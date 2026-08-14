Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Lecturas para el fin de semana: las derivas de los endeudados

La deuda irrumpe en nuestra actualidad como un fenómeno creciente. Las ya clásicas novelas de Roberto Arlt y Émile Zola, y el reciente ensayo de Verónica Gago y Luci Cavallero nos ofrecen originales miradas

"El poeta pobre" (1839) de Carl Spitzwegs
"El poeta pobre" (1839) de Carl Spitzwegs
Guardar

De cerca se leía mejor. Decía: deudora. Hace un mes, la foto de una chica empapelaba todo el barrio. En las hojas impresas en blanco y negro, pegadas con cinta scotch, se la veía sonriente. ¿Su foto de perfil de Facebook? Junto a la acusación, su nombre completo y su dirección. Abajo, chiquita, la firma de la empresa prestamista —algo con “service”—: un muchacho que arregla electrodomésticos y desde hace dos o tres años, además, presta plata. A la semana, todos los carteles desaparecieron.

book img

Los siete locos

Por Roberto Arlt

eBook

Gratis

Descargar

La deuda existe desde siempre, pero ahora, en Argentina, se volvió novedad: niveles récord. Según el Mapa de la Deuda (informe del Centro de Estudios para la Ciudad con datos del Banco Central), hay unas veinte millones de personas endeudadas, y sobre esa cantidad, unas cinco millones están en mora. Estamos hablando de bancos y billeteras virtuales. El número aumentaría si le pudiéramos mirar la libreta de los prestamistas de barrio. Como el muchacho del mío, el de algo con “service”.

PUBLICIDAD

Hay mucho escrito sobre el asunto. La figura del deudor ya estaba en las fábulas de Esopo en la Antigua Grecia, en El mercader de Venecia de Shakespeare, en la Biblia, en el Corán, en Las mil y una noches. En cada época, la literatura narró las tensiones entre un deudor desesperado y un prestamista especulador, pero también alumbró las estructuras de un sistema que no es solo económico, social y político —en definitiva: asimétricas relaciones de poder—, también, y fundamentalmente, moral.

Extractivismo financiero

“La deuda es un método”, escriben Verónica Gago y Luci Cavallero, politóloga y socióloga respectivamente, ambas doctoras en Ciencias Sociales. La hipótesis que trabajan al calor de esta de época en Contra el autoritarismo de la libertad financiera, editado por Tinta Limón, es que el endeudamiento hogareño es ”un mecanismo de empobrecimiento y austeridad, capaz de amalgamar la autogestión y las formas de resolver la vida cotidiana con lo que venimos llamando ‘extractivismo financiero’“.

PUBLICIDAD

Portada de libro "Contra el autoritarismo de la libertad financiera", con texto, autores, gráficos y logo, sobre fondo coral. Fondo difuminado de la misma obra.
"Contra el autoritarismo de la libertad financiera" (Tinta Limón), de Verónica Gago y Luci Cavallero

El título del libro no es un oxímoron: hay “un autoritarismo que funciona a través de la radicalización de la ideología libertaria capitalista vía austeridad, la cual logra imponer una concepción financiera de la libertad”, explican, un “autoritarismo que nos obliga a competir permanentemente en la carrera contra el empobrecimiento”. Esa libertad financiera da “horizonte al sacrificio” y acompaña la idea de una “restauración conservadora”, pero finalmente se revela como lo que es: una “estafa”.

Para las autoras, la deuda no es otra cosa que la atomización económica de los ciudadanos devenidos en consumidores. Además, no solo es “índice de la pérdida de poder colectivo de lxs trabajadorxs”, además “individualiza los costes de la austeridad intensificando la división clasista, sexista y racista”. En ese gran esquema que dibujan sobre nuestro presente financiero aparece, arriba, como un paragua global, el Fondo Monetario Internacional, su poder político, sus justificaciones morales.

Individualizar hasta la humillación

Los siete locos empieza con una deuda. Mejor dicho: con un robo. No: la acusación de un robo. Eso, automáticamente, se vuelve deuda. Para Roberto Arlt el dinero es una cárcel. Cuando Remo Erdosain, el protagonista, entra a la gerencia, hay tres directivos que lo esperan. “Tenemos la denuncia de que usted es un estafador, que nos ha robado seiscientos pesos”, dice uno. “Con siete centavos”, agrega otro. Entonces se siente perdido. Su crisis existencial se para encima de la precariedad económica y explota.

Portada del libro Los Siete Locos de Roberto Arlt con fondo azul y rayos, letras grandes blancas y negras, una figura de persona cayendo y bordes extendidos y desenfocados.
"Los siete locos" (1929) de Roberto Arlt

Pronto se van a cumplir cien años de esta novela. Se publicó en 1929 y desde entonces dejó una huella rara, ambigua y deforme en la arena de la literatura argentina. Antes de que la trama se vuelque sobre una sociedad secreta que planea una revolución social financiada por una red de prostíbulos está la penuria individual. Lo que hace Arlt con gran lucidez es concentrar el peso del mundo, el peso de una época, en un personaje, en su fuero íntimo: individualizar hasta la humillación un mal social, político, colectivo.

