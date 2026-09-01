Laura Fernández es la figura mejor valorada en redes entre los Supremos Poderes de Costa Rica

Laura Fernández obtuvo el mejor balance de valoración digital entre quienes encabezan los tres Supremos Poderes durante los primeros 100 días de su administración. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, registró el entorno reputacional digital más favorable entre quienes encabezan los Supremos Poderes de la República durante los primeros 100 días de su administración, según el más reciente informe del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica.

El estudio, realizado con apoyo de Kantar IBOPE Media, analizó la conversación política registrada entre el 1.º de mayo y el 16 de agosto de 2026 y contabilizó un total de 832,944 menciones relacionadas con los principales actores políticos del país. El propio Observatorio advierte que sus resultados corresponden a un análisis de comportamiento digital y no deben interpretarse como una encuesta de opinión pública.

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En la comparación entre las presidencias de los tres Supremos Poderes, Fernández registró aproximadamente 1.4 comentarios positivos por cada comentario negativo, mientras que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, obtuvo una relación cercana a dos comentarios negativos por cada positivo.

La situación fue todavía más desfavorable para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien alcanzó alrededor de 6.5 comentarios negativos por cada positivo, convirtiéndose en la figura con mayor negatividad entre los tres jerarcas analizados.

De acuerdo con el informe, la Presidencia de la República consiguió así “el balance más favorable”, mientras que el Poder Judicial concentró la mayor proporción de valoraciones adversas.

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Orlando Aguirre registró aproximadamente 6,5 comentarios negativos por cada positivo, la relación más desfavorable entre los jerarcas analizados. Crédito: Captura video Poder Judicial

El Observatorio relacionó parte de la ventaja de Fernández con las condiciones políticas de sus primeros meses de gobierno. El reporte señala que el inicio del periodo constitucional coincide con las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, etapa en la que el Ejecutivo tiene la posibilidad de definir buena parte de la agenda parlamentaria. También menciona que la mandataria llegó a la Presidencia después de desempeñarse como ministra de la Presidencia, lo que le permitió vincularse previamente con proyectos que posteriormente avanzaron en el Congreso.

Entre los proyectos citados por el informe aparecen los empréstitos relacionados con el tren eléctrico, la carretera San José-San Ramón y la Marina de Limón. Además, el Observatorio considera que la continuidad administrativa permitió que Fernández se beneficiara reputacionalmente de la inauguración de obras de infraestructura iniciadas durante el gobierno anterior, del cual ella también formó parte.

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Tensiones golpean la imagen del Poder Judicial

En el caso de Orlando Aguirre, el documento atribuye el escenario más complejo a una combinación de factores relacionados tanto con su figura como con la institución que representa.

El estudio señala dificultades en su papel como vocero y un entorno marcado por cuestionamientos hacia el Poder Judicial, incluidos debates sobre la mora judicial, controversias presupuestarias y discusiones sobre el sistema de nombramiento y permanencia de magistrados.

También aparecen dentro del periodo analizado las diferencias institucionales relacionadas con la designación de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y referencias públicas a un eventual “golpe de Estado”, elementos que alimentaron una conversación digital más confrontativa.

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El comportamiento de la conversación, sin embargo, tampoco fue uniforme dentro del sistema judicial.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consiguió un entorno digital más favorable, impulsado principalmente por operaciones policiales y capturas que ofrecieron a los usuarios resultados concretos y fácilmente identificables. En contraste, jueces, Corte Plena y Fiscalía aparecieron más asociados a controversias, cuestionamientos y funciones institucionales susceptibles de generar críticas.

El OIJ consiguió una valoración digital más favorable que otras instituciones del sistema judicial gracias al impacto de operaciones y capturas realizadas durante el periodo estudiado. Crédito: OIJ

Alias “Diablo” provocó el mayor pico de conversación

La seguridad fue precisamente uno de los temas que dominaron la discusión política digital durante los primeros meses de la administración Fernández.

El acontecimiento que generó la mayor reacción fue la Operación Némesis, relacionada con la detención de alias “Diablo” y “Tan”, que superó las 40,000 menciones.

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Solo otros dos hechos se acercaron o superaron las 30,000 menciones: el episodio del explosivo durante una gira presidencial a Crucitas y las declaraciones del ministro Rodrigo Chaves sobre el temor a una dictadura.

El Observatorio determinó que la conversación política se comportó principalmente por episodios. Es decir, los usuarios reaccionaron fuertemente ante acontecimientos específicos, pero luego el volumen de comentarios volvió rápidamente a niveles inferiores.

“Este patrón refleja una movilización alrededor de acontecimientos específicos, pero no demuestra por sí solo activismo permanente, organización colectiva ni traslado de la participación digital hacia acciones fuera de las plataformas”, establece el informe.

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La Operación Némesis, que culminó con la captura de alias “Diablo” y “Tan”, generó más de 40.000 menciones y se convirtió en el mayor pico de conversación política digital. / (OIJ)

Tres ministros concentran la atención sobre el Ejecutivo

La conversación relacionada con el Gobierno tampoco se distribuyó de manera equilibrada entre todos sus integrantes.

El reporte determinó que Rodrigo Chaves, Gerald Campos y Gabriel Aguilar concentraron el 81% de las menciones correspondientes al Poder Ejecutivo, mientras Fernández mantuvo la centralidad propia de su condición de presidenta.

Los asuntos vinculados con esos jerarcas estuvieron relacionados principalmente con temas que marcaron la agenda pública durante el periodo estudiado, como el tipo de cambio, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la discusión sobre una eventual reforma fiscal, la agenda tributaria del Gobierno, la seguridad pública y la administración penitenciaria.

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El análisis concluye además que Fernández inició su mandato con un escenario digital particularmente favorable en comparación con el que tuvo Rodrigo Chaves durante el mismo periodo de 2022. Sin embargo, conforme avanzó su administración, aumentaron las menciones críticas y se diversificaron los temas de discusión pública.

Otro de los hallazgos destacados corresponde a la violencia digital contra mujeres vinculadas con la política. El informe encontró que el 89% de las expresiones negativas analizadas se relacionó con ataques a la reputación, burlas sobre el físico y la edad o referencias a roles tradicionales de género, mientras que solo el 11% estuvo relacionado directamente con sus propuestas.

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Los resultados forman parte del Reporte #35 del Observatorio de Comunicación Digital, una iniciativa académica de la Universidad Latina de Costa Rica y Kantar IBOPE Media, elaborada mediante herramientas de escucha social sobre contenido disponible públicamente en internet.