Crimen y Justicia
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Un vecino de Facundo Moyano declaró que lo escuchó gritarle a Candela Arizaga en el departamento: “Por favor, calmate”

El hombre brindó su relato a la Policía de la Ciudad el día del episodio y reconstruyó la secuencia entre el dirigente sindical y su pareja. También testificó la empleada doméstica

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo junto a su pareja en Belgrano
Facundo Moyano
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La causa que investiga a Facundo Moyano por violencia de género tras el episodio que protagonizó con su novia Candela Arizaga sumó dos declaraciones testimoniales que reconstruyeron lo que ocurrió la madrugada del 4 de agosto en el departamento del dirigente sindical, quien quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Uno de los testimonios corresponde a un vecino que vive en el mismo edificio que Moyano y que aseguró que, alrededor de las 5 de la mañana, escuchó “gritos de una voz femenina, corridas y portazos”. Poco después, según su declaración, escuchó una voz masculina que decía: “Por favor, cálmate, basta, tranquilizate”.

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Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio, de acuerdo con su relato, se extendió durante unos diez minutos y luego el lugar quedó en silencio. El testigo sostuvo que los gritos de la mujer “aparentaban ser de una persona que se encontraba en crisis” y aclaró que no llegó a escuchar frases amenazantes.

Horas después, cerca de las 8.30, recibió un mensaje de un amigo que le contó que estaba viendo las noticias sobre lo ocurrido en el edificio. Fue entonces cuando vinculó aquella situación que había escuchado durante la madrugada con el episodio que había tomado estado público.

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También declaró que desde las 8.50 comenzó a ver mensajes en el grupo de vecinos vinculados con el hecho y fotos de medios periodísticos. Según explicó, “en ningún momento enviaron mensajes refiriendo que habían escuchado algún tipo de amenazas”, ni tampoco hubo quejas contra el departamento de Moyano.

El segundo testimonio corresponde a una empleada doméstica que trabaja en el departamento desde hace aproximadamente cinco años y que conoce a Moyano desde hace unos doce años. La mujer también declaró conocer a Candela Arizaga desde hacía varios meses y explicó que la joven alternaba su permanencia en el domicilio. Algunos días se quedaba y otros no.

Durante su declaración, explicó que el 4 de agosto llegó al edificio y se encontró con personal policial que le informó sobre los acontecimientos. Según recordó, los agentes se dirigieron al piso 21 para hacer un allanamiento y le solicitaron colaboración para ingresar al departamento.

Consultada específicamente sobre si conocía la existencia de episodios de violencia en el domicilio, su respuesta fue contundente: “No”. También afirmó que el departamento no contaba con cámaras de seguridad.

Los testimonios forman parte de las actuaciones realizadas tras el episodio por el que Moyano quedó detenido e imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. La causa está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que durante este jueves continúa recibiendo declaraciones testimoniales para esclarecer el hecho.

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