“Se vio obligado a robar porque ganaba un mensual exiguo. Ochenta, cien, ciento veinte pesos, pues este importe dependía de las cantidades cobradas, ya que su sueldo se componía de una comisión por cada ciento cobrado. Así, hubo días que llevó de cuatro a cinco mil pesos, mientras él, malamente alimentado, tenía que soportar la hediondez de una cartera de cuero falso en cuyo interior se amontonaba la felicidad bajo la forma de billetes, cheques, giros y órdenes al portador”, se lee. “¿Qué es lo que puedo hacer yo?"

Detrás del encantamiento

“Perdón, he subido para pagar la deuda de uno de mis redactores… El pequeño Jordan, un muchacho encantador a quien usted persigue sin tregua, con una ferocidad realmente indignante. Parece ser que esta mañana se comportó usted con su esposa de una forma capaz de hacer sonrojar a cualquier hombre galante". La línea aparece en El dinero (1891) del Émile Zola. En la escena tenemos tres personajes prototípicos: un deudor acobardado, un cobrador envalentado y el que resuelve el conflicto con dinero.

Portada de libro titulada El Dinero de Émile Zola con ilustración de un hombre calvo encorvado sobre una mesa con monedas de oro.
"El Dinero" (189) de Émile Zola

Este tercer hombre es Arístide Saccard, el protagonista, el que motoriza la historia en el giro clásico del millonario: de perderlo a fundar un imperio. En este caso, un tipo específico de imperio: un banco. Saccard es un tipo encantador: atrae inversores pero también familias trabajadoras. A unos les promete riqueza, a otros más riqueza. Sabe que “el dinero constituye el estiércol en medio del cual surgía aquella humanidad del mañana”, y que la especulación es el “abono necesario del que surge el progreso”.

Como un adolescente del siglo XXI que, solo en su cuarto, con la cara iluminada por la pantalla del monitor, lee en Wikipedia una serie de entradas que van de criptomonedas y ETFS, del anarcocapitalismo al egoísmo radical, Saccard se pregunta, a mediados del siglo XIX, “¿a qué dar treinta años de su vida para ganar un mísero millón, cuando en una hora, mediante una simple jugada de Bolsa, podía conseguirlo?" Y en ese encantamiento generalizado —capas y capas superpuestas de ilusión— se produce la verdadera magia: la disolución del banco: la estafa: la realidad.

Temas Relacionados

Lecturas para el fin de semanaLibrosLiteraturaQué leerDeudoresRoberto ArltLuci CavalleroVerónica GagoBajalibros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

El disruptivo artista italiano que pegó una banana a la pared y la vendió por 6,2 millones de dólares, organizó en Berlín una comida inspirada en Da Vinci para anunciar su nueva muestra

La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

Un influencer leyó sobre la historia de la sal, Internet se obsesionó y el mundo editorial corre detrás del fenómeno

Un video que acumuló cientos de miles de compartidos y “me gusta”, reactivó el libro publicado hace 24 años ‘Sal: Una historia del mundo’ del periodista estadounidense Mark Kurlansky

Un influencer leyó sobre la historia de la sal, Internet se obsesionó y el mundo editorial corre detrás del fenómeno

Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de agosto de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de agosto de 2026

Los mini-Mozart de Salzburgo se esfumaron: robaron más de 200 en menos de un mes

En julio, se instalaron 320 estatuillas del compositor para celebrar su 270º cumpleaños. Esta semana, 210 de las figuras diseñadas por el artista alemán Ottmar Hörl, han desaparecido

Los mini-Mozart de Salzburgo se esfumaron: robaron más de 200 en menos de un mes

La amistad de Borges con México llega a la Biblioteca Nacional en una muestra histórica

Manuscritos, primeras ediciones, dedicatorias y objetos personales que documentan décadas de intercambio intelectual se exhiben hasta fin de año con entrada libre y gratuita

La amistad de Borges con México llega a la Biblioteca Nacional en una muestra histórica

DEPORTES

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

El Rosario Central de Di María empató 0-0 con Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

TELESHOW

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

Barbie Vélez habló de la crianza de su hijo y reveló uno de sus mayores dilemas con la maternidad: “Me da culpa”

La reacción de Nick Sícaro tras las críticas de Daniela Celis por su noviazgo con Lolo Poggio: “Jamás dije que estaba enamorado”

INFOBAE AMÉRICA

Controversia en Managua por el homenaje del régimen a Fidel Castro con un monumento de gran escala

Controversia en Managua por el homenaje del régimen a Fidel Castro con un monumento de gran escala

Costa Rica se posiciona como destino internacional para tratamientos contra el cáncer con tecnología de alta precisión

Hospital de la Zona Norte de Costa Rica invierte más de US$1 millón para modernizar quirófano y área de hospitalización

DPI reporta hasta tres robos de vehículos por semana y varias motocicletas sustraídas a diario en Honduras

Panamá asume la presidencia la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos