Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Una mujer denunció que su pareja la retuvo, le arrojó agua hirviendo e intentó incendiar su casa en La Plata

El episodio ocurrió en una vivienda de Tolosa. La causa quedó caratulada como lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género

El fuego habría afectado la puerta de ingreso y un sillón de la casa, según la denuncia (Fuente: El Día)
El fuego habría afectado la puerta de ingreso y un sillón de la casa, según la denuncia (Fuente: El Día)
Guardar

Una mujer de 38 años denunció un episodio de violencia de género en Tolosa, donde, según la denuncia, su pareja la retuvo dentro de la vivienda, le arrojó agua hirviendo sobre una de sus piernas e intentó incendiar la casa. El hecho habría sucedido este jueves en una vivienda ubicada en 3 bis entre 512 y 513, en La Plata.

Según el medio 0221, la intervención policial comenzó después de un llamado. La alerta ingresó a través del 911, lo que motivó la llegada de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al domicilio. Aunque inicialmente el hombre fue aprehendido, pronto recuperó la libertad por disposición judicial.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que la pareja, de 40 años, la había retenido dentro de la casa contra su voluntad. De acuerdo con la denuncia, en medio del episodio le tiró agua hirviendo sobre una de sus piernas, lo que le provocó lesiones que fueron calificadas como leves.

La mujer que realizó la denuncia expresó además que, luego de haber sufrido esa agresión, el acusado habría comenzado un incendio. Como consecuencia, el fuego dañó tanto la puerta principal de ingreso a la vivienda como un sillón que se encontraba dentro de la casa. El hombre estaba presente en la propiedad en el momento en que los policías llegaron al domicilio.

PUBLICIDAD

Asi quedó el sillón luego de que el hombre intente prenderlo fuego (Fuente: El Día)
Asi quedó el sillón luego de que el hombre intente prenderlo fuego (Fuente: El Día)

En este marco, se derivó a la detención inmediata del hombre y su traslado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. El caso quedó bajo intervención de la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.

La causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, una calificación que incorporó no solo la agresión denunciada por la mujer, sino también otro elemento detectado en el marco de la actuación policial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el elemento que dio origen a la imputación por portación ilegal de arma de fuego.

El hombre de 40 años fue detenido en el lugar pero poco después fue liberado (Fuente: El Día)
El hombre de 40 años fue detenido en el lugar pero poco después fue liberado (Fuente: El Día)

Después de que el magistrado lleve a cabo su intervención en la causa, quedó convalidado el procedimiento realizado por la policía en el marco de la investigación. Sin embargo, el juez resolvió que correspondía ordenar la libertad del acusado bajo las condiciones establecidas por el artículo 161 del Código Procesal Penal. Esta resolución implicó que el hombre recuperara su libertad y no permaneciera detenido una vez finalizadas las primeras actuaciones procesales.

El objetivo de la investigación consiste en determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias del episodio. En este primer momento del expediente, la pesquisa se apoya en el testimonio de la víctima, en la actuación del personal policial y en los daños denunciados dentro del inmueble.

En la legislación argentina, la violencia de género no aparece como una figura penal única, sino como un contexto que puede agravar otros delitos previstos en el Código Penal, entre ellos las lesiones, las amenazas, las coacciones y los homicidios. En este expediente, la investigación quedó encuadrada por el momento en lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego, bajo una calificación provisoria que podrá modificarse.

Hasta el momento, las actuaciones judiciales se apoyan en la denuncia de la mujer, en la primera constatación realizada por los efectivos que acudieron al lugar y en los daños materiales advertidos dentro del inmueble. En esta etapa, los investigadores deberán determinar con mayor precisión la secuencia completa del hecho, el modo en que se produjo la agresión denunciada. También resta establecer en qué circunstancias surgió la imputación vinculada a la portación ilegal de arma de fuego incorporada a la causa.

Temas Relacionados

Violencia de géneroLa PlataTolosadenunciaincendiolesionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un altar con pedidos personales: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Villa Devoto

El juez Darío Bonanno recorrió el domicilio donde fue asesinada Romina María de los Ángeles Calvo en busca de elementos de interés para la causa

Un altar con pedidos personales: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Villa Devoto

Juicio a “Pity” Álvarez: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea antes del crimen

Carlos Ulises Stiempcich estaba junto a la víctima cuando se cruzaron con el músico en el barrio Samoré e intentó separarlos durante la discusión. También declararán seis vecinos del complejo que intervinieron en la investigación del homicidio

Juicio a “Pity” Álvarez: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea antes del crimen

Acuchilló a un hombre en medio de una venta de drogas y fue condenado a 12 años de prisión en Santa Fe

La víctima se encontraba en un predio de pastizales esperando al comprador. Cuando el agresor supo de él, lo fue a buscar y le clavó el arma homicida en el abdomen. Ambos tenían conflictos previos

Acuchilló a un hombre en medio de una venta de drogas y fue condenado a 12 años de prisión en Santa Fe

Quedó firme la destitución del juez “karateca” que pateó a un cadete y le tiró la moto tras un incidente vial

Orlando Velio Stoyanoff Isas, ex magistrado del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación de Tucumán, agredió a un joven de 20 años en medio de una discusión de tránsito. El hecho ocurrió en junio de 2021 y quedó registrado en un video que se viralizó

Quedó firme la destitución del juez “karateca” que pateó a un cadete y le tiró la moto tras un incidente vial

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario: lo identificaron por las cámaras

Tiene 24 años y fue encontrado en las inmediaciones del Parque Independencia. El fiscal Rodrigo Urriticoechea lo llevará a audiencia imputativa por el asesinato de Gabriela Banach, cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en su departamento

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario: lo identificaron por las cámaras

DEPORTES

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

El Rosario Central de Di María empató 0-0 con Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

TELESHOW

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

Barbie Vélez habló de la crianza de su hijo y reveló uno de sus mayores dilemas con la maternidad: “Me da culpa”

La reacción de Nick Sícaro tras las críticas de Daniela Celis por su noviazgo con Lolo Poggio: “Jamás dije que estaba enamorado”

INFOBAE AMÉRICA

La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

La última locura de Maurizio Cattelan: una Última Cena para “despertar la imaginación”

Controversia en Managua por el homenaje del régimen a Fidel Castro con un monumento de gran escala

Costa Rica se posiciona como destino internacional para tratamientos contra el cáncer con tecnología de alta precisión

Hospital de la Zona Norte de Costa Rica invierte más de US$1 millón para modernizar quirófano y área de hospitalización

DPI reporta hasta tres robos de vehículos por semana y varias motocicletas sustraídas a diario en Honduras