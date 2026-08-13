Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff este súperfinde

La televisión argentina definió las mesas de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el sábado 15 y el domingo 16 de agosto

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En otro fin de semana cargado de entrevistas, actualidad y revelaciones, la televisión argentina ya tiene definidas sus mesas con los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff como uno de los ejes de la grilla del sábado 15 y el domingo 16 de agosto. La diva volverá con una nueva emisión de La noche de Mirtha en eltrece, mientras que su nieta encabezará otra edición de Almorzando con Juana y el conductor presentará el segundo programa de PH, Podemos Hablar en Telefe.

El sábado desde las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en su mesaza a la actriz española Blanca Oteyza, a la actriz y cantante Romina Gaetani, al periodista deportivo Gastón Edul y a la periodista Camila Dolabjian. La propuesta del ciclo volverá a combinar actualidad y figuras del espectáculo en el formato de cena que la conductora mantiene en la pantalla de eltrece.

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Mirtha Legrand volverá con La noche de Mirtha en eltrece el sábado a las 21:30 con Blanca Oteyza, Romina Gaetani, Gastón Edul y Camila Dolabjian

La presencia de Gastón Edul aparece entre los nombres con mayor exposición reciente por su cobertura de la Selección Argentina, además de los recientes rumores de romance que lo vincula a una exparticipante de Gran Hermano, Sabrina Cortez. Mientras que Camila Dolabjian aportará una mirada ligada a la agenda informativa. En el caso de Blanca Oteyza y Romina Gaetani, la emisión sumará perfiles vinculados con la actuación y la cultura.

En una de sus últimas apariciones televisivas, Mirtha Legrand también había vuelto a captar atención por su vestuario. La conductora eligió un vestido largo en tono azul noche, con cristales y strass, corte sirena, escote en V y mangas largas. El diseño incluyó además un prendedor plateado con forma de lazo en el hombro izquierdo, del que salían cadenas sobre el torso y la espalda.

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Juana Viale encabezará Almorzando con Juana el domingo a las 13:45 con Jazmín Stuart, César Bordón, Silvina Escudero, Agustín Bernasconi y Enzo Aguilar

El domingo desde las 13:45, Juana Viale encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana, el programa que sostiene el histórico formato de los almuerzos televisivos. Para esta emisión fueron convocados Jazmín Stuart, César Bordón, Silvina Escudero, Agustín Bernasconi y Enzo Aguilar.

La mesa de Juana Viale reunirá perfiles de distintas áreas del entretenimiento. Jazmín Stuart llegará como actriz, directora y dramaturga, mientras César Bordón lo hará tras sus trabajos en ficciones argentinas y en producciones internacionales como “Luis Miguel: la serie”. A ellos se sumarán Silvina Escudero, quien estaría abierta al amor y consolidando una nueva pareja, Agustín Bernasconi y Enzo Aguilar, con una combinación de televisión, música, baile y panelismo.

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En el caso de Andy Kusnetzoff, el conductor buscará consolidar el regreso de PH, Podemos Hablar luego de la repercusión que tuvo su primera emisión. Para este sábado ya están confirmados Benjamín Vicuña, Evangelina Anderson, Lizy Tagliani, Pablo Giralt y Santiago Talledo.

Andy Kusnetzoff presentará el segundo programa de PH, Podemos Hablar en Telefe con Benjamín Vicuña, Evangelina Anderson, Lizy Tagliani, Pablo Giralt y Santiago Talledo

La lista anticipa una noche con figuras de alto nivel de conocimiento público. Benjamín Vicuña aparece como uno de los nombres con mayor expectativa por su exposición mediática, mientras Evangelina Anderson y Lizy Tagliani completan un bloque de invitados con fuerte presencia en espectáculos y televisión. También estarán Pablo Giralt, desde el periodismo deportivo, y Santiago Talledo, desde la actuación.

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El regreso de PH, Podemos Hablar había dejado momentos de amplia circulación en redes sociales. En la primera entrega, Pampita protagonizó uno de los cruces más comentados junto a Yanina Latorre por versiones vinculadas con sus separaciones. Esa emisión también tuvo a La Joaqui entre las invitadas más mencionadas tras sus declaraciones sobre su ruptura con Luck Ra.

Con esta nueva edición, Telefe volverá a apostar por el formato de confesiones y cruces personales que caracteriza al ciclo de Andy Kusnetzoff, mientras eltrece mantendrá su esquema clásico de cenas y almuerzos con Mirtha Legrand y Juana Viale al frente de la programación del fin de semana.

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