La víctima del femicidio de Villa Devoto tenía 40 cortes y puñaladas: la Justicia investigará a “Pitty La Numeróloga”

Verónica Laura Asad, "Pitty La Numeróloga"

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La trama detrás del femicidio de Villa Devoto comienza a conocerse tras el shock inicial. Este jueves, los forenses de la Morgue Judicial practicarán la autopsia al cadáver de Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima fatal del hecho cometido en la casa de la calle Morán al 5200. El análisis inicial de Policía Científica reveló, al menos, “cuarenta cortes y puñaladas”, asegura una alta fuente en el expediente. La autopsia determinará cuál de todas estas heridas fue la que causó su muerte.

Mientras tanto, Walter Humberto Verón, registrado como carnicero en el sistema impositivo, permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield con severos cortes que se provocó él mismo, luego de intentar quitarse la vida tras supuestamente cometer el crimen, con tajos profundos en zonas como su estómago.

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El juez Darío Bonanno, a cargo de la causa, tiene en sus manos la carta que el acusado dejó en la escena, donde estaban presentes los dos hijos de Verón, un joven de 22 años y una niña de 8.

La casa en la calle Morán donde ocurrió el hecho

En esa carta, Verón aseguró:

“Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé x todos”.

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El juez Bonanno tiene por cierto que “Pity” es Verónica Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, célebre por sus columnas de predicciones. Asad reconoció en una entrevista concedida en las últimas horas a A24 conocer a la víctima.

En paralelo, el juzgado del caso logró certificar que Asad había sido acusada de estafa, por supuestamente captar a personas vulnerables, con una causa radicada en el Juzgado N°31, un expediente en el que fue sobreseída, según determinaron los investigadores del femicidio de Calvo. La existencia de esta causa, sin embargo, encendió las alarmas del juez del caso, que investigará a Asad, según confirmaron altas fuentes en torno al expediente.

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Mientras tanto, la Justicia se apresta a peritar celulares incautados y a continuar el trabajo en la escena del hecho. Las declaraciones de los hijos de la pareja serán una de tantas claves. La niña, por su parte, podrá enfrentar una cámara Gesell.