pensarnos así”, concluyó Petersen.

Una charla que continuó fuera del escenario

La conversación entre Mario Pergolini y Leandro Petersen no terminó con la disertación.

Una vez finalizada su participación en Cumbre NOA, ambos continuaron conversando de manera distendida en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, después de una jornada que había convocado a unas 1.500 personas.

Ya fuera de la dinámica formal del escenario, Pergolini y Petersen retomaron algunos de los temas que habían atravesado el encuentro y compartieron un momento junto a sus familias.

Los dos referentes se sacaron una foto acompañados por sus familiares, una imagen que terminó por cerrar una jornada marcada por el intercambio de experiencias y por una misma idea que recorrió buena parte de Cumbre NOA: para construir el futuro, muchas veces primero hay que ser capaz de imaginarlo.