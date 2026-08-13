Juicio por Loan: Nicolás Soria negó las acusaciones, explicó por qué se involucró en el caso y cómo fue su investigación

Nicolás "El Americano" Soria

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La decimoséptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la ciudad de Corrientes comenzó con la declaración de uno de los detenidos: Nicolás “El Americano” Soria, el empresario bonaerense dedicado a la logística internacional que está acusado de entorpecer la investigación junto a otros nueve imputados.

A Soria se lo acusa de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, en el marco del accionar de la denominada “banda del hotel”.

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De acuerdo con la acusación, los integrantes del grupo alojaron a menores de edad y a dos mujeres en un hotel bajo un supuesto plan de contención sin aval oficial, restringieron su libertad, manipularon declaraciones y utilizaron la presencia de los jóvenes para entorpecer el avance de la causa.

Además, se le atribuyen episodios de resistencia ante efectivos de Prefectura y la usurpación de identidades.

Este jueves ante el tribunal, Soria negó todo ello. Incluso aseguró que jamás había tenido contacto con los otros acusados de integrar la “banda del hotel”. “No conocía a ninguno de los nueve imputados. Tampoco a la familia de Loan ni al gobernador. A nadie. Es más, nunca había estado en Corrientes”, dijo.

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Al inicio de su declaración, “El Americano” se refirió a supuestas “anomalías en la etapa de instrucción”. Habló de una causa por violación de domicilio y amenazas en la que fue sobreseído y que se menciona en el expediente, dijo que nunca se presentó con un carnet de DEA y que es “totalmente falso” que posee antecedentes penales en Estados Unidos.

“Siento que existe una demonización hacia mi persona. Quiero aclarar esto porque hace a mi credibilidad y a lo que sufrí durante dos años por parte de grupos a los cuales no voy a acusar, eso lo tendrá que hacer la Justicia”, señaló.

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El detenido declaró en el juicio por segunda vez

Luego se refirió a los motivos personales que, según manifestó, lo llevaron a involucrarse en una causa relacionada con la desaparición de un chico.

“Vine a 9 de Julio a buscar a Loan. En ese momento estaba pasando por un momento de mi vida en el que al tener muchas cosas, uno se empieza a preocupar por otras cosas que son más importantes, como es la vida de un menor. Mi trabajo como simple voluntario de O.U.R. (NdR: Operation Underground Railroad, según sus siglas en inglés; es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en Estados Unidos que tiene como misión principal combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores en todo el mundo), hizo que mi corazón y mi espíritu empezaran a tener una concepción de ciertas cuestiones con las cuales no se transa, como la desaparición de un menor y la violencia de género”, relató.

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El detenido recordó que entre enero y febrero de 2024 estuvo viviendo en Estados Unidos, hasta que volvió al país por una propiedad que estaba edificando con su ex pareja y para estar cerca de su madre. Cuando sucedió el caso, se encontraba en Buenos Aires. “Decidí ayudar por mi cuenta. Llegué a 9 de Julio el 1° de julio en mi auto. Solo”. Así comenzó su “investigación como civil”, la cual “estaba centrada en los integrantes del almuerzo”.

¿Cómo procedía? “Iba preguntando, analizaba pistas que veía por internet. Creo que tengo una percepción sobre algunas características o situaciones que llevaba a apreciaciones totalmente válidas”, contó e indicó que en estos casos la experiencia indica que “hay un primer círculo que saca al menor, un segundo círculo que lo lleva de un punto A a un punto B, un tercer círculo que son los que cometen el delito y hasta puede haber un cuarto círculo que son autores intelectuales”.

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Sobre su llegada a Corrientes, además recordó: “Paré en un kiosco, pregunté por un hospedaje, me indicaron de un chico que tenía disponibles habitaciones. Me quedé la primer noche ahí. En el hotel Despertar del Iberá estuve hospedado tres días”.

En ese hotel coincidió con los otros nueve acusados que, según la fiscalía, decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy y realizaron maniobras para frustrar, entorpecer o alterar la investigación. “Los conocí el 6 de julio, a través de un periodista”. La primera reunión fue con Alan Cañete, Elizabeth Cutaia y la pareja de ella.

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Soria junto a Alan Cañete y Elizabeth Cutaia

“Recuerdo que Cutaia me muestra un mail donde me explica que las personas que estaban ahí, que eran las testigos y los menores, habían sido autorizadas por la jueza (Cristina) Pozzer Penzo. Ellos me dijeron que estaban acompañando a las víctimas de la familia, que estaban en una especie de resguardo de ellos, por las amenazas que existían y con autorización judicial”, afirmó. Y remarcó: “Yo no mantuve conversaciones con los menores”.

En otro tramo, habló de su relación con las dos primas de Loan que también estaban en ese establecimiento: “Mi accionar con ellas era informativo, todas las noches era preguntarles cómo estaban ellas y sus familiares. Sentían que estaban desprotegidas. Una nos había contado que había sido apretada por la PFA y me pidió si podía tener algún tipo de custodia sobre ella. Era un tema de contención como con todas las personas que consideré que estaban en una situación peligrosa o que distintos grupos ejercían presión sobre ella. Jamás les ordené hacer algo a ninguna de las dos”.

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Soria lleva dos años bajo arresto

Por su participación tuvo gastos de $4 millones aproximadamente. “Los fondos provenían de mis empresas. Me moví por diferentes pueblos, viajé a Misiones, Chaco, Formosa, Paraguay... Estuve en la frontera de Clorinda, en Asunción más de diez días siguiendo una pista, estuve en Goya”, concluyó.

La jornada se cerró con la declaración del único testigo convocado, Raúl Alfredo Bocanegra, funcionario municipal y dueño del hotel Despertar del Iberá. En su caso, sostuvo que no conocía directamente a Soria y mencionó episodios vinculados con su estadía en el establecimiento.

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