America Inhouse

Ambientes laborales únicos: lo que distingue a las organizaciones líderes del sureste mexicano

Altos indicadores de compañerismo, equidad y permanencia distinguen a las empresas líderes de la región

Cuatro profesionales trabajan en una oficina moderna. Una mujer señala un diagrama en una pizarra, mientras sus tres colegas en una mesa revisan laptops y papeles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En los últimos años, la conversación sobre la importancia de crear entornos de trabajo positivos y saludables ha cobrado fuerza entre líderes empresariales y especialistas en recursos humanos. Para las organizacioness de la región Centro Sur y Sureste de México, esto cobra una relevancia especial, pues la evidencia muestra que un ambiente laboral basado en la confianza, la equidad y la colaboración no solo mejora la satisfacción de los colaboradores, sino que se traduce en mejores resultados para las organizaciones.

La región, conformada por Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, destaca por presentar altos niveles de orgullo, permanencia y satisfacción general entre sus colaboradores.

PUBLICIDAD

Great Place To Work® reconoce a las empresas que han logrado construir experiencias laborales excepcionales, distinguiéndose como referentes en su sector. El listado de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la Región Centro Sur y Sureste se compone de 20 organizaciones que representan la experiencia de más de 14.200 colaboradores, validando que una cultura de confianza y equidad impulsa el crecimiento y la innovación en los negocios mexicanos.

Factores que Distinguen a Los Mejores Lugares para Trabajar(™)

El desarrollo de un ambiente laboral sobresaliente no depende solo de las instalaciones o beneficios tangibles, sino de prácticas organizacionales que fomentan el respeto, el liderazgo efectivo y las oportunidades de crecimiento. El Modelo For All™ de Great Place To Work® evalúa no solo la percepción promedio, sino las brechas entre distintos segmentos demográficos para asegurar que la experiencia positiva sea consistente para todos los integrantes.

PUBLICIDAD

Una mujer latina joven vista de perfil, sentada en un escritorio, tecleando en un teclado y mirando fijamente dos monitores con código y gráficos. Colegas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La región Centro Sur y Sureste muestra ventajas estructurales frente al promedio nacional. El orgullo por los logros colectivos alcanza el 96%, mientras que la percepción de trato equitativo sin importar edad, género o raza llega al 94%. Además, la cultura de colaboración y pertenencia se refuerza con un 93% que valora la contribución de su organización a la comunidad y la celebración de eventos especiales.

Desde una perspectiva estratégica, los resultados evidencian diferencias marcadas en áreas clave:

  • Productividad: 85% de favorabilidad (21 puntos por encima de la media nacional).
  • Reclutamiento y permanencia de talento: ambos con 91%-92% (28 puntos por encima).
  • Servicio al cliente: 93% de favorabilidad (23 puntos por encima del promedio).
  • Agilidad: 89% (28 puntos de diferencia).

Estos datos demuestran que las empresas reconocidas no solo gestionan con éxito el talento, sino que crean condiciones para innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del entorno.

Oportunidades y Retos para la Región

Aunque los resultados son favorables, existen áreas de mejora. Solo el 69% considera que los líderes evitan el favoritismo, y el 72% percibe que los ascensos se otorgan de manera justa. La percepción de equidad en las decisiones de liderazgo, el acceso a oportunidades de desarrollo y la transparencia en la compensación siguen siendo desafíos importantes.

Cinco personas en una reunión de oficina: un hombre de pie saluda a una mujer sentada con un apretón de manos, en una mesa con laptops y tazas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas oportunidades de mejora son clave para mantener y fortalecer las ventajas competitivas de la región. El 84% de los colaboradores identifica muchas o algunas oportunidades para desarrollarse, pero la diferencia en el índice de confianza entre quienes las perciben y quienes no es de hasta 35 puntos porcentuales. La equidad, participación y colaboración son los elementos que más diferencian a las organizaciones reconocidas, y su consolidación permitirá que cada vez más empresas puedan ofrecer entornos verdaderamente inclusivos y abiertos al crecimiento de todos sus integrantes.

La publicación de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 en la Región Centro Sur y Sureste es una invitación para que líderes empresariales, equipos de talento y público en general conozcan las prácticas y resultados que están transformando la experiencia laboral en México. Quienes deseen consultar el listado completo, conocer detalles del proceso de reconocimiento y descubrir cómo estas empresas están contribuyendo al desarrollo del país, pueden visitar el sitio oficial de Great Place To Work®

Temas Relacionados

experiencia laboralempresas mexicanasempresasgestión de talentomejores lugares para trabajarrecursos humanosempleoGreat Place To Workcultura organizacionaltrabajomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reglamento Metro CDMX: esta es la fecha límite para que comerciantes usen uniformen y eviten multas

El STC Metro puso en marcha normas para regularizar las actividades comerciantes en pasillos y estaciones en las 12 líneas

Reglamento Metro CDMX: esta es la fecha límite para que comerciantes usen uniformen y eviten multas

Fascitis plantar durante el entrenamiento: los principales errores en el uso de zapatos deportivos

El dolor suele iniciar debajo del talón, sobre todo con los primeros pasos del día, y puede agravarse si se mantiene el ejercicio sin revisar el calzado ni ajustar la carga

Fascitis plantar durante el entrenamiento: los principales errores en el uso de zapatos deportivos

Rosa Icela Rodríguez entrega al Congreso el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

La secretaria hizo entrega del documento a las y los legisladores durante la Sesión del Congreso General

Rosa Icela Rodríguez entrega al Congreso el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, la nueva joya española del Club América

El mediocampista de 23 años llegará desde el Levante UD con un vínculo por tres temporadas para aportar creación en el ataque de Guillermo Almada

Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, la nueva joya española del Club América

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

Hayao Miyazaki vuelve a la Cineteca Nacional con Ponyo y el secreto de la sirenita

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

Padres exigen seguridad para alumnos de colegio privado en Culiacán tras amenaza con corona fúnebre

ENTRETENIMIENTO

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

Ponyo llega a la Cineteca Nacional: fechas, sedes y precio de los boletos

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

Ángela Aguilar, Lupita Jones y las artistas que ha vestido Felipe Alvarado, diseñador del vestido de Mariana Ochoa

Ivonne Montero se lanza contra Niurka tras ser llamada mustia y la acusa de vivir enganchada al pasado

Calvin Harris dará shows en CDMX junto a otros artistas: dónde y cuándo

DEPORTES

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”

Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, la nueva joya española del Club América

Sin Canelo en el ring: ellos son los boxeadores mexicanos que pelearán en septiembre

Estas son las opciones que aún tendría Erik Lira para salir de Cruz Azul

Sebastián Cáceres pidió salir del América y ahora jugará en histórico equipo de España