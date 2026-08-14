Crimen y Justicia
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Condenaron a cinco integrantes de una banda narco desarticulada en Córdoba

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores impuso penas de hasta ocho años de prisión tras los allanamientos de la FPA en Mina Clavero, que incautó casi mil dosis de estupefacientes, armas y dinero en efectivo

Vista frontal del Palacio de Justicia de Villa Dolores, con una escalera de mármol que conduce a la entrada y un cartel que dice 'PALACIO DE JUSTICIA'
La Cámara en lo Criminal y Correccional con sede en Villa Dolores condenó a cinco integrantes de una banda narco que opereba en Mina Clavero, Córdoba (El Doce.tv)
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Cinco integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba, fueron condenados por la Cámara en lo Criminal y Correccional con sede en Villa Dolores.

Los hechos tuvieron su punto de inflexión tras una serie de procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El caso comenzó a raíz de los allanamientos efectuados el 31 de agosto de 2024 en dos domicilios ubicados sobre calle Urquiza, según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba.

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El operativo, que contó con la participación de efectivos especializados y recursos logísticos, permitió incautar una cantidad significativa de droga y elementos asociados a la actividad ilícita. Entre los objetos secuestrados, se hallaron 960 dosis de estupefacientes, semillas de cannabis sativa, un arma de fuego, municiones, una suma de $1.417.540 pesos, sustancia de corte y otros elementos relevantes para la investigación.

La sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores recayó sobre cinco personas mayores de edad involucradas en el esquema criminal. Según se precisó en el dictamen, los condenados cumplían funciones diferenciadas dentro de la estructura, abarcando desde la provisión y fraccionamiento de la droga hasta la distribución mediante la modalidad de delivery en la zona céntrica de Mina Clavero.

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Billetes apilados, bolsas con polvo blanco y vegetación verde, tres teléfonos celulares, un revólver negro, seis balas y dos carteles FPA
Elementos secuestrados a una banda de narcotraficantes que operaba en Mina Clavero, Córdoba (Ministerio Público Córdoba)

El despliegue de aquel 31 de agosto fue resultado de una investigación previa llevada adelante por la FPA, que logró identificar los principales puntos de acopio y distribución del grupo. Los allanamientos simultáneos permitieron cortar de raíz la operatoria de la banda, considerada por las autoridades como una de las más activas en el microtráfico de cocaína y marihuana en la región.

La FPA destacó que el modo de operación principal de la banda era el delivery de estupefacientes, un sistema que les permitía realizar entregas rápidas en el área céntrica, dificultando el rastreo por parte de las fuerzas de seguridad.

Una mesa negra exhibe fajos de billetes, bolsas con sustancias, una pistola, balas, tres celulares, dos letreros FPA y utensilios metálicos
La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró dinero, drogas, armas y celulares a una banda narco en la localidad de Mina Clavero, Córdoba (Ministerio Público de Córdoba)

El tribunal, tras analizar los elementos de prueba reunidos durante el proceso, impuso distintas penas a los integrantes de la organización. Las condenas fueron las siguientes: César Iván Soria recibió ocho años de prisión, Enzo Marcos Magaldi Maggieri fue sentenciado a siete años y seis meses, Erik Iván Soria y Carlos Alberto Ventaloni recibieron penas de seis años cada uno, y Gabriela Isabel Molina fue condenada a cuatro años de prisión.

La Cámara en lo Criminal y Correccional determinó el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en función de su participación comprobada en la cadena de distribución y comercialización de drogas.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico reiteró que continuará trabajando en articulación con la justicia y la ciudadanía para combatir el avance del narcomenudeo y desarticular nuevas redes dedicadas a la venta ilegal de estupefacientes. El operativo de Mina Clavero, según el comunicado oficial, es el resultado de un esfuerzo sostenido para erradicar el delito y proteger la seguridad pública en la región.

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