Crimen y Justicia

La muerte de Silvina Luna: los nueve puntos clave que contestó la Junta Médica y complicaron a Aníbal Lotocki

El equipo de peritos que realizó la pericia concluyó en que la modelo no tuvo un seguimiento adecuado del cirujano tras su operación estética. La defensa del imputado firmó el nuevo informe en disidencia

silvina luna
Silvina Luna murió en agosto de 2023
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A tres años de la muerte de la modelo Silvina Luna, este martes se llevó adelante una nueva Junta Médica ordenada en el marco de la causa por homicidio que tiene al cirujano Aníbal Lotocki como principal acusado de su fallecimiento.

La pericia tuvo lugar en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió entre las 10 y las 12:30 del mediodía. Durante la reunión, el equipo interdisciplinario de peritos forenses de la Morgue Judicial -integrado por especialistas en tanatología, patología, cirugía plástica, infectología, clínica médica y terapia intensiva- ampliaron las respuestas de su último informe realizado en septiembre de 2025 y se expidieron sobre cuestiones puntuales solicitadas por la defensa del imputado.

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En este contexto, fuentes del caso indicaron a Infobae que los expertos contestaron todos los puntos consignados y que el nuevo informe quedó incorporado a la causa. La conclusión, a grandes rasgos, ratificó que el cirujano no le brindó un seguimiento adecuado a Silvina Luna tras su operación estética y que, de haberlo hecho, pudo haber evitado el rápido deterioro de su salud.

El resultado no dejó satisfecho a Lotocki. Por eso, el documento fue firmado en conformidad por la querella, representada por el perito de parte Jorge Dri, el equipo del abogado Fernando Burlando, mientras que la defensa firmó en disidencia y no quiso aportar comentarios. Por ahora no está prevista una nueva junta.

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La sala donde se realizó la Junta Médica del caso de Silvina Luna (Foto Maximiliano Luna)
La sala donde se realizó la Junta Médica del caso de Silvina Luna (Foto Maximiliano Luna)

Las nueve preguntas que respondieron los peritos

El equipo de expertos que participaron de la pericia debieron contestar nueve preguntas sobre el caso de Silvina Luna. El cuestionario, al que accedió Infobae, fue:

1. Teniendo en cuenta el momento de la aparición de los granulomas (células inmunitarias que se forma cuando el cuerpo intenta aislar sustancias extrañas que no puede destruir por completo) en quien en vida fuera Silvina Luna, ¿qué tipo de tratamiento/intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva?

2. ¿En qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento/intervención?

3. ¿Los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevara a cabo?

4. ¿El nombrado se encontraba en condiciones -de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso- de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud?

5. Durante dicho período de seguimiento (realizado por Lotocki), ¿existían signos clínicos objetivos que hicieran previsible y evitable la aparición de un proceso granulomatoso con repercusión sistémica, tal como hipercalcemia?

6. ¿La hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva pueden desarrollarse como consecuencia de una evolución clínica gradual y multifactorial, no necesariamente inmediata ni directamente vinculada a la intervención inicial?

7. Conforme el cuadro de salud de quien fuera en vida Silvina Luna, ¿la intervención médica postoperatoria fue totalmente dirimente y necesaria en el resultado muerte?

8. Indíquese si, conforme al estado del arte de la medicina y las especialidades habilitadas legalmente al momento de la intervención, existía algún procedimiento médico, quirúrgico o terapéutico que permitiera la extracción del PMMA (metacrilato) ya inyectado en el cuerpo de la paciente, o su neutralización, sin riesgo vital o daño funcional severo.

9. Teniendo en cuenta que el Cuerpo Médico Forense manifestó en su oportunidad que no era posible atribuir de manera directa a la colocación de PMMA la aparición de hipercalcemia ni hipervitaminosis D, se indique qué elementos nuevos, científicos o clínicos, han surgido desde aquella conclusión forense hasta el momento actual que justifiquen una eventual modificación de criterio diagnóstico.

Qué determinó la primera pericia

La primera Junta Médica fue realizada hace exactamente un año y brindó una reconstrucción pormenorizada del derrotero médico de Silvina Luna desde 2008.

Silvina Luna y Aníbal Lotocki
Aníbal Lotocki está imputado por la muerte de Silvina Luna

En ese informe, se puso de manifiesto la existencia de un nexo causal entre la práctica estética con metacrilato y la enfermedad sistémica que derivó en la insuficiencia renal de Silvina Luna. También constataron que la modelo sufrió cuadros reiterados de hipercalcemia, litiasis renal, reacciones autoinmunes y un deterioro progresivo.

En detalle, la Junta había detallado cronológicamente los hechos de la siguiente manera:

  • Antes de la cirugía estética en 2011 Silvina Luna no presentaba alteraciones renales ni metabólicas relevantes. Sus controles de laboratorio, incluyendo función renal, calcemia y otros parámetros clínicos, estaban dentro de rangos normales.
  • En 2011 se sometió a una cirugía estética con inyección de metacrilato en glúteos realizada por Aníbal Lotocki.
  • A partir de 2013 se detectan los primeros signos de insuficiencia renal e hipercalcemia. En 2014 tuvo su primera internación por insuficiencia renal e hipercalcemia, registrándose múltiples granulomas en regiones donde se le aplicó el material de relleno.

Los peritos señalaron en la pericia que “la hipercalcemia y la insuficiencia renal fueron secundarias a una reacción granulomatosa sistémica por cuerpo extraño (metacrilato/PMMA)”, con producción extrarrenal de vitamina D, lo que llevó a la paciente a una progresiva disfunción renal e innumerables complicaciones médicas.

Además, constató, mediante biopsias y estudios por imágenes, la presencia de granulomas y nefrocalcinosis atribuibles a la reacción al material inyectado. También que la función renal de la paciente nunca logró estabilizarse plenamente, aún con diversos tratamientos inmunosupresores, corticoides y drogas inhibidoras del metabolismo de vitamina D.

El informe también puntualizó que no hubo antecedentes familiares ni personales de enfermedades renales que pudieran explicar el cuadro y reforzó la relación causa-efecto entre la intervención estética y el deterioro de salud de Silvina Luna.

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