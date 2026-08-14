Acuchilló a un hombre en medio de una venta de drogas y fue condenado a 12 años de prisión en Santa Fe

Un hombre fue condenado por matar a otro en un terreno baldío (MPA)

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Un tribunal de Rafaela, Santa Fe, ratificó por unanimidad la condena impuesta a Cristian Martín Montaña, de 30 años, por el asesinato de Nahuel Agustín Gaitán ocurrido en junio de 2024. La víctima falleció por un puñalada en el abdomen, con un cuchillo de más de 20 centímetros.

La Fiscalía reconstruyó el hecho cometido durante la noche de aquel 3 de junio y señalaron que Montaña fue en busca de Gaitán con un cuchillo de entre 20 y 30 centímetros de largo. Todo ocurrió en tan solo 20 minutos, cuando la víctima yacía entre los pastizales a la vera de un camino de tierra, esperando a un amigo que iba a comprar drogas.

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El agresor, con quien mantenía conflictos de larga data, se encontraba merodeando el lugar y al enterarse de la presencia de Gaitán, se dirigió a buscarlo. Según reconstruyó el fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Montaña lo encontró y “le asestó una puñalada en el abdomen que le produjo una herida de tal gravedad (a Gaitán) que falleció momentos después a pocos metros del lugar de la agresión”. El crimen tuvo lugar entre las 21:00 y las 21:22 en las inmediaciones de un asentamiento conocido como Villa del Parque, detalló el MPA de Santa Fe.

El juicio oral tuvo lugar en noviembre del año pasado y en aquella ocasión un tribunal de primera instancia lo condenó a 12 años de prisión. Montaña apeló la sentencia, pero los camaristas Matías Drivet, Sergio Alvira y Roberto Prieu Mántaras rechazaron cada uno de los argumentos presentados por la defensa y este jueves confirmaron tanto la condena como su extensión.

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Castellano explicó que “los jueces rechazaron por unanimidad los agravios de la defensa y sostuvieron que la sentencia estaba debidamente fundada y que la prueba producida durante el juicio había sido valorada de manera integral, racional y conforme a las reglas de la sana crítica”. El representante del MPA agregó que los camaristas también descartaron que las contradicciones señaladas en algunas declaraciones de testigos fueran suficientes para generar una duda razonable sobre la participación de Montaña en el hecho.

Sobre ese punto, el tribunal dejó en claro que la prueba debía analizarse en conjunto y no de manera fragmentaria, y concluyó que existían elementos suficientes para sostener la condena sin aplicar el principio jurídico que obliga a fallar a favor del imputado cuando hay dudas razonables.

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En cuanto a la calificación del delito, los camaristas confirmaron la figura de homicidio simple al considerar que el uso del arma, la forma en que se ejecutó la agresión y las demás circunstancias del caso permitían concluir que Montaña actuó con la intención y la previsión del resultado fatal, según confirmó el Ministerio Publico de la Acusación.

Utilizó una cuchilla para asesinarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra condena similar

Milton Orlando Lanche, de 24 años, recibió una condena de 11 años de prisión por el homicidio de Ezequiel Eliseo Cardozo, ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2023 en la ciudad de San Javier, en la provincia de Santa Fe.

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El ataque se produjo alrededor de las 23:20, en inmediaciones del Pasaje 21 de Abril y Miquichises, en medio de una discusión entre ambos mientras la zona se llenaba de personas que aguardaban el año nuevo. Lanche le asestó dos puñaladas a Cardozo —una en el tórax y otra en el abdomen— y huyó del lugar.

La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada primero a un centro local y luego al Hospital José María Cullen, en la capital provincial, donde murió alrededor de las 7 de la mañana del 1° de enero de 2024. Al momento de su detención, pocas horas después del crimen, el condenado tenía en su poder un cuchillo con restos de sangre.

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La pena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio abreviado, hace menos de una semana. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por los fiscales Francisco Cecchini y Pablo Lipowy. Lanche admitió su culpabilidad, la familia de la víctima expresó su conformidad con la resolución y la sentencia quedó firme.