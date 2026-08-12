Fuerte explosión de una caldera en el subsuelo de un edificio en Recoleta: el SAME atendió a 11 personas

El siniestro en Recoleta ocurrió en el subsuelo de un edificio de Junín al 1200, en la esquina con Arenales, cerca de las 16

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Una explosión en la caldera de un edificio de planta baja y ocho pisos en el barrio porteño de Recoleta dejó un saldo de 11 personas atendidas en el lugar y 12 evacuadas del inmueble. El siniestro se registró en el subsuelo de la edificación, destinada a uso residencial como casa de departamentos, durante la tarde de este miércoles.

Los Bomberos de la Ciudad de la Estación Recoleta, junto al tren de socorro, se desplazaron al sitio, ubicado en Junín al 1200, en la esquina con Arenales, tras activarse la alerta por una explosión de volumen interior en el garaje del edificio. El episodio ocurrió alrededor de las 16.

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Al arribar, el oficial a cargo del móvil constató que la deflagración se había producido en la caldera instalada en el subsuelo del inmueble. El portón del garaje fue desplazado y tanto los vidrios como los paneles del edificio resultaron dañados tras la explosión.

Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en la evacuación del edificio en Recoleta y descendieron a un hombre del cuarto piso y a una mujer del tercero

De inmediato, el personal de la repartición desplegó un operativo de inspección en busca de posibles víctimas, de acuerdo con la información de la Policía de la Ciudad.

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El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó 10 móviles para atender la emergencia. Todos los pacientes —11 en total— fueron asistidos en el lugar; ninguno requirió traslado a un centro hospitalario. Del total de afectados, nueve son de sexo femenino y dos de sexo masculino, todos adultos mayores.

En paralelo al operativo sanitario, 12 personas fueron evacuadas del edificio como medida preventiva. El procedimiento se llevó adelante mientras los bomberos recorrían las instalaciones para descartar daños estructurales o focos de riesgo adicionales.

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Según supo Infobae, 4 dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para ayudar en la evacuación de los vecinos y las tareas de prevención. Lograron descender a un hombre del 4° piso y a una mujer del 3°.

Las mediciones efectuadas por la Brigada de Emergencias Especiales de los Bomberos de la Ciudad en colaboración con Metrogas dentro del inmueble afectado concluyeron que los valores registrados se mantuvieron dentro de los rangos habituales, según le afirmaron fuentes a este medio.

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Explotó un celular y provocó el incendio de un departamento

La ciudad de La Plata fue el escenario de un incendio sin precedentes que arrasó un departamento tras la explosión de un iPhone 14 Pro sobre una cama. Según la denuncia de la propietaria, el episodio tuvo lugar mientras la dueña de la vivienda, identificada como Abril, estaba en el baño. Al percibir ruidos extraños, salió y encontró su habitación completamente en llamas.

Un incendio en La Plata destruyó un departamento tras la explosión de un iPhone 14 Pro sobre una cama, según la denuncia de la propietaria

El siniestro, registrado días atrás en un edificio de la zona de las calles 7 y 55, dejó cuantiosas pérdidas materiales. Vecinos del lugar acompañaron a la joven mientras esperaban la llegada de los bomberos.

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Según el relato que Abril ofreció a A24, el teléfono no estaba conectado a la corriente ni había dado señales previas de sobrecalentamiento. La estudiante afirmó que el dispositivo contaba con la batería de fábrica y no estaba en carga al momento del incidente. “No te puede explotar un celular así”, declaró. El aparato había sido comprado en marzo del año anterior y, hasta el día del siniestro, registraba un 83% de salud de batería.

El fuego se extendió con rapidez y comprometió prácticamente la totalidad del inmueble. Los vecinos intentaron sofocarlo con agua, sin que sus esfuerzos lograran evitar la destrucción del departamento. Abril consiguió rescatar a su gato antes de salir de la vivienda y actualmente vive de forma transitoria en la casa de su jefa, mientras busca un nuevo lugar donde instalarse.

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Las autoridades aún no confirmaron de manera oficial que la causa del incendio sea una falla del iPhone 14 Pro. Las pericias en curso buscan determinar si el origen del fuego guarda relación con el dispositivo, tal como sostiene la joven. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, expresó la estudiante.

Abril analiza emprender acciones legales contra el fabricante del equipo, aunque la investigación oficial todavía no concluyó. Los resultados de las pericias solicitadas por las autoridades serán los que determinen las causas precisas del incidente.

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