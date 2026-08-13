Encontaron al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que había sido reportado como desaparecido en Colombia (Gentileza: La Opinión Austral)

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Después de que la búsqueda de Gonzalo Galván, un psicólogo argentino residente en Colombia, se difundiera en medios nacionales e internacionales producto de que no podían contactarse con él tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el lunes, el hombre confirmó que se encuentra sano y salvo. Asimismo, aclaró que el pedido de información había sido por confusión de uno de sus allegados.

La búsqueda de confirmación sobre el estado de Galván fue impulsada por la emisora FM Las Heras 92.1, ante los infructuosos intentos de comunicación iniciales. Fue así que allegados solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información.

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“La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”, explicaron desde la radio. No obstante, el profesional oriundo de Las Heras, provincia de Santa Cruz, confirmó horas más tarde que se encontraba en buen estado de salud y que no había sido afectado por el fenómeno.

Sin embargo, durante varias horas posteriores al sismo, no fue posible establecer contacto con el psicólogo, lo que contribuyó a la expansión de la noticia a medios nacionales e internacionales. Según la información obtenida por La Opinión Austral, todo se originó cuando una persona preocupada, tras ver las noticias sobre el terremoto, intentó ubicar a Galván por redes sociales y, al no lograrlo, alertó a otros familiares y periodistas.

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Tras aclarar la confusión, Galván agradeció la preocupación manifestada por los residentes de Santa Cruz

“Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”, relató Galván durante un diálogo con la Radio LU12 AM680. Aunque afirmó que ese día sintió “una pequeña réplica, mínima”, con un movimiento leve en el edificio durante unos 20 a 40 segundos.

En este sentido, aclaró que ni él ni su hija resultaron afectados porque viven lejos del epicentro. “Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”, explicó.

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De hecho, por la mañana del miércoles, María Victoria Patrignani, madre de Galván, relató que su primera reacción al enterarse del terremoto fue intentar comunicarse de inmediato con su hijo. “En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, indicó.

No obstante, el psicólogo explicó que la confusión “surge a raíz de la preocupación de alguien que intentó contactarme, por lo que vio en las noticias del terremoto, a través de la red social de Facebook. Es una red social que la tengo solamente por un tema laboral. Se preocupó, dio la alarma, entonces empezó un medio, siguió otro medio”.

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Galván expresó su preocupación por los efectos del terremoto en el noroeste colombiano al indicar que el proceso de recuperación será extenso (Europa Press)

Incluso, contó que la alarma también afectó a un familiar suyo que había ocupado un cargo como cónsul en Colombia, por lo que había activado una alarma. Frente al alcance que tuvo la noticia, el hombre reconoció: “Es un shock y también es un calorcito al alma; yo nunca olvido Santa Cruz”.

“He trabajado por todo Santa Cruz, con la universidad, atendiendo muchos pacientes a lo largo de mucho tiempo, con el tema de trauma y adicciones, tengo muchos amigos, con los que frecuentemente hablo”, continuó el psicólogo al agregar: “Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de Las Heras, siempre los llevo en el corazón y en el recuerdo”.

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Por otro lado, Galván se refirió a la situación que se vive en Colombia tras el terremoto, para explicar que este tipo de desastres naturales “es un golpe muy duro no solamente para las personas afectadas de manera directa, sino para las familias y los amigos”.

“La situación es muy grave”, destacó el profesional. Además, comentó que tiene colegas médicos trabajando en la atención de las víctimas y advirtió que las secuelas serán prolongadas, con impactos psicológicos y físicos.

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