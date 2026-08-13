Crimen y Justicia
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Allanaron puntos de venta de drogas en Monte Grande: dos detenidos y más de 140 dosis de paco secuestradas

El operativo, que incluyó agentes encubiertos para evitar la fuga de los sospechosos, se llevó a cabo este jueves tras cuatro meses de investigación

La Policía Bonaerense allanó un punto de venta y detuvo a dos acusados

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En un operativo encubierto realizado en las últimas horas, la Policía Bonaerense desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo en la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. En el procedimiento, fueron detenidas dos personas y se secuestraron más de 140 dosis de paco.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó en abril tras detectarse un posible punto de venta de estupefacientes en la calle José María Martínez al 2420. Los agentes realizaron tareas de vigilancia e identificaron a un sospechoso: Miguel Nicolás Franco, de 35 años, y apodado “Oreja”.

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Cayó una banda que vendía drogas en Monte Grande
En los operativos se hallaron más de 140 dosis de pasta base

No fue el único, ya que con el avance de las averiguaciones surgió también otro punto de venta, ubicado a menos de 300 metros, en Martínez al 2627. Se trata de un domicilio con tejido perimetral al frente, una construcción de material sin revocar, una puerta y una ventana de dos hojas.

Los investigadores relacionaron a ese lugar con Brian Daniel Olivera, un joven de 26 años, conocido en su entorno simplemente como “Brian”.

Cayó una banda que vendía drogas en Monte Grande
Franco y Olivera tras ser detenidos

En el marco de una causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Fernando Semisa, y con una orden firmada por el juez Javier Maffucci Moore, del Juzgado de Garantías N° 2 de Esteban Echeverría, los policías de la Comisaría Primera de la jurisdicción fueron por ellos.

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Durante el procedimiento realizado este jueves, agentes encubiertos se movilizaron en motos de baja cilindrada para acercarse a los domicilios investigados, ubicados a poca distancia uno del otro en la misma calle. La maniobra evitó la fuga de los sospechosos por el arroyo Martínez, zona señalada como posible vía de escape.

Operativo encubierto para desbaratar una banda dedicada al narcomenudeo

En los allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a los dos principales acusados y secuestró 144 dosis de pasta base (paco), con un peso total de 31 gramos, una réplica de arma de fuego tipo pistola, dos balanzas electrónicas y 75.800 pesos en efectivo en billetes de baja denominación, presuntamente producto de la venta.

Cayó una banda que vendía drogas en Monte Grande
Droga, dinero y otros elementos secuestrados en los allanamientos

Franco y Olivera serán indagados en las próximas horas. El expediente está caratulado como tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de su comercialización, delito que contempla penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.

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