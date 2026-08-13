Crimen y Justicia
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Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario: lo identificaron por las cámaras

Tiene 24 años y fue encontrado en las inmediaciones del Parque Independencia. El fiscal Rodrigo Urriticoechea lo llevará a audiencia imputativa por el asesinato de Gabriela Banach, cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en su departamento

Video: el momento de la detención del joven

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Un joven de 24 años fue detenido en la tarde de este jueves en las inmediaciones del Parque Independencia de Rosario por estar sospechado de ser el presunto autor material del travesticidio de Gabriela Denisse Banach (47), cuyo cuerpo fue hallado con golpes y heridas cortantes el pasado martes en su departamento de la zona sur de la ciudad. Se trata de Juan Gabriel A., quien aparentemente se encuentra en situación de calle.

Juan A. fue localizado en Moreno al 1900 por personal de la Agencia de Investigación sobre trata de personas y violencia género de la Policía de Investigaciones. Fue luego de haber realizado un análisis de cámaras de videovigilancia que había sido solicitado por el fiscal Rodrigo Urriticoechea, a cargo de la causa.

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El fiscal de la unidad de Violencias Altamente Lesivas ordenó que el joven quede detenido y sea llevado a audiencia imputativa en los próximos días en el Centro de Justicia Penal. De acuerdo a los indicios recolectados, fue quien atacó a la mujer trans en su departamento ubicado en Cerrito al 600, en el barrio República de la sexta.

Mataron a golpes a una mujer trans en su departamento de Rosario y buscan al asesino
Gabriela Denisse Banach fue hallada muerta en su domicilio de Rosario (Foto/Instagram)

El cuerpo de la víctima fue encontrado el martes pasado en horas de la noche, después de que un vecino indicara que desde su balcón se veía el cadáver de una mujer en un departamento ubicado enfrente. Los agentes primero subieron al domicilio del denunciante, vieron el cuerpo y posteriormente se dirigieron al lugar donde estaba Banach.

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Tras golpear la puerta y, por razones lógicas, no ser atendidos, ingresaron y se encontraron con la víctima en la cocina-comedor, con una campera como única prenda de vestir.

El interior de la propiedad tenía un notable desorden que a los investigadores policiales les hizo suponer que correspondería a una escena de lucha entre la mujer trans y el agresor. Se encontraron con sillas caídas, muebles desplazados y prendas de vestir tiradas.

El detenido se llama Juan Gabriel A. y aparentemente se encuentra en situación de calle
El detenido se llama Juan Gabriel A. y aparentemente se encuentra en situación de calle

Casualmente, vecinos que se acercaron al operativo señalaron que el domingo y el lunes escucharon gritos en ese departamento y luego no se volvió a oir ningún ruido, como tampoco se volvió a ver a Gabriela.

Los médicos del Sies que revisaron el cuerpo detectaron golpes de carácter contundente en el rostro, heridas cortopunzantes en el tobillo derecho y escoriaciones múltiples en las dos piernas. Se presume que la fecha de la muerte habría sido el lunes.

La Policía observó que en el inmueble faltaba un televisor, ya que únicamente se halló el soporte. En tanto, en el dormitorio estaba todo revuelto.

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