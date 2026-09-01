Crimen y Justicia

Un nene de 6 años lleva más de 20 horas encerrado en un colegio de Neuquén: la compleja trama judicial detrás del drama

La madre fue a retirarlo, pero la Justicia le impide que tenga contacto directo con el menor por una orden vigente. Ella se niega a dejar el lugar

Colegio Millaray de Neuquén
Colegio Millaray de Neuquén
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El niño M., de 6 años, permanece dentro del Colegio Millaray de Neuquén, desde este lunes a las 7 de la mañana, cuando su madre, Alexandra Sabio se presentó a retirarlo, pese a que una orden judicial se lo impide. Desde entonces, se vive un drama en el establecimiento educativo, que debió suspender las clases mientras la mujer y un grupo de personas acampan en la puerta.

El conflicto surge por un gran entramado judicial que tiene como protagonistas a los padres del nene. Por un lado, la mamá está en un proceso de revinculación con su hijo tras ser condenada a seis meses de prisión por el delito de impedimento agravado, entre agosto de 2022 y el mismo mes de 2023. Es decir, cuando un padre o tercero obstruye o impide ilegalmente el contacto de un menor de edad con su progenitor. Ante esta situación, el padre tiene el cuidado personal unilateral del niño, un régimen que implica que solo él tiene la responsabilidad de la vida diaria del menor, mientras que el otro progenitor mantiene comunicación a través de visitas.

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La medida, sin embargo, venció el 20 de agosto. Por eso, la mujer reclama su tenencia y denuncia que su hijo está “privado de su libertad” en el colegio. El problema es que ella no se presentó a las últimas tres audiencias de revinculación fijadas, por lo que incumplió con lo requerido por la Justicia de Familia.

En este contexto, antes de la medianoche de hoy, el defensor de Menores N°3 Juan Arévalo solicitó medidas de protección inmediatas para el niño y recordó que está firme el fallo que impide a Sabio tener contacto presencial directo con sus hijos.

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La sentencia -que la condenó a seis meses de prisión por el delito de impedimento agravado- fue resuelta por el juez de Garantías Juan Ignacio Guaita, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y estableció reglas de conductas que la mujer no cumplió. Por ejemplo, no difundir la imagen ni el nombre del menor. La sentencia también impide el acercamiento al padre del nene.

A eso se le suma que el 18 de junio pasado, el Juzgado de Familia N° 5, a cargo de Adriana Saralegui, estableció que Sabio “no se encuentra autorizada a mantener contacto presencial directo con M. por lo que no puede utilizar el ámbito escolar para abordar al niño, retirarlo, permanecer a solas con él, generar instancias de interacción directa o modificar por vías de hecho la modalidad de comunicación fijada judicialmente por la Cámara de Apelaciones”.

En pocas palabras, la sentencia contra la madre del nene dice que no puede mantener contacto presencial directo con él en la escuela. El modo de comunicación entre ambos debe ser por teléfono o videollamadas.

“Es una situación dramática. Es un caso de impunidad extremo, está incumpliendo todas las reglas de conductas impuestas”, indicaron fuentes judiciales a Infobae que permanecen desde la madrugada al tanto de la situación. Los agentes judiciales están atentos a las publicaciones en Instagram que realiza la madre de M. desde la puerta del colegio. En el caso también interviene la jueza Patricia Mónica Clerici de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial de Neuquén

Dentro, los directivos que acompañan a M. esperan que la situación pueda resolverse cuanto antes. En diálogo con este medio, el padre del niño indicó que su hijo pasó bien la noche pero que esta mañana había comenzado a angustiarse. “No me presenté porque tengo temor que se desate algún incidente de violencia”, remarcó. Tiene a su disposición un botón antipánico.

La versión de la madre de M.

La madre de M. asegura que no se va a ir del colegio hasta que le entreguen a su hijo

“Es increíble lo que tengo para decir, pero son las 3:40 de la mañana y mi hijo de 6 años sigue retenido acá dentro del Colegio Millaray. Se acercó la Policía. Vinieron a leernos un oficio del Defensor del Niño. Lo único que dice es que le den comida y agua al niño que se encuentra dentro del establecimiento. Una locura total”, relató Sabio en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Estoy desde las cuatro de la tarde esperando a mi hijo y no me voy a ir. Tengo todo el derecho de retirar a mi hijo porque soy la mamá y porque no existe ninguna restricción de acercamiento. El progenitor no ha ingresado, nadie vino a ver en qué estado psicológico, emocional y físico está M.. No me voy a ir de acá. Y si tengo que armar un campamento acá, voy a armar un campamento y acá me voy a quedar”, afirmó.

Esta mañana volvió a subir otro video. “Milo lleva más de 21 horas en el colegio Millaray. Pasó toda la noche acá. El colegio está cometiendo el delito de tener retenido a un pequeño de 6 años. Se llama privación ilegal de la libertad. Mi abogado ya hizo la denuncia correspondiente”.

“Yo tengo el derecho, el deber y la obligación de llevarlo a casa, cocinarle, estar con él, dejarlo descansar. La Justicia está siendo cómplice de todo esto. Me toman el pelo, me dicen que vaya a hablar al juzgado y cuando le transmito mi propuesta, que es que me dejen ver a M. y hablar con él y que me comprometo a traerlo mañana al colegio, me dicen que, que no. Me están tomando el pelo”, remarcó.

Un nene de 6 años lleva más de 6 horas dentro de un colegio de Neuquén: el reclamo de la madre

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