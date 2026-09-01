Mundo

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El organismo atómico de la ONU admite que desconoce dónde se encuentra el material enriquecido que Irán mantiene fuera del alcance de los inspectores internacionales

El organismo de la ONU no puede verificar la ubicación ni el estado de las reservas de uranio de Irán casi apto para armas nucleares, según un informe distribuido en Viena. (EFE/Abedin Taherkenareh)
El organismo de la ONU no puede verificar la ubicación ni el estado de las reservas de uranio de Irán casi apto para armas nucleares, según un informe distribuido en Viena. (EFE/Abedin Taherkenareh)
Guardar

Irán continúa negando el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, según informó el organismo de control atómico de las Naciones Unidas, en medio de escasas señales de que Teherán y Washington estén cerca de encontrar una solución para poner fin a su guerra de seis meses.

Los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicaron que aún no pueden verificar la ubicación ni el estado de las reservas iraníes de uranio casi apto para la fabricación de armas nucleares, según un documento restringido de 11 páginas distribuido el martes en Viena, del cual Bloomberg News obtuvo una copia.

PUBLICIDAD

“La falta de información del organismo sobre este material nuclear y el acceso a las instalaciones para verificarlo es motivo de preocupación en materia de proliferación”, escribió el Director General del OIEA, Rafael Mariano Grossi, en el informe, añadiendo que Irán debe permitir el acceso de los inspectores “con la máxima urgencia”. El informe del OIEA se publicó mientras Estados Unidos lanzaba una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán, intensificando las hostilidades en la disputa entre ambos países por el control del crucial estrecho de Ormuz.

Rafael Mariano Grossi, el argentino que dirige el OIEA, reclama acceso urgente a las instalaciones nucleares de Irán. (EFE/Jordi Kuhs)
Rafael Mariano Grossi, el argentino que dirige el OIEA, reclama acceso urgente a las instalaciones nucleares de Irán. (EFE/Jordi Kuhs)

Esta acción se produjo tras los primeros enfrentamientos en aproximadamente un mes, ocurridos el lunes, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder terreno ni a comprometerse con la reanudación de las conversaciones de paz, y mucho menos con las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Los precios del petróleo se han disparado este año debido al bloqueo del estrecho, un punto de tránsito fundamental para el suministro de energía.

PUBLICIDAD

Las partes han oscilado entre negociaciones y hostilidades desde que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó los ataques iniciales contra Irán junto con Israel el 28 de febrero. En junio se alcanzó un acuerdo de paz provisional, pero este fracasó rápidamente después de que ambas partes se acusaran mutuamente de transgresiones.

Se suponía que dicho acuerdo allanaría el camino para las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Trump ha afirmado repetidamente que el objetivo de la guerra es impedir que la República Islámica desarrolle armas atómicas, un objetivo que Teherán ha negado sistemáticamente.

Estatua de militares iraníes en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 26 de agosto. (Reuters)
Estatua de militares iraníes en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. 26 de agosto. (Reuters)

Grossi, del OIEA, reiteró su exigencia a Irán de que permita a sus inspectores reanudar su trabajo e hizo un llamamiento a una solución negociada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La Junta de Gobernadores del organismo se reunirá la próxima semana en Viena para considerar una nueva resolución de censura contra Irán.

Las inspecciones del OIEA a la República Islámica se redujeron a menos de la mitad el año pasado después de que Irán impusiera nuevas restricciones tras la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon sus instalaciones nucleares. Los monitores aún no han regresado a las plantas dañadas de Fordow, Isfahán y Natanz, donde se encontraron por última vez 440,9 kilogramos (972 libras) de material nuclear iraní y 8.599,6 kilogramos de material enriquecido de menor grado.

Según informó el OIEA, a mediados de septiembre se permitirá a los inspectores visitar la central nuclear iraní de Bushehr.

En un informe aparte sobre Siria, Grossi afirmó que sus inspectores lograron esclarecer algunos aspectos de una investigación de larga data sobre actividades nucleares no declaradas. Siria proporcionó nueva información sobre un presunto reactor y sitios asociados que ayudaron a “resolver las dudas de la agencia”.

Bloomberg

Temas Relacionados

IránOIEAUranio EnriquecidoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Renan Santos, el rockero outsider que quiere ser presidente de Brasil y propone construir una bomba atómica

Fue uno de los impulsores de las protestas que terminaron con Dilma Rousseff fuera del poder, rompió con Bolsonaro y ahora busca ocupar un espacio propio de la derecha brasileña junto a Milei y Bukele

Quién es Renan Santos, el rockero outsider que quiere ser presidente de Brasil y propone construir una bomba atómica

Irán dijo que lanzó una ofensiva con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente tras los nuevos bombardeos

La Guardia Revolucionaria Islámica calificó la represalia contra Washington como una “operación decisiva” y aseguró que “las bases y los intereses estadounidenses en la región están siendo atacados”

Irán dijo que lanzó una ofensiva con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente tras los nuevos bombardeos

Netanyahu confirmó la captura del jefe de seguridad interior de Hamas en Gaza

El primer ministro israelí atribuye a Muein al Arabid la ocultación de rehenes y el intento de reconstruir la estructura armada del grupo, en la ofensiva de inteligencia que continúa pese al alto el fuego vigente desde octubre

Netanyahu confirmó la captura del jefe de seguridad interior de Hamas en Gaza

El presidente iraní defendió el vínculo "estratégico" con Rusia en medio de la escalada con Washington

En la cumbre de la OCS, Pezeshkian instó a Estados Unidos a respetar el memorando de entendimiento y alertó sobre los riesgos de una política de presión

El presidente iraní defendió el vínculo "estratégico" con Rusia en medio de la escalada con Washington

Crece el misterio detrás de un raro pez de la profundidad del océano que terminó varado varias veces en la misma costa

Científicos documentaron una seguidilla inusual de varamientos en playas del oeste de Estados Unidos durante los últimos cinco años y todavía no logran explicar por qué esta criatura abandona su hábitat natural en el fondo marino

Crece el misterio detrás de un raro pez de la profundidad del océano que terminó varado varias veces en la misma costa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué vitamina se vinculó con menos riesgo de demencia y en qué alimentos se encuentra

Qué vitamina se vinculó con menos riesgo de demencia y en qué alimentos se encuentra

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 1 de septiembre: granizada fuerte en La Marquesa, Edomex

Ivonne Montero se lanza contra Niurka tras ser llamada mustia y la acusa de vivir enganchada al pasado

Sin Canelo en el ring: ellos son los boxeadores mexicanos que pelearán en septiembre

DEPORTES

Tras la fallida experiencia con Jorge Sampaoli, Talleres hizo oficial la llegada de su nuevo director técnico

Tras la fallida experiencia con Jorge Sampaoli, Talleres hizo oficial la llegada de su nuevo director técnico

El vestido y las joyas de USD 400.000 de Aryna Sabalenka en el US Open que desataron la polémica: “Amo ser audaz”

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la oferta que puso en pausa sobre el cierre del mercado de pases

El concluyente análisis de dos figuras del automovilismo sobre la renovación de Colapinto en Alpine

Cuánto recibirá River Plate por el pase de Enzo Fernández al Manchester City: la impactante cifra que recaudó por el volante

ENTRETENIMIENTO

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

El mensaje de Lupita Nyong’o a seis años de la muerte de Chadwick Boseman: “Aférrate a quienes amas”

Taylor Swift dona 50 mil dólares a una madre de que fue gravemente herida en un accidente

Arrestan a un hombre de 77 años en una escuela tras pelear con un niño por cartas de Pokémon