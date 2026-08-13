El femicida de Villa Devoto dejó una carta tras matar a su mujer: qué decía el mensaje

El lugar del crimen

Guardar

El expediente por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer de 40 años asesinada por su pareja esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, sumó un elemento clave que podría ayudar a esclarecer el trasfondo de la historia: los investigadores encontraron una carta escrita por el asesino -identificado como Walter Humberto Verón (56)- en la que aparentemente explicó los motivos que lo llevaron a asesinar a su esposa a sangre fría y a tratar de suicidarse.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el mensaje fue encontrado por los agentes porteños entre la ropa del hombre, después de que lo vieron herido y tirado en una calle, a 200 metros de la casa en la que cometió el crimen.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que indicaron las fuentes consultadas por este medio, en el texto hizo alusión a que “tenía problemas económicos y familiares”. Además, trascendió que en el mensaje le pidió perdón a sus hijos, les dijo que “los amaba” y habría dejado en claro que los asuntos personales directamente con su mujer fueron los que motivaron el femicidio.

Lo que se sabe del crimen

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

PUBLICIDAD

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Darío Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

PUBLICIDAD

La esquina del crimen

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

PUBLICIDAD

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

En el caso de la víctima, su domicilio principal registrado es el de la calle Pedro Morán, lugar del femicidio, mientras que en caso de Verón, figura otra dirección de la Capital Federal. Su actividad principal es la misma que la de la mujer.

PUBLICIDAD