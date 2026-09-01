Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El organismo de la ONU no puede verificar la ubicación ni el estado de las reservas de uranio de Irán casi apto para armas nucleares, según un informe distribuido en Viena. (EFE/Abedin Taherkenareh)

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Irán continúa negando el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, según informó el organismo de control atómico de las Naciones Unidas, en medio de escasas señales de que Teherán y Washington estén cerca de encontrar una solución para poner fin a su guerra de seis meses.

Los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicaron que aún no pueden verificar la ubicación ni el estado de las reservas iraníes de uranio casi apto para la fabricación de armas nucleares, según un documento restringido de 11 páginas distribuido el martes en Viena, del cual Bloomberg News obtuvo una copia.

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“La falta de información del organismo sobre este material nuclear y el acceso a las instalaciones para verificarlo es motivo de preocupación en materia de proliferación”, escribió el Director General del OIEA, Rafael Mariano Grossi, en el informe, añadiendo que Irán debe permitir el acceso de los inspectores “con la máxima urgencia”. El informe del OIEA se publicó mientras Estados Unidos lanzaba una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán, intensificando las hostilidades en la disputa entre ambos países por el control del crucial estrecho de Ormuz.

Rafael Mariano Grossi, el argentino que dirige el OIEA, reclama acceso urgente a las instalaciones nucleares de Irán. (EFE/Jordi Kuhs)

Esta acción se produjo tras los primeros enfrentamientos en aproximadamente un mes, ocurridos el lunes, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder terreno ni a comprometerse con la reanudación de las conversaciones de paz, y mucho menos con las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Los precios del petróleo se han disparado este año debido al bloqueo del estrecho, un punto de tránsito fundamental para el suministro de energía.

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Las partes han oscilado entre negociaciones y hostilidades desde que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó los ataques iniciales contra Irán junto con Israel el 28 de febrero. En junio se alcanzó un acuerdo de paz provisional, pero este fracasó rápidamente después de que ambas partes se acusaran mutuamente de transgresiones.

Se suponía que dicho acuerdo allanaría el camino para las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Trump ha afirmado repetidamente que el objetivo de la guerra es impedir que la República Islámica desarrolle armas atómicas, un objetivo que Teherán ha negado sistemáticamente.

Estatua de militares iraníes en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 26 de agosto. (Reuters)

Grossi, del OIEA, reiteró su exigencia a Irán de que permita a sus inspectores reanudar su trabajo e hizo un llamamiento a una solución negociada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La Junta de Gobernadores del organismo se reunirá la próxima semana en Viena para considerar una nueva resolución de censura contra Irán.

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Las inspecciones del OIEA a la República Islámica se redujeron a menos de la mitad el año pasado después de que Irán impusiera nuevas restricciones tras la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon sus instalaciones nucleares. Los monitores aún no han regresado a las plantas dañadas de Fordow, Isfahán y Natanz, donde se encontraron por última vez 440,9 kilogramos (972 libras) de material nuclear iraní y 8.599,6 kilogramos de material enriquecido de menor grado.

Según informó el OIEA, a mediados de septiembre se permitirá a los inspectores visitar la central nuclear iraní de Bushehr.

En un informe aparte sobre Siria, Grossi afirmó que sus inspectores lograron esclarecer algunos aspectos de una investigación de larga data sobre actividades nucleares no declaradas. Siria proporcionó nueva información sobre un presunto reactor y sitios asociados que ayudaron a “resolver las dudas de la agencia”.

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Bloomberg