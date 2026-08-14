Una mujer denunció que su pareja la retuvo, le arrojó agua hirviendo e intentó incendiar su casa en La Plata

El fuego habría afectado la puerta de ingreso y un sillón de la casa, según la denuncia (Fuente: El Día)

Guardar

Una mujer de 38 años denunció un episodio de violencia de género en Tolosa, donde, según la denuncia, su pareja la retuvo dentro de la vivienda, le arrojó agua hirviendo sobre una de sus piernas e intentó incendiar la casa. El hecho habría sucedido este jueves en una vivienda ubicada en 3 bis entre 512 y 513, en La Plata.

Según el medio 0221, la intervención policial comenzó después de un llamado. La alerta ingresó a través del 911, lo que motivó la llegada de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al domicilio. Aunque inicialmente el hombre fue aprehendido, pronto recuperó la libertad por disposición judicial.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que la pareja, de 40 años, la había retenido dentro de la casa contra su voluntad. De acuerdo con la denuncia, en medio del episodio le tiró agua hirviendo sobre una de sus piernas, lo que le provocó lesiones que fueron calificadas como leves.

La mujer que realizó la denuncia expresó además que, luego de haber sufrido esa agresión, el acusado habría comenzado un incendio. Como consecuencia, el fuego dañó tanto la puerta principal de ingreso a la vivienda como un sillón que se encontraba dentro de la casa. El hombre estaba presente en la propiedad en el momento en que los policías llegaron al domicilio.

PUBLICIDAD

Asi quedó el sillón luego de que el hombre intente prenderlo fuego (Fuente: El Día)

En este marco, se derivó a la detención inmediata del hombre y su traslado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. El caso quedó bajo intervención de la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.

La causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, una calificación que incorporó no solo la agresión denunciada por la mujer, sino también otro elemento detectado en el marco de la actuación policial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el elemento que dio origen a la imputación por portación ilegal de arma de fuego.

PUBLICIDAD

El hombre de 40 años fue detenido en el lugar pero poco después fue liberado (Fuente: El Día)

Después de que el magistrado lleve a cabo su intervención en la causa, quedó convalidado el procedimiento realizado por la policía en el marco de la investigación. Sin embargo, el juez resolvió que correspondía ordenar la libertad del acusado bajo las condiciones establecidas por el artículo 161 del Código Procesal Penal. Esta resolución implicó que el hombre recuperara su libertad y no permaneciera detenido una vez finalizadas las primeras actuaciones procesales.

El objetivo de la investigación consiste en determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias del episodio. En este primer momento del expediente, la pesquisa se apoya en el testimonio de la víctima, en la actuación del personal policial y en los daños denunciados dentro del inmueble.

PUBLICIDAD

En la legislación argentina, la violencia de género no aparece como una figura penal única, sino como un contexto que puede agravar otros delitos previstos en el Código Penal, entre ellos las lesiones, las amenazas, las coacciones y los homicidios. En este expediente, la investigación quedó encuadrada por el momento en lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego, bajo una calificación provisoria que podrá modificarse.

Hasta el momento, las actuaciones judiciales se apoyan en la denuncia de la mujer, en la primera constatación realizada por los efectivos que acudieron al lugar y en los daños materiales advertidos dentro del inmueble. En esta etapa, los investigadores deberán determinar con mayor precisión la secuencia completa del hecho, el modo en que se produjo la agresión denunciada. También resta establecer en qué circunstancias surgió la imputación vinculada a la portación ilegal de arma de fuego incorporada a la causa.

PUBLICIDAD