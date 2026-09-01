Ambientes laborales únicos: lo que distingue a las organizaciones líderes del sureste mexicano

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En los últimos años, la conversación sobre la importancia de crear entornos de trabajo positivos y saludables ha cobrado fuerza entre líderes empresariales y especialistas en recursos humanos. Para las organizacioness de la región Centro Sur y Sureste de México, esto cobra una relevancia especial, pues la evidencia muestra que un ambiente laboral basado en la confianza, la equidad y la colaboración no solo mejora la satisfacción de los colaboradores, sino que se traduce en mejores resultados para las organizaciones.

La región, conformada por Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, destaca por presentar altos niveles de orgullo, permanencia y satisfacción general entre sus colaboradores.

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Great Place To Work® reconoce a las empresas que han logrado construir experiencias laborales excepcionales, distinguiéndose como referentes en su sector. El listado de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la Región Centro Sur y Sureste se compone de 20 organizaciones que representan la experiencia de más de 14.200 colaboradores, validando que una cultura de confianza y equidad impulsa el crecimiento y la innovación en los negocios mexicanos.

Factores que Distinguen a Los Mejores Lugares para Trabajar(™)

El desarrollo de un ambiente laboral sobresaliente no depende solo de las instalaciones o beneficios tangibles, sino de prácticas organizacionales que fomentan el respeto, el liderazgo efectivo y las oportunidades de crecimiento. El Modelo For All™ de Great Place To Work® evalúa no solo la percepción promedio, sino las brechas entre distintos segmentos demográficos para asegurar que la experiencia positiva sea consistente para todos los integrantes.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La región Centro Sur y Sureste muestra ventajas estructurales frente al promedio nacional. El orgullo por los logros colectivos alcanza el 96%, mientras que la percepción de trato equitativo sin importar edad, género o raza llega al 94%. Además, la cultura de colaboración y pertenencia se refuerza con un 93% que valora la contribución de su organización a la comunidad y la celebración de eventos especiales.

Desde una perspectiva estratégica, los resultados evidencian diferencias marcadas en áreas clave:

Productividad: 85% de favorabilidad (21 puntos por encima de la media nacional).

Reclutamiento y permanencia de talento: ambos con 91%-92% (28 puntos por encima).

Servicio al cliente: 93% de favorabilidad (23 puntos por encima del promedio).

Agilidad: 89% (28 puntos de diferencia).

Estos datos demuestran que las empresas reconocidas no solo gestionan con éxito el talento, sino que crean condiciones para innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del entorno.

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Oportunidades y Retos para la Región

Aunque los resultados son favorables, existen áreas de mejora. Solo el 69% considera que los líderes evitan el favoritismo, y el 72% percibe que los ascensos se otorgan de manera justa. La percepción de equidad en las decisiones de liderazgo, el acceso a oportunidades de desarrollo y la transparencia en la compensación siguen siendo desafíos importantes.

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Estas oportunidades de mejora son clave para mantener y fortalecer las ventajas competitivas de la región. El 84% de los colaboradores identifica muchas o algunas oportunidades para desarrollarse, pero la diferencia en el índice de confianza entre quienes las perciben y quienes no es de hasta 35 puntos porcentuales. La equidad, participación y colaboración son los elementos que más diferencian a las organizaciones reconocidas, y su consolidación permitirá que cada vez más empresas puedan ofrecer entornos verdaderamente inclusivos y abiertos al crecimiento de todos sus integrantes.

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La publicación de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la Región Centro Sur y Sureste es una invitación para que líderes empresariales, equipos de talento y público en general conozcan las prácticas y resultados que están transformando la experiencia laboral en México. Quienes deseen consultar el listado completo, conocer detalles del proceso de reconocimiento y descubrir cómo estas empresas están contribuyendo al desarrollo del país, pueden visitar el sitio oficial de Great Place To Work®