Crimen y Justicia
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“Nunca me dio dinero, yo le pagaba los remises”: “Pitty La Numeróloga” habló de su vínculo con la víctima del femicidio de Devoto

Verónica Asad contó que Romina Calvo trabajaba en uno de sus locales y dio detalles del vínculo que mantenían. También recordó la llamada del hijo de la víctima tras el crimen: “Me dijo que su papá mató a su mamá”

"Pitty La Numeróloga" habló de su vínculo con la víctima del femicidio de Devoto
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En las últimas horas, Verónica Asad, mejor conocida como “Pitty La Numeróloga”, quedó bajo la mira de la Justicia luego de que Walter Humberto Verón (56), el presunto autor del femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, dejara una carta en la que mencionaba a la empresaria.

“Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos nuevos... Esa Pitty le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”, escribió a mano en una hoja de papel que los investigadores hallaron entre sus pertenencias.

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Esta tarde, Pitty brindó una entrevista al canal TN y explicó cómo conoció a la mujer de 40 años que fue hallada asesinada este jueves por la madrugada en su domicilio del barrio porteño de Villa Devoto. “Romina y su hijo de 21 años han venido a mis talleres”, empezó diciendo.

En ese contexto, Romina le manifestó su intención de comprar uno de los locales. “No tenía ni plata, ni herramientas. Tenía deudas a niveles irrecuperables”, manifestó. A pesar de la situación económica de Calvo, Pitty decidió darle una oportunidad. “Como aventurera le abrí las puertas”, expresó.

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La empresaria indicó que le dio un espacio a la víctima y que nunca le cobró por utilizarlo. “Ella nunca me dio dinero. Yo le pagaba los remises”. Además, comentó que con el tiempo la mujer le demostró que era “una de las mejores”.

Verónica Laura Asad Pitty la Numeróloga
“El hijo me llamó y me dijo que su papá mató a su mamá”, contó Pitty

Por otro lado, recordó cómo fue el momento en el que se enteró del crimen: “El hijo me llamó y me dijo que su papá mató a su mamá”. Pitty afirmó que nunca conoció a Verón, quien se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield con severos cortes autoinfligidos.

La empresaria detalló que Romina era una persona que hablaba poco y aseguró que nunca le había contado lo que ocurría entre ella y su pareja. Asad sostuvo que, de haberlo sabido, la hubiese acompañado a hacer la denuncia. “Yo no lo hubiese dejado escapar”, sentenció.

Pitty recordó a Romina como una mujer “impecable, honesta y disciplinada”. Según explicó, la víctima estaba aprendiendo y “necesitaba que la reconozcan”. En un pasaje de la entrevista, Asad mostró una serie de chats que Calvo le había enviado el sábado previo al crimen.

Femicidio Villa Devoto mensaje
Los mensajes que le envió la víctima días antes del crimen

“Pitty lo logré. No lo puedo creer. Estoy llorando de la emoción. Recién cerré, desde las 9:30 que vine. Estoy feliz Pi. Me costó pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”, dicen los mensajes.

Por último, Pitty mencionó que se comunicó con los hijos de Romina y les dijo que estaba dispuesta a hacerse cargo de los gastos del entierro de su madre. Además, reveló que el joven de 21 años le pidió continuar al frente del negocio que manejaba Calvo.

Asad había sido acusada de estafa por supuestamente captar a personas vulnerables en una causa radicada en el Juzgado N° 31. Sin embargo, fue sobreseída. La aparición de su nombre en la carta de Verón llamó la atención del juez Darío Bonanno, quien, según fuentes cercanas al expediente, investigará qué vínculo mantenía con la víctima.

Femicidio en Villa Devoto
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200 en Devoto

Lo que se sabe del femicidio

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. Según informaron a Infobae esta mañana, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen. Al parecer, la nena escuchó los gritos de su madre y luego le dio aviso a su hermano.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba 40 cortes y puñaladas, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

A unas dos cuadras del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. El detenido fue internado y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, dijo Crescenti.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según registros previsionales, la pareja tiene comercios de venta de carne y pollo. La actividad principal informada por ella es la de “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”.

